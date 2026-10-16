Зеленский снял табу на удары по НПЗ: чего ждать от Путина и к чему тут Трамп

Военный эксперт объяснил, чего Украине ждать от Путина

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Украина возобновляет удары по российским нефтеперерабатывающим заводам (НПЗ). Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, отметив, что ограничения на эти атаки сняты. Несмотря на заявление президента США о взаимном прекращении огня, Россия продолжает атаковать украинскую энергетическую инфраструктуру, когда Киев три дня удерживался от подобных ударов.

В Москве уже успели отреагировать и лживо заявить, что Украина нарушает условия, озвученные Дональдом Трампом. Такая реакция свидетельствует о том, что удары по НПЗ действительно слишком болезненны для России.

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Путин стремится к тому, чтобы война продолжалась по его правилам. Именно поэтому в РФ пытаются создать видимость, что Украина отходит от договоренностей, хотя сами же оккупанты запускают по энергетическим объектам Украины десятки баллистических ракет, не говоря уже о круглосуточных атаках беспилотниками.

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Что же изменится после возобновления ударов по российским НПЗ, какими могут быть последствия и не спровоцирует ли это еще большую эскалацию со стороны Путина.

Плюсы и минусы ударов по российской нефтепереработке

По мнению военного эксперта, генерал-лейтенанта в отставке Игоря Романенко, решение возобновить удары по российским НПЗ имеет как плюсы, так и минусы.

«Из плюсов: это то, что мы будем и дальше разрушать российские предприятия, которые связаны с производством горюче-смазочных материалов. Меньше горючего — меньше денег на войну и активные действия на фронте, несмотря на все заявления из Кремля. А негатив состоит в том, что американцы могут из-за возобновления ударов по НПЗ в РФ, не только ограничивать передачу нам разведывательных данных и Starlink, но вообще прекратят это делать, выключив спутниковую связь», — рассказывает ТСН.ua Игорь Романенко.

Эксперт добавляет, что ограничения по передаче разведывательных данных уже наблюдались во время очередной российской баллистической атаки на Киев, когда США не предупредили нас о запуске ракет. Хотя Дональд Трамп с командой и Илон Маск это отрицали, мол, ничего подобного не происходило.

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«На самом деле, происходило. Американцы снизили эффективность передачи разведданных. Условно говоря, если до этого она была на 100%, то сейчас осталось около 20%. И это как по разведывательным данным, так и по Starlink», — отмечает военный эксперт.

Новая волна эскалации и угрозы с воздуха

Генерал-лейтенант считает, что возобновление ударов по российским НПЗ, вероятно, спровоцируют дополнительную эскалацию со стороны Путина.

«Это очевидно, что россияне, а американцы будут им в этом помогать, будут показывать, что, мол, с Украиной ни о чем нельзя договориться, что мы не хотим заканчивать войну, что нужно менять президента Украины, и дальше все остальное четко по нарративам авторства Путина. А Трамп, зависимый от Путина, все это, к сожалению, будет повторять», — говорит Игорь Романенко.

Оценивая масштабы воздушной угрозы, генерал-лейтенант отмечает, что враг продолжает накапливать ресурсы.

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«Россия накапливает баллистику для новых атак. Поэтому в ближайшее время будут больше бить баллистикой и реактивными БПЛА, а тем временем готовиться к применению малых крылатых ракет, способных лететь на 800 километров. Естественно, если сумеют наладить их серийное производство. И это только угрозы из воздуха», — отмечает военный эксперт.

Чего ждать от выборов в США

По мнению Игоря Романенко, сложный период продлится, по меньшей мере, до 3 ноября — выборов в Конгресс США, однако станет легче после этого — вопрос открытый.

«Все возможно. Думаю, что скорее всего республиканцы точно потеряют Палату представителей, а там и Сенат. И потому, если это случится и там, и там, то президент Трамп станет „хромой уткой“ с обрезанными полномочиями. Состоятся соответствующие изменения в Конгрессе, где мы и сейчас имеем определенную поддержку. А вообще, 60% американцев поддерживают Украину в этой войне, которую развязала Россия», — убежден эксперт.

Кризис ресурсов и проблемы с мобилизацией

Более того, Игорь Романенко подчеркивает, что кроме воздушных ударов Россия может активизироваться и на фронте, где ситуация остается сложной из-за нехватки человеческого ресурса.

«Мы в очень сложной ситуации на фронте. Прекрасно, что нам удалось провести операцию „Вивальди“. Но очень плохо, что она длилась четыре месяца. А почему так долго? Потому что нет ресурса. Операцию выполнили талантливо, с точки зрения военных действий, но государство не обеспечило войска соответствующим образом, людьми. Поэтому операции, которые занимают несколько недель, наши военные вынуждены выполнять несколько месяцев», — отмечает генерал-лейтенант.

Он также указывает на значительные проблемы с проведением мобилизации.

«Ресурса не хватает. А почему? Потому что не выполняется законодательство. До тех пор, пока командование Сухопутных войск будет заниматься мобилизацией, а полиция со стороны будет наблюдать за работой ТЦК — дела не будет. У нас меняют министров, а суть мобилизации не меняется. А если суть и законодательство не меняются, значит, страдаем мы все. Силы обороны не могут выполнять свои функции в полной мере», — резюмирует Игорь Романенко.

Дата публикации 16:00, 15.10.26 Количество просмотров 375 ТСН 16:00 новости 15 октября! Самый страшный удар по Кропивницкому! Украина возобновляет атаки на НПЗ!

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