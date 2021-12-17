Зеленский с супругой начал новогодне-рождественские празднования в столице

Состоялась передача Вифлеемского огня и открытие новогоднего городка возле Офиса президента.

В пятницу, 17 декабря, украинские пластуны передали президенту Украины Владимиру Зеленскому и его жене Елене Зеленской Вифлеемский огонь мира – символ света и добра. Затем глава государства и первая леди страны присоединились к открытию елки и новогоднего городка возле Офиса президента на улице Банковой.

Об этом говорится в сюжете ТСН.19:30.

Каждый год в канун Рождества скауты привозят огонь, зажженный на месте рождения Иисуса Христа, в Венский собор. Оттуда его и привезли в Киев украинские пластуны. Этой скаутской традиции уже много лет.

В Украине Вифлеемский огонь передают в детские дома, школы, больницы и детсады. Доставляют его также на Восток – нашим воинам.

Праздничный оберег Владимиру Зеленскому пластуны передали в лампадке.

В ответ глава государства выразил пожелание, чтобы в новом году каждый украинец "делал свой выбор с учетом любви к близким, любви к народу и нашей стране".

“Каждому и каждой из вас, вашим семьям желаю тепла и мира, спокойствия, которые символизирует Вифлеемский огонь. Этого же хочу пожелать всем семьям наших военных, которые нас защищают”, — отметил Владимир Зеленский.

Украинские пластуны передали президенту и первой леди вифлеемский огонь мира

В тот же вечер супруги Зеленские присоединились к открытию елки и новогоднего городка возле Офиса президента на улице Банковой в столице.

Как сообщили в пресс-службе главы государства, на праздничном действе состоялось театрализованное шоу с участием святого Николая и других сказочных персонажей, и зажжение праздничных огней на новогодней елке. "В этом году ее украшают 125 игрушек, в дизайне которых были использованы рисунки детей с особыми образовательными потребностями", — говорится в сообщении.

Также читайте Новый год и Рождество во Львове: куда пойти на праздники

На территории городка традиционно будет работать бесплатный инклюзивный каток, карусель для детей и взрослых и резиденция Святого Николая. Также здесь обустроили новогодние фотозоны, елочную ярмарку и торговые домики, где можно приобрести лакомства, напитки и сувениры.

Напомним, улицы Киева уже украсили к Новому 2022 году. Для жителей и гостей столицы постарались не только городские власти, но и предприниматели. Они развесили тысячи гирлянд, подготовили праздничные витрины, украсили елки и установили интересные фигурки рядом со своими заведениями, где так и хочется сфотографироваться.

Читайте также: