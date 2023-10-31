Зеленский снова срочно собрал Залужного, Буданова и Малюка на совещание: о чем говорили

Зеленский собрал на Банковой Залужного, Малюка и Буданова! Докладывали и командующие по самым горячим направлениям фронта.

Президент Украины Владимир Зеленский 31 октября созвал срочное совещание. В кабинете собрались главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный, глава Главного управления разведки Кирилл Буданов, глава СБУ Василий Малюк.

Журналисты tsn.ua узнали подробности ставки.

Враг лезет в трех направлениях

О ситуации на самых горячих его участках президенту докладывал сам Залужный. Речь шла об Авдеевке, Купянске и Херсоне. Как ранее сообщалось в ВСУ, под Авдеевкой, которую враг неустанно штурмует с 23 октября, россияне собрали рекордную группировку. Там оккупанты имеют около 40 тысяч личного состава. Как пишет институт изучения войны, главная цель рашистов — захватить Авдеевский коксохим.

Россия применила химическое оружие

Не утихают бои под Купянском. Там Россия даже применила химическое оружие. В Институте изучения войны говорят: россияне действительно имеют там незначительные успехи, впрочем, украинские бойцы восстанавливают свои позиции под Сватовым.

"Враг использует артиллерию очень мощно. И начал использовать средства массового поражения, такие как газы. То есть, дыхание у бойцов затрудняется, ожоги, головокружение – мы это чувствуем и видим. Вторые сутки враг использует, систематически нам объявляет, когда он произвел выстрелы запрещенным оружием ”, – говорит командир подразделения разведки ВСУ Денис Ярославский в эфире телемарафона.

Отдельно обсудили на ставке и ситуацию в Черном море. Буданов доложил о ситуации по зерну. Напомним, 26 октября на день Украина объявила о временном прекращении действия так называемого "нового зернового коридора", которым зерновозы с украинским зерном безопасно выходили из портов без согласования с рашистами. Но ситуация там до сих пор как на иглах.

Министр обороны Украины Рустем Умеров / Фото: УНИАН

Одещине нужно больше ПВО

Продолжает терроризировать враг и Одесщину, так что избежать этой темы на ставке не могли. Есть задача — как можно лучше защитить одесские порты и критическую инфраструктуру

Безопасность Одесской области: защита людей, энергетических объектов, портовой инфраструктуры. Усиление региональной системы ПВО. Также усиление противовоздушной обороны и защита объектов критической инфраструктуры в приграничных и прифронтовых регионах.

Артиллерийских боеприпасов станет больше?

Следующим Зеленскому отчитывались министр обороны Умеров и министр стратегических отраслей промышленности Камышин. В повестке дня – укрепление мощности Вооруженных сил, а именно – вопрос артиллерийских боеприпасов.

Как известно, артиллеристы – боги современной войны. Именно они удивляют большинство вражеских полевых составов, командных пунктов. Без них не обойтись ни штурмовикам в атаке, ни пехоте в обороне. А недостаток снарядов – ежедневная головная боль. В Украине они в дефиците, поэтому нужно обращаться к партнерам. По данным Блумберга, к сожалению Европейский союз серьезно отстает от обещанных планов поставки. На это и намекнули у Зеленского.

Наращивание отечественного производства артсистем и артснарядов натовского стандарта. Графики поставок от партнеров. Доклады Министра обороны Украины Умерова и Министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Камышина.

Фото: ТСН.ua

Зеленский поблагодарил воинов

30 октября в своем вечернем обращении Президент лично поблагодарил воинов за их героизм на фронте. Особое внимание уделил бригадам, защищающим Авдеевку, Марьинку и Купянск. А также подразделениям, пробивающим врага под Бахмутом и на Юге.

Удачи на международной арене

Отчитывался Зеленский и об успехах на международном фронте, в частности, подвел итоги встречи на Мальте, где советники глав государств из 66 стран мира обсуждали украинскую формулу мира. Это была уже третья их встреча, до этого подобные саммиты проходили в Копенгагене и судейской Джидде. В этот же раз приехали на 20 делегаций больше, так что это уже можно считать успехом.

Ждут у Зеленского и ответа от Евросовета, который должен оценить успехи Украины на пути в ЕС.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: ВАЖНО! Зеленский срочно собрал Залужного, Буданова и Малыша!

Тем временем ВСУ отбивают "мясные штурмы" врага у Авдеевки. В городе уже не осталось ни одного уцелевшего дома.

Читайте также:

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.