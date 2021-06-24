Зеленский с женой посетили "Книжный Арсенал": кто платил и что приобрели

Президент Украины пообщался с посетителями "Книжного Арсенала" и приобрел большое количество разнообразной литературы.
После двух лет перерыва в Киеве открылся "Книжный Арсенал" — одно из крупнейших литературно-художественных событий страны.
Президент Украины с женой Еленой Зеленской также посетили мероприятие.
Президент и Первая леди приобрели около 30 книг. Рассчитывались наличными и, в основном — жена президента. Приобрели разнообразную литературу: историю украинской кухни, разведку "Понять Россию", "Уголовное дело Василия Стуса". Именно эту книгу сейчас подозреваемый кум Путина Медведчук хотел запретить.
Последняя книга на украинском языке, который читал президент — "Черчилль и Оруэлл: Битва за свободу". Кроме того, Владимир Зеленский рассказал, какую книгу читает именно сейчас:
"Книга называется "Империя должна умереть". Очень интересно как все похоже, там начиная с конца 19-го века. Те же люди, те же характеры, но! Считаю, что будет happy end для нас", — отметил президент.
Напомним, Зеленский ввел санкции против российских банков. В санкционном списке оказались в частности Сбербанк и ВТБ.