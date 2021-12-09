Зеленский снова заявил о готовности к прямым переговорам с Путиным

Зеленский снова заявил о готовности к прямым переговорам с Путиным

В ОПУ снова заверили, что готовы за мирное урегулирование конфликта в любом формате.

Президент Украины Владимир Зеленский готов к прямым перегораниям с президентом страны-агрессорки Владимиром Путиным.

Об этом в прямом эфире ток-шоу " Право на владу" на телеканале "1+1" сказал заместитель руководителя Офиса президента Украины Андрей Сибига.

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"Президент Украины готов к прямым переговорам с президентом Путиным. Украинская сторона готова к этим переговорам, имеет соответствующую позицию и мы надеемся, что при поддержке наших партнеров дойдет до этого разговора" — сказал Сибига, заметивши, "украинская сторона не те, кого можно обвинить в эскалации, мы за мирное урегулирование конфликта".

Стоит отметить, что ранее в ОПУ сообщили, что президент Украины Владимир Зеленский готов к прямым переговорам с Путиным. Главное, чтобы это помогло урегулировать конфликт с РФ.

В свою очередь, в МИД РФ заявили, что Германия и Франция не будут против США в нормандском формате.

Напомним, 29 ноября президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган предложил роль посредника между Зеленским и Путиным. Позже турецкий президент снова заявил о готовности стать посредником, чтобы предотвратить эскалацию из-за скопления российских войск на украинской границе.

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