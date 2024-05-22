Зеленский резко высказался о переговорах с Россией и бездействии Запада: громкие заявления в новых интервью

Сбивайте российские ракеты, защитите украинскую энергетику и разрешите бить по России. Именно эти три условия позволят Украине выжить и победить. Владимир Зеленский дал интервью ведущим западным медиа и эмоционально обратился к партнерам Украины.

Как Запад своим бездействием позволил россиянам продвинуться на Харьковщине, где сейчас действительно проходят самые тяжелые бои на фронте, а также о возвращении украинских территорий, ошибках власти и когда, по словам Зеленского, в Украине может воцариться мир? Подробности рассказал в эксклюзивном сюжете для TSN.ua журналист Артем Зябкин.

Зеленский дал громкие интервью

Интервью Зеленского ведущим западным медиа – это всегда незаурядное событие. Так случилось и в этот раз. 21 мая свои беседы с президентом Украины выпустили сразу несколько топ-СМИ — Reuters и The New York Times. Оба очень важны, ведь речь идет о главном — ситуации на фронте, помощи партнеров и видении будущего Украины. Именно об этом и поговорим. Первая тема под прицелом журналистов — Харьковщина и сразу жесткий вопрос от Reuters: "Как россиянам удалось ворваться и пересечь границу?". Зеленский не скрывает, что ситуация была сложной.



Сегодня ситуация контролируемая. Неделю тому назад было сложнее. В момент пересечения границы россияне применили мощные системы РЭБ, не было связи между бригадами. По нас избивали дальнобойной артиллерией с применением большого количества КАБов. Благодаря этому россияне продвинулись по Харьковскому направлению. Немного, самая глубокая точка – 10 километров”, – заявил президент.

О ситуации на фронте

Пока ситуация контролируемая, россиян удалось остановить и так, что тем пришлось придумывать новые цели своего наступления. Почувствовав, что их встретили боем, а идти дальше уже нет сил, Москва сразу отказалась от захвата Харькова. Путин заговорил о мифической "буферной зоне", а действия его войск замедлились. Но не все так просто, говорит Зеленский. Пока все украинцы сместили свое внимание и тщательно следят за врагом на Харьковщине, россияне наступают на Донетчине.



Сейчас ситуация на фронте сложная, потому что началась новая волна российского наступления на Харьковском направлении. Но в то же время очень мощная волна идет на Донбассе, но никто даже не замечает, что именно на Донбасском направлении (Курахивское, Покровское направления, Часов Яр) боев больше, чем на Харьковском”, — сказал Зеленский.

Данные от Генштаба ВСУ

Подтверждают эту информацию и в Генеральном штабе. По состоянию на вечер 21 мая самым горячим направлением был Покровский на Донетчине. Россияне там проводят десятки штурмов в день. Горячее под Очеретиным, Новоселовкой Первой, Северным и Нетайлово. Под давлением врага Силам обороны приходится маневрировать, чтобы сберечь людей и сдержать наступление.

Украине нужна ПВО

Дальше речь шла о ПВО и здесь уже неудобные вопросы задавал именно Зеленский. Президент еще раз призвал партнеров закрыть небо над Украиной. По мнению Зеленского, недавняя массированная атака Ирана по Израилю показала настоящие возможности НАТО. Там не боятся сбивать ракеты над чужой территорией, не боятся давать Израилю все необходимое оружие для самозащиты. Там никаких красных линий не существует.

Если не помогаете сбивать – передайте самолеты. Зеленский в очередной раз подчеркнул, что обострение в Израиле показало всему миру — никаких отговорок больше не существует. У стран НАТО есть самолеты, когда они нужны. А Украине они крайне необходимы.

На Западе очень боятся Путина?

Спрашивали об этом президента и журналисты The New York Times. На Западе будто до сих пор боятся провоцировать Россию. Зеленский считает это чушью и пустыми оправданиями, ведь сбивать российские самолеты с пилотами на борту партнеров никто не просит. Речь идет только о ракетах.



Дайте семь! Именно столько ЗРК Patriot необходимо Украине, чтобы защитить крупнейшие города и важнейшие объекты, в частности, украинскую энергетику. Намекнул президент и на возможную дату, когда этот вопрос будет решен.

"Можем получить семь?" Он сказал, что Украине нужно больше систем Patriot, но она согласится на это количество, чтобы защитить регионы, которые являются ключевыми для национальной экономики и энергетического сектора. Он предположил, что решение может быть принято, когда лидеры НАТО соберутся на саммит в Вашингтоне в июле.

«Вы считаете, что это слишком много для юбилейного саммита НАТО в Вашингтоне?» – спросил он. "За страну, которая сегодня борется за свободу и демократию во всем мире?", — пишет NYT.

ВСУ не дают воевать по полной?

Америка же должна позволить Украине ее оружием по России, ведь именно это дает россиянам шансы прорывать украинскую границу, как это они сделали на Харьковщине. Об этом заявил в интервью Financial Times и секретарь СНБО Украины Александр Литвиненко. По его словам, Путин до сих пор желает захватить больше украинских территорий, в частности, Харьков. Именно для этого он поставил вместо Шойгу нового министра обороны.

Зеленский о мире с РФ

А вот Зеленского спросили и о возможном мире с Россией. Эта тема — снова одна из самых горячих, ведь в середине июня в Швейцарии состоится первый Саммит мира для Украины, где уж точно будут присутствовать лидеры стран Большой семерки, а также ряд мощных государств Глобального юга, как Индия — партнер России по БРИКС.

Активизировался и Путин и последовал проверенной тактике. Он будто бы готов к миру, но только на российских условиях — тех, которые россияне озвучили в марте-апреле 2022 года в Стамбуле. Напомним, тогда речь шла о нейтральном статусе Украины, значительном уменьшении ВСУ и "подвешенном" статусе для временно оккупированных территорий, в частности Крыма. Эти условия Украина не пойдет, об этом неоднократно отмечали в Киеве.

В Швейцарии же Зеленский планирует договориться с партнерами о трех важных пунктах, вооружившись которыми, все вместе будут давить на РФ. Речь идет о ядерной безопасности на ЗАЭС, обмене пленными "всех на всех" и возвращении всех украинских детей, похищенных россиянами.

Спросили президента, не хочет ли он, как прежде, поговорить с Путиным. Зеленский считает, что диалога с ним не может быть, ведь кремлевский диктатор желает только полного уничтожения Украины.

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