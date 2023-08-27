Зеленский рассказал, зачем Украине гарантии безопасности и чего боятся в НАТО

Украина не отказывается от курса на членство в Альянсе, отметил президент.

Украине нужны гарантии безопасности от стран НАТО, однако некоторые страны Альянса опасаются оказаться вовлеченными в открытое вооруженное противостояние с Россией.

Об этом рассказал президент Украины Владимир Зеленский в интервью Наталье Мосейчук.

"Мы не отказываемся от НАТО, это гарантии безопасности для Украины на пути в НАТО. Затем эти гарантии безопасности могут уменьшиться, кто-то может отказаться, наверное. Но нам это нужно на пути в НАТО. Единственное, что боялись партнеры на пути в НАТО — две вещи: применение их военных, потому что никто не хочет быть втянутым в войну в Украине личным составом, потому что это будет война НАТО, это третья мировая. И этими гарантиями безопасности мы даем эту возможность", — отметил президент.

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Напомним, президент Владимир Зеленский анонсировал продолжение в сентябре переговоров по гарантиям безопасности для Украины. Он отметил, что скоро – следующие раунды переговоров и присоединение новых стран "к общей архитектуре безопасности".

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