Зеленский собрал конгресс региональных и местных властей в Харькове и заговорил о готовности к сопротивлению терроборон

Зеленский собрал конгресс региональных и местных властей в Харькове и заговорил о готовности к сопротивлению терроборон

Заседания начали с главного вопроса – как сотрудничать силам терробороны и ВСУ в случае военной агрессии России.

Угрозу в море сегодня обсудят на выездном заседании Совета национальной безопасности и обороны. Состоится оно в Харькове. Кроме рисков для морского судоходства Украины члены совета рассмотрят вопросы организации территориальной обороны. И эту тему обсуждают также на конгрессе региональных и местных властей, который продолжается в Харькове. В частности, речь идет о координации Вооруженных сил Украины и властей всех уровней.

Об этом говорится в ТСН.14.00.

В спортивном комплексе «Локомотив» около часа назад началось заседание конгресса, которое возглавил Владимир Зеленский.

Началось все практически без опозданий, без 10-ти час прибыл кортеж президента. Кстати, Харьков не перекрывали, по городу все свободно передвигаются. Единственное множество правоохранителей возле самого спорткомплекса, где собственно и проходит конгресс.

Ближе к 12:30 начали съезжаться главы городов. Здесь уже видели мэра Львова Андрея Садового, прибыл на встречу Виталий Кличко, городской голова Днепра Борис Филатов, глава Харькова Игорь Терехов. На заседании также командующий ВСУ Валерий Залужный и глава Верховной рады Руслан Стефанчук.

Заседания начали с главного вопроса – как сотрудничать силам терробороны и ВСУ в случае военной агрессии России. Президент подчеркнул, что организация терробороны проходит под эгидой и руководством Вооруженных сил Украины – и есть вещи, которые должны претворять в жизнь исключительно военные, помогать им это хорошо, но иногда и мешать им не нужно.

«В терробороне нет политки, интриг и хаоса. Сейчас должно быть полное взаимодействие власти всех уровней и зоны своей ответственности со стороны ОГА, РГА и других представителей. Для построения эффективной модели терробороны и национального сопротивления», – заявил Зеленский.

То есть, фактически на конгрессе должны обсудить и решить, как будут координировать местные власти, силы терробороны и ВСУ в случае вторжения. Система терробороны сложна, говорит командующий ВСУ Валерий Залужный. Он рассказывал в частности руководителям городов и областей о структуре этой организации и ее задачах.

«Силам терробороны еще нет 2 месяцев, однако тот факт, что каждый готов к сопротивлению, это уже начало успеха», – заявил главнокомандующий ВСУ.

По сути, главные обсуждения еще впереди. После окончания заседания конгресса Владимир Зеленский примет участие в выездном заседании СНБО. Оно будет закрыто. Известно, что главный вопрос, который будет рассмотрен, это российская блокада морей.

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