Зеленский сделал заявление о содержимом пакетов оружия для сохранения Украины

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал итоги переговоров с президентом Франции Эмманюэлем Макроном в Париже, объяснив, почему не может предметно назвать объемы и полный перечень оружия для Киева.

Об этом глава государства сказал в ответ на вопрос корреспондента ТСН Ирины Кондрачук на пресс-конференции.

Журналистка поинтересовалась, что передаст Франция и что будет закупать Украина?

«Хотелось бы услышать от вас предметно так же. Что нам все-таки надо, чтобы предотвратить новые наступления, чтобы сохранить то, что у нас есть?» — спросила Кондрачук.

«Предметно перечислить не будем. Мы не готовим врагов, чтобы они понимали объемы пакетов, которыми нас поддерживают те или иные государства. Количество ракет, некоторые общие вещи о ракетах и о количестве того, что можно говорить, мы говорим. О некоторых вещах мы просто не имеем права говорить», — ответил Зеленский.

Он добавил, что о некоторых вещах сообщается немного позже, когда соответствующее оборудование уже находится на украинской территории. Глава государства объяснил, что «все это угроза, даже логистика тех или иных поставок — это угроза для ударов».

Что Украина получит от Франции?

«Поэтому есть сильный пакет обороны, поддержки Украины, есть Rafale — и здесь я уверен, что это историческое решение, что нас можно усиливать», — отметил президент Украины.

Он акцентировал, что для Украины строится «очень серьезный» воздушный флот.

«Например, те пилоты, которые имеют практику уже на Mirage, мы прекрасно все знаем, что они не будут тратить год на обучение на будущих Rafale, а будут очень быстро переходить. И мы об этом говорили еще до этого. И таких вещей очень много», — рассказал Зеленский.

Высказался он и о поставках Украине от Франции модернизированных систем противовоздушной обороны SAMP/T.

«Далее мы говорим о новом поколении SAMP/T. Мы работаем SAMP/T, спасибо, Эммануэль, и новое поколение — это очень серьезный уровень. Вы знаете, что мы работаем с Patriot против баллистики, новый уровень SAMP/T — это против баллистики врага. И я не могу говорить вам о датах поставки этого продукта, который для нас очень важен», — подчеркнул президент.

Напомним, что 17 ноября в Париже Зеленский и Макрон подписали декларацию о намерениях по сотрудничеству в сфере оборонного вооружения. Документ предусматривает, что Украина сможет приобрести ряд образцов военной техники, в частности 100 истребителей Rafale F4 до 2035 года, системы SAMP-T, радары, ракеты класса «воздух-воздух» и авиабомбы.