Зеленский созвал всех: что происходит на фронте, где самые ожесточенные бои и удастся ли врагу пойти в наступление

Президент Украины Владимир Зеленский 2 ноября сообщил об обострении на фронте. Враг пытается лезть на одном из направлений, где уже получал по зубам. Президент созвал всех силовиков.

Что задумали рашисты и где сейчас идут самые жестокие бои, рассказал в эксклюзивном сюжете TSN.ua журналист Артем Зябкин.

Важное сообщение Зеленского

На ежедневном селекторном собрании на Банковой президенту доложили о новом обострении на фронте. И речь не о Авдеевке или Купянске, где с недавних пор большими силами атакует враг. А о участке южнее. В начале 2023-го там враг понес огромные потери, но, похоже, планов захватить этот город не оставил.

Скриншот/Telegram

Напомним, в январе 2023-го под Угледаром рашисты собрали мощный брронетанковый кулак и пошли в наступление. Утратив до 5 тысяч элитного личного состава и десятки единиц техники, рашисты отступили. Похоже, в этот раз история повторилась.

Авдеевка держится

Продолжают давить враги и под Авдеевкой. Секретарь комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки, полковник СБУ Роман Костенко в эфире телемарафона "Единые новости" объяснил замысел россиян в Донецкой области.

Четыре вражеских ЗРК за неделю

Имеют важные успехи и ВСУ. О них заговорили в британской разведке. Только за последнюю неделю Украина уничтожила по меньшей мере 4 новейших российских зенитно-ракетных комплекса. Они, по мнению британцев, стратегически важны для окупантов.

Последняя защита Intelligence update on situation in Ukraine – 02 November 2023.



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#StandWithUkraine pic.twitter.com/2rCvub7o8d — Ministry of Defence (@DefenceHQ) November 2, 2023





“Россия давно предпочитает высокотехнологичные системы ЗРК большой дальности как ключевой компонент своей военной стратегии. Недавние потери подчеркивают, что российская Объединенная система противовоздушной обороны продолжает бороться с современным высокоточным ударным оружием и, скорее всего, эти потери усилят и без того значительную нагрузку на другие системы и операторов», — говорится в сообщении.



Отчитывались президенту о ситуации и представителях Минобороны, а также разведка. У Украины есть успехи на Черном море.



“Также подытожили результаты работы “зернового коридора” за октябрь. Динамика положительная. Финализируем формат страхования для судов, что придаст уверенности нам и перевозчикам”, – написал Владимир Зеленский в своем Telegram.

Рассказали на Банковой и новые мощные международные инициативы. Руководитель Офиса президента Андрей Ермак анонсировал встречу на топ-уровне.

Скриншот/Telegram

Сейчас международная поддержка Украины — едва ли не самый важный фактор этой войны. Об этом заявлял даже Залужный в своей колонке в The Economist. "Железный генерал" описал проблемы и первоочередные задачи для Вооруженных сил. Они нуждаются в модернизации и внедрении новых технологий. Надеемся, наши партнеры услышали генерала и сделают соответствующие выводы.

Скриншот/The Economist

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