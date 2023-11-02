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Зеленский созвал всех: что происходит на фронте, где самые ожесточенные бои и удастся ли врагу пойти в наступление

Автор
Марина АзизоваМарина Азизова
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Зеленский созвал всех: что происходит на фронте, где самые ожесточенные бои и удастся ли врагу пойти в наступление

Владимир Зеленский/Коллаж: TSN.ua

Украинские воины продолжают давать отпор оккупантам.

Президент Украины Владимир Зеленский 2 ноября сообщил об обострении на фронте. Враг пытается лезть на одном из направлений, где уже получал по зубам. Президент созвал всех силовиков.

Что задумали рашисты и где сейчас идут самые жестокие бои, рассказал в эксклюзивном сюжете TSN.ua журналист Артем Зябкин.

Важное сообщение Зеленского

На ежедневном селекторном собрании на Банковой президенту доложили о новом обострении на фронте. И речь не о Авдеевке или Купянске, где с недавних пор большими силами атакует враг. А о участке южнее. В начале 2023-го там враг понес огромные потери, но, похоже, планов захватить этот город не оставил.

Скриншот/Telegram / ©
Скриншот/Telegram

Напомним, в январе 2023-го под Угледаром рашисты собрали мощный брронетанковый кулак и пошли в наступление. Утратив до 5 тысяч элитного личного состава и десятки единиц техники, рашисты отступили. Похоже, в этот раз история повторилась.

Авдеевка держится

Продолжают давить враги и под Авдеевкой. Секретарь комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки, полковник СБУ Роман Костенко в эфире телемарафона "Единые новости" объяснил замысел россиян в Донецкой области.

Четыре вражеских ЗРК за неделю

Имеют важные успехи и ВСУ. О них заговорили в британской разведке. Только за последнюю неделю Украина уничтожила по меньшей мере 4 новейших российских зенитно-ракетных комплекса. Они, по мнению британцев, стратегически важны для окупантов.



“Россия давно предпочитает высокотехнологичные системы ЗРК большой дальности как ключевой компонент своей военной стратегии. Недавние потери подчеркивают, что российская Объединенная система противовоздушной обороны продолжает бороться с современным высокоточным ударным оружием и, скорее всего, эти потери усилят и без того значительную нагрузку на другие системы и операторов», — говорится в сообщении.

Отчитывались президенту о ситуации и представителях Минобороны, а также разведка. У Украины есть успехи на Черном море.

“Также подытожили результаты работы “зернового коридора” за октябрь. Динамика положительная. Финализируем формат страхования для судов, что придаст уверенности нам и перевозчикам”, – написал Владимир Зеленский в своем Telegram.

Рассказали на Банковой и новые мощные международные инициативы. Руководитель Офиса президента Андрей Ермак анонсировал встречу на топ-уровне.

Скриншот/Telegram / ©
Скриншот/Telegram

Сейчас международная поддержка Украины — едва ли не самый важный фактор этой войны. Об этом заявлял даже Залужный в своей колонке в The Economist. "Железный генерал" описал проблемы и первоочередные задачи для Вооруженных сил. Они нуждаются в модернизации и внедрении новых технологий. Надеемся, наши партнеры услышали генерала и сделают соответствующие выводы.

Скриншот/The Economist / ©
Скриншот/The Economist

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: Рашисты пошли в наступление! ЗЕЛЕНСКИЙ срочно созвал всех!

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Дата публикации
Просмотры
1921
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