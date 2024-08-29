Зеленский с Путиным или "Паляницы" с "Калибрами": какими будут "переговоры" о войне и мире

В частности, Politico пишет, что когда РФ отказалась от участия в следующем Саммите мира и назвала украинскую формулу "совершенно неприемлемой", в Киеве решили, что Москву нужно немного подбодрить и заявили, что наступления на ее территорию прекратятся, когда будет заключено мирное соглашение.

Война продолжается. И с недавних пор – не только в Украине, но и на территории России. Пока Киев теряет территории в Донецкой области, Москва – в Курской. Одни западные СМИ пишут, что Курская операция сорвала запланированные секретные переговоры обоих государств в Катаре. Другие – что именно этой операцией Украина стремится получить себе козыри для любых будущих переговоров. И пока оба государства утверждают о невозможности такой беседы, мировые политики настаивают на противоположном и даже придумывают новые "мирные планы". В то же время западные медиа предполагают, как могли бы выглядеть переговоры, и о чем именно они бы были.

Будут ли мирные переговоры между представителями Украины и России или дальше свой "диалог" продолжат ракеты "Искандер" и ракеты-дроны "Паляница"? Об этом читайте на ТСН.ua.

Сорванные переговоры – о чем они должны были быть?

Вскоре после начала Курской операции в начале августа издание The Washington Post со ссылкой на дипломатов сообщило, что в этом месяце Украина и Россия должны были отправить делегации в катарскую столицу Доху для непрямых переговоров о прекращении ударов по энергетике и соответствующей инфраструктуре с обеих сторон. В роли посредников должны выступить катарцы, которые встречались бы отдельно с украинской и российской делегациями.

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WP со ссылкой на дипломата-участника переговоров сообщило, что чиновники РФ отложили встречу с официальными лицами Катара после вторжения Украины на Курщину. Московская делегация назвала это "эскалацией". Мол, Киев "не предупредил Доху о своем трансграничном наступлении". Дипломат отметил, что россияне не отменили переговоры, а заверили, что им "нужно время".

В то же время, по информации издания, Украина все равно хотела отправить свою делегацию в Доху. Впрочем, Катар отказался, потому что, мол, не видит пользы от односторонней встречи.

По словам дипломата, Доха обсуждала с Киевом и Москвой договоренности о моратории на удары по энергетике в течение последних двух месяцев. После этого стороны договорились о саммите, и им оставалось только согласовать незначительные детали. Но "после Курска россияне отступили".

Российский собеседник WP сказал, что "Путин не будет настроен заключать соглашение после Курской наступательной операции":

"Вы знаете, что наше российское руководство, как правило, не идет на компромиссы под давлением".

А в Офисе президента Украины в ответ на запрос журналистов сообщили, что саммит в Дохе перенесли "из-за ситуации на Ближнем Востоке", однако он состоится в формате видеоконференции 22 августа. В ОП также отметили, что после этого Киев проконсультируется с партнерами по имплементации оговоренного. Заметим, нигде официально не сообщалось о том, состоялся этот саммит или нет. Однако факты говорят за себя: российские войска уже несколько дней подряд атакуют украинскую энергетику, а в самой РФ после налетов дронов горят все новые нефтебазы.

WP также информировало, что украинские чиновники имели смешанные ожидания успехов на переговорах. Некоторые оценивали шансы на успех в 20%, а другие предполагали еще худшие перспективы даже, если бы Курской операции не произошло. По словам украинских и западных чиновников, шаг Киева навстречу Москве был частично направлен на то, чтобы Украина получила больше рычагов влияния на будущие переговоры.

"Военные аналитики выражают скептицизм по поводу того, что украинские войска смогут удержать контроль над российской территорией. Москва также продолжает одерживать победы в Донецкой области на востоке Украины и не отводит оттуда войска для защиты от нового украинского наступления. Но хотя Киев, возможно, и улучшил свою будущую переговорную позицию благодаря захвату земель, вероятность быстрых мирных переговоров, кажется, уменьшилась", – резюмировали в WP.

После публикации этой статьи спикер российского МИД Мария Захарова взялась опровергать то, что прорыв ВСУ на Курщину сорвал тайные непрямые переговоры Киева и Москвы:

"Никто ничего не срывал, потому что срывать было нечего. Никаких прямых или непрямых переговоров между Россией и киевским режимом по безопасности гражданских объектов критической инфраструктуры не велось и не ведется".

Украина готова на переговоры, но не с Путиным – Politico

Вскоре после публикации своих коллег издание Politico со ссылкой на заявления украинских чиновников сообщило, что Киев готов на мирные переговоры с Москвой, но не напрямую с президентом РФ Владимиром Путиным, а по опыту "зернового соглашения".

"Модель мирного договора, все чаще обсуждаемая в Киеве, берет за основу соглашение от июля 2022 года, которое позволило Украине возобновить экспорт зерна с Черного моря. В рамках этого дипломатического формата Россия и Украина работали над отдельными соглашениями под надзором ООН и Турции в качестве посредников, без прямой договоренности между Москвой и Киевом", – указывало Politico.

Авторы статьи указывали, что "черноморская модель" позволила бы преодолеть этот "тупик".

Основа стремлений Украины – разработанный в 2022 году президентом Владимиром Зеленским мирный план из 10 пунктов, который глава государства представил на Саммите мира в июне 2024 года. План охватывает ряд тем, таких как продовольственная и энергетическая безопасность, восстановление территориальной целостности Украины и вывод российских войск. Однако авторы статьи указывали, что впереди у Киева еще долгий путь:

"Он должен работать над общим мирным планом со странами, которые согласились помочь ему реализовать три начальных пункта мирной формулы – ядерную и энергетическую безопасность, продовольственную безопасность и возвращение пленных – согласованные во время первого мирного саммита в Швейцарии в июне".

Зеленский хочет, чтобы результатом встреч стало общее мирное предложение. По идее, дружественные России страны-участники реализации мирной программы должны представить свои предложения Москве во время второго мирного саммита, который Киев хочет организовать до конца этого года. Однако РФ уже заявила, что не приедет на этот саммит и назвала украинскую мирную формулу "абсолютно неприемлемой" для Кремля.

Как отметило Politico, поэтому украинцы решили, что Россию нужно немного подбодрить, заявив, что наступления на ее территорию прекратятся, когда будет заключено мирное соглашение.

"Чем быстрее Россия согласится на восстановление справедливого мира, в частности, на основе мирной формулы, ведущей к такому миру, тем быстрее прекратятся рейды украинских Сил обороны на российскую территорию", — заявил спикер МИД Украины Георгий Тихий.

По информации издания The Economist, главной целью Курской операции было отвлечение российских войск из Донецкой области и создание козырей для будущих переговоров.

Издание также информировало, что главнокомандующий ВСУ Александр Сырский во время планирования операции в Курской области делился информацией только с небольшой группой генералов, силовиков и Зеленским.

Украина хочет бить ракетами по РФ, чтобы склонить ее к переговорам – The Guardian

Издание The Guardian недавно сообщило, что Украина хочет получить от западных государств разрешение наносить удары дальнобойными ракетами по российской территории, чтобы склонить Кремль к переговорам о прекращении боевых действий. Как указывалось в статье, Киев рассчитывает, что применение англо-французских ракет Storm Shadow в "демонстрационной атаке" покажет Москве, что ее объекты могут быть уязвимы для атак, и что это может побудить Кремль к переоценке своих действий.

Украинский чиновник сказал The Guardian, что в Кремле согласятся на реальные переговоры только тогда, когда поймут, что опасность угрожает непосредственно Москве и Санкт-Петербургу.

Такая стратегия рискованная, поэтому ее не поддерживает Вашингтон: там опасаются эскалации конфликта. Заметим, что США поставляют некоторые компоненты для производства Storm Shadow, и именно поэтому они также должны дать согласие на их применение по территории РФ.

Ракеты Storm Shadow/Скриншот

У Турции может быть формула, как положить конец войне – Atlantic Council

Издание Atlantic Council в своей свежей статье пишет, что Турция стремится содействовать окончанию войны в Украине и, по словам аналитиков, может иметь эффективный план для этого. Турция демонстрирует способность влиять на войну, одновременно поддерживая связи как с Россией, так и с Украиной. Анкара активно призывает к деэскалации и завершению войны, поддерживая баланс между всеми сторонами конфликта.

"Не все войны заканчиваются драматическим поражением или победой: некоторые иссякают или переходят в фазу покоя после стратегического тупика", — указывают авторы материала.

В Atlantic Council указали, что Турция стремится воспользоваться своей трехсторонней балансировкой между Россией, НАТО и региональными союзниками для создания условий для урегулирования войны и гарантий, которые предотвратят ее повторное возникновение.

Учитывая свою стратегическую позицию, Турция может предложить план, отвечающий интересам США и других стран НАТО. Турецкий треугольник балансировки предполагает координацию между странами Альянса в регионе, Россией и союзниками Турции, не входящими в НАТО. Это позволяет сдерживать Москву через усиление сотрудничества в области безопасности с Киевом и другими странами региона, а также сохранять дипломатические связи с РФ во избежание эскалации.

Авторы отмечают, что Турция пытается предложить компромисс, который позволил бы всем сторонам выйти из "конфликта" без потери лица. Нравственный компромисс может быть отвратительным, но он может стать единственным способом завершения войны.

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Сообщается, что Анкара использует стратегию "кнута и пряника", одновременно поддерживая украинскую оборону и призывая к переговорам по прекращению войны. Недавно Турция усилила военное сотрудничество с Украиной, в частности, через совместное производство артиллерийских боеприпасов. Турецкие дроны, бронетехника и другая военная поддержка стали важными элементами украинской обороны.

Atlantic Council рекомендует США поддержать Турцию в ее подходе к мирному урегулированию. Авторы публикации считают, что совместные усилия США, НАТО и Турции могут укрепить оборонные возможности Украины и содействовать региональной стабильности. Турецкая дипломатия и военный потенциал могут стать ключом к завершению войны, но для этого необходима координация и поддержка со стороны международных партнеров.

Президент Турции Реджеп Эрдоган / Фото: Getty Images

Что о переговорах говорят в Киеве и Москве

26 августа спикер президента России Дмитрий Песков заявил, что по состоянию на сейчас переговоры с Украиной потеряли свою актуальность. Он также назвал не всегда подлинными многочисленные сообщения в СМИ о контактах между государствами.

Комментарий Пескова прозвучал в ответ на публикацию The Washington Post о нереализованных переговорах в Дохе.

А помощник президента РФ Юрий Ушаков заявлял, что предложения Москвы по войне в Украине не аннулированы, но пока, учитывая ситуацию в Курской области, Москва не будет разговаривать с Киевом:

"На данном этапе с учетом этой авантюры (украинской операции в Курской области – ред.) разговаривать мы не будем".

В свою очередь советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк 29 августа заявил, что в настоящее время переговоры с РФ не создадут оснований для справедливого крепкого мира. Он указал на минимум три причины, почему любой диалог с Путиным на этом этапе будет пустым:

невозможность доверять россиянам, ведь они постоянно нарушают все договоренности;

невозможность справедливых репараций;

невозможность наказания военных преступников, "самым главным среди них в РФ является сам Путин".

"Все войны со временем заканчиваются, начинаются переговоры, подписываются мирные договоры. Помехой на пути к этому является только один человек… Фамилия этого лица очевидна и очень кроваво уже вписана в историю", – заявил Подоляк.

Советник главы ОП Михаил Подоляк / Фото: Getty Images

Элиты РФ обсуждают варианты завершения войны — Foreign Policy

В колонке для Foreign Policy директор евразийской программы Института ответственного государственного управления Квинси Анатоль Ливен сообщил, что в течение некоторого времени среди западных политиков, экспертов, а также в России активно обсуждаются возможные сценарии окончания войны в Украине.

Ливен указал, что недавно конфиденциально обсудил вопросы войны с разными представителями российского истеблишмента, в частности дипломатами, учеными, бизнесменами и аналитиками. Эксперт заявил, что лишь небольшая часть элиты РФ поддерживает идею полной победы в Украине, в частности, аннексию новых территорий или создание пророссийского режима в Киеве. Большинство стремится к скорейшему прекращению огня на нынешних линиях фронта.

Один российский эксперт по безопасности высказался так: "Атака на Курск может дать Украине возможность улучшить свои условия, но это не приведет к настоящей победе. Украинским войскам, возможно, придется отступить из Курска, но Россия никогда не покинет Крым и Донбасс".

Вторжение ВСУ на Курщину вызвало серьезную обеспокоенность в администрации Путина. Ливен указывает, что среди российской элиты мало кто уважает президента как военного лидера, но существует значительное одобрение экономических достижений его правительства в условиях санкций и адаптации промышленности к нуждам войны.

Главная причина, почему элиты в РФ стремятся к компромиссу – уверенность в том, что Москва не сможет захватить крупные украинские города, такие, как Харьков, военным путем. Поэтому любые захваченные села Харьковщины следует рассматривать только как возможность торга на будущих переговорах. Элиты также готовы к компромиссу, так как считают, что РФ не сможет достичь полной победы без массовой мобилизации, которая может повлечь за собой народное сопротивление.

В то же время, все, с кем общался автор публикации, заявили, что Россия не может отступить с территорий, которые она аннексировала в четырех областях Украины. Большинство считают, что территории в других областях, таких как Харьковщина, могут быть возвращены Украине в обмен на демилитаризацию этих регионов. Это могло бы способствовать прекращению огня и позволило бы Путину утверждать, что он обеспечил безопасность российских регионов, подвергшихся обстрелам из Украины. Некоторые оптимистично настроенные россияне считают возможным обмен территориями между Харьковщиной и оккупированными частями четырех областей.

Ливен отметил, что среди его собеседников не было разногласий по поводу необходимости нейтралитета Украины. Однако некоторые представители истеблишмента серьезно рассуждают о том, как обеспечить мирное урегулирование без официальных военных гарантий Запада и поставки оружия Украине. Обсуждаются идеи мирного договора, ратифицированного Советом Безопасности ООН и БРИКС, а также демилитаризованные зоны под охраной сил ООН.

Большинство считает, что, если Запад согласится с ключевыми требованиями РФ, Москва может уступить в других сферах. По поводу требования о "денацификации" Украины, некоторые считают, что Россия могла бы согласиться на "дружественное" правительство в Киеве. Элиты также полагают, что в случае выполнения российских условий Москва может удовлетвориться принятием закона о запрете неонацистских партий и символики в Украине.

Эксперт указывает, что Путин, предположительно, будет решать позицию России на переговорах. Его публичная позиция содержит предложение о немедленном прекращении огня, если Украина выведет свои силы с территорий, на которые претендует РФ, и пообещает не продвигаться в НАТО. Хотя это кажется маловероятным, Путин может быть готов заключить соглашение, где эти территории будут демилитаризованы под украинской администрацией, но их статус будет обсуждаться позже.

Никто из собеседников Ливена точно не знает, что думает глава Кремля. Однако они соглашаются в том, что хотя Путин совершил ошибки в начале войны, он является прагматиком и может признавать военную реальность.

В публикации указывается, что требования России будут определяться результатами на поле боя. Если украинцы смогут удержать нынешнюю линию фронта, именно по ней пройдет окончательное прекращение огня. Если же потерпят поражение – возможны новые захваты территорий.

Что о переговорах и мире говорят мировые политики?

Чехия

Президент Чехии Петр Павел недавно призвал мировые государства, включая США, Китай, а также Евросоюз объединиться, чтобы подтолкнуть Украину и Россию к мирным переговорам.

Павел считает, что через несколько лет обе стороны могут понять, что продолжать войну невозможно, и тогда переговоры станут неизбежны. По словам президента Чехии, мировые государства должны сыграть ключевую роль в этом процессе, используя политическое, экономическое и дипломатическое влияние.

В то же время Павел отметил, что Курская операция может усилить позиции Украины на переговорах. Хотя справедливый мир, по словам политика, предполагает возвращение Украине всех ее территорий и компенсацию за причиненный вред, однако реальность может оказаться иной. Президент Чехии предположил, что даже после переговоров РФ может оставить за собой часть украинских территорий, которые с точки зрения демократических стран будут считаться временно оккупированными.

Германия

Спикер МИД Германии Себастьян Фишер заявил, что Россия саботирует мирные переговоры с Украиной. Дипломат подчеркнул, что Киев полностью открыт для переговоров, а Москва отказалась от участия в следующем Саммите мира, что свидетельствует о ее так называемой "готовности" к мирному диалогу.

"Если послушать заявления из Москвы, там нельзя услышать никакой готовности к мирным переговорам. Более того, они требуют аннексии нескольких украинских регионов, которые даже не контролируют… Если дойдет до мирных переговоров, Украина должна быть достаточно сильной, чтобы их вести, а для этого нужно, в частности, оружие", – заявил Фишер.

Индия

Во время своего первого визита в Украину 23 августа премьер-министр Индии Нарендра Моди заявил, что "проблемы не могут быть решены на поле боя. Единственный путь преодоления проблем – это диалог и дипломатия".

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"В прошлом месяце, когда я посетил РФ для встречи с Путиным, я очень четко сказал ему, что проблемы не могут быть решены на поле боя. Единственный путь преодоления проблем – это диалог и дипломатия. И что, не теряя времени, мы должны двигаться в этом направлении. Обеим сторонам придется сесть вместе и искать выход из этого кризиса", – сказал Моди.

Он сказал, что Индия готова внести вклад в усилия, прилагаемые для достижения мира: "И я лично как друг, если я могу сыграть какую-то роль, то я очень хотел бы сыграть эту роль в мирном урегулировании".

Владимир Зеленский и Нарендра Моди во время встречи в Киеве / Фото: Офис президента Украины

США

Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп назвал себя единственным, кто поможет закончить войну в Украине и предотвратить "Третью мировую войну".

Трамп упомянул о "прорыве в России", вероятно, имея в виду Курскую операцию:

"Посмотрите, что происходит в Украине. Они наступают в России. Вы получите Третью мировую войну".

Он в который раз пообещал закончить войну в Украине после победы на выборах:

"Еще до того, как я прибуду в Овальный кабинет вскоре после победы на президентских выборах, я урегулирую ужасную войну между Россией и Украиной, и я сделаю это очень быстро".

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В то же время, кандидат Дональда Трампа в вице-президенты США Джей Ди Венс заявил, что "приемлемый мир" в Украину принесет тот, кого уважает Путин, явно имея в виду Трампа.

Президент США Дональд Трамп/Associated Press / Фото: Associated Press

Кстати, по мнению экс-главы МИД Украины Павла Климкина, переговоры между Украиной и Россией будут, но уже после американских выборов.

"Путин очень хочет переговоров, но он хочет переговоров не с нами, а с США и Западом. Он считает, что он ведет войну на нашей территории с Западом. Это его логика. Но он прекрасно понимает, что Запад ему не победить. Я считаю, что переговоры будут. Они вряд ли будут серьезными до момента, когда перезагрузится следующая американская администрация. Непубличные разговоры – все возможно. Они всегда проходят – так построена внешняя политика", – рассказал Климкин.

А пока имеем, что имеем: российские войска продвигаются на Донетчине, украинские силы удерживают контроль над территориями Курщины. РФ сейчас фактически каждую ночь и днем атакует мирные города и критическую инфраструктуру Украины "Искандерами" и другими видами ракет. Украина же сжигает российские нефтебазы и военные объекты, а также впервые применила новое оружие собственного производства – ракету-дрон "Паляница". Издание Bloomberg со ссылкой на Разведуправление Пентагона сообщило, что в настоящее время Украине и России не хватает военных ресурсов для проведения масштабных наступательных операций.

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