Зеленский рассказал, сократят ли количество депутатов Верховной Рады

Президент отметил, что уменьшение количества депутатов – это важный вопрос.

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что в Украине планируется уменьшить количество депутатов Верховной Рады.

Также читайте Зеленский рассказал, когда украинцы смогут увидеть документы из закрытых заседаний СНБО

Об этом глава государства заявил во время пресс-марафона 26 ноября.

"Депутаты очень хотят сокращаться до тех пор, пока они не становятся депутатами Верховной Рады. Я считаю, что мы обещали сокращение депутатов, и оно будет обязательно сделано. Это важно", – пояснил президент.

Напомним, во время опроса Зеленского в 2020 году одним из вопросов было сокращение депутатов Парламента до 300 человек.

Также в августе 2019 года Зеленский инициировал законопроект, которым, в частности, предлагается уменьшить количество народных депутатов до 300. Документ уже был предварительно одобрен Верховной Радой и признан Конституционным судом законным.

Читайте также: