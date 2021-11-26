Зеленский рассказал, сократят ли количество депутатов Верховной Рады

Президент отметил, что уменьшение количества депутатов – это важный вопрос.
Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что в Украине планируется уменьшить количество депутатов Верховной Рады.
Об этом глава государства заявил во время пресс-марафона 26 ноября.
"Депутаты очень хотят сокращаться до тех пор, пока они не становятся депутатами Верховной Рады. Я считаю, что мы обещали сокращение депутатов, и оно будет обязательно сделано. Это важно", – пояснил президент.
Напомним, во время опроса Зеленского в 2020 году одним из вопросов было сокращение депутатов Парламента до 300 человек.
Также в августе 2019 года Зеленский инициировал законопроект, которым, в частности, предлагается уменьшить количество народных депутатов до 300. Документ уже был предварительно одобрен Верховной Радой и признан Конституционным судом законным.
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