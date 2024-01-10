Зеленский срочно собрал всех командующих в Киеве: детали особого заседания Ставки

Президент Зеленский созвал срочную встречу. В офлайн-формате прибыли все армейские командующие. На фоне огромных коррупционных скандалов после проверки в Минобороны на Ставке говорили о проблемах поставок в ВСУ.

Детали встречи на Банковой рассказал в эксклюзивном сюжете для TSN.ua журналист Артем Зябкин.

Зеленский созвал всех

Важная ставка у президента. Зеленский собрал командующих всех основных направлений на фронте, а также всех ответственных за обеспечение фронта: председателей Минобороны, Министерства стратегической промышленности и Минцифры. Обсудили вопрос, который беспокоит каждого без исключения, в частности, обеспечение для военных.

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Говорили о наболевшем

Говорили на Ставке и о наболевшем. Украиной пронесся ряд коррупционных скандалов, связанных с закупками. Большинство из них касается еще 2022 года, но сделки "чинуш" не только наделали немалую шумиху, но и лишили военных необходимого — достаточного количества качественных бронежилетов, зимних курток, а также питания, за которые переплатили по меньшей мере десятки миллионов гривен, осевших в карманах коррупционеров.

Чего стоит только скандал с львовским бизнесменом Гринкевичем, который просто не вылезая из вышиванки, похоже, наживался на ВСУ годами. Сам он это опровергает, но уже пытался подкупить ДБР, а также главреда Украинской правды, чтобы издание не публиковало против него негатив. А вот это все, согласитесь, президент не мог оставить без ответа!



“Систематизировали текущие и будущие контракты, помощь от партнеров, собственное производство, в частности, открытие новых линий. Делаем все, чтобы обеспечить воинов всем необходимым для выполнения задач», – говорится в сообщении Зеленского.

Вся правда о коррупции в Минобороны

Напомним, что 9 января с заявлением вышел и министр обороны Рустем Умеров. Он решил не скрывать грустную правду и откровенно заявил — в течение 4 месяцев специальная комиссия проводила обещанный аудит в его министерстве. В результате тщательного анализа аудиторы нашли фактов коррупции в Минобороны аж на 10 миллиардов гривен. Так в ведомстве начали бороться со взяточничеством изнутри системы.

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Вспомнил президент и о ПВО. Российская ракетная атака 8 января показала, что Украине нужно больше западных систем, чтобы сбивать российские баллистические ракеты и Кинжалы. К тому же, в сети уже обсуждают появление у россиян новых Шахедов с авиационными двигателями — более ловких и более маневренных, а также появление северокорейских ракет, похожих на Искандеры. У Президента уже есть предварительные выводы от военных.

Другая важная тема – ПВО. Проанализировали последние российские удары и эффективность воздушных сил. Согласовали наши следующие шаги по усилению защиты городов, общин, предприятий и объектов критической инфраструктуры”, — написал Зеленский.

Всколыхнула сеть и другая новость. Как пишет издание Bloomberg, 16 декабря 2023 года США и другие партнеры Украины созвали секретную встречу в Саудовской Аравии, где обсудили мирный план и окончание войны.

О чем "договорились" в Саудовской Аравии?

Несмотря на кричащие заголовки и многочисленные спекуляции в Сети, следует объяснить, что именно обсуждали стороны и кто представлял страны. Речь идет о встрече в формате советников национальной безопасности стран. На таких встречах Украину обычно представляет глава офиса президента Андрей Ермак. А обсуждали присутствующие не "заморозки" войны и не уступки Путину, как кому-то могло показаться, а украинскую "формулу мира", которую миру презентовал именно президент Зеленский.

Напомним, в ней предусмотрены полный возврат захваченных территорий Украине, компенсация ущерба, привлечение российской верхушки к ответственности, а также очерченные сферы, к которым желающие государства могут присоединиться для укрепления украинской и мировой безопасности. К примеру, ядерная безопасность. Потому без паники.

Кулуары "мирных" переговоров

Но на встрече было и кое-что интересное. По словам анонимных источников издания, собравшиеся разделились на два лагеря — для полноты понимания позволим себе назвать их Западом и "Глобальным югом". Первые вместе с Украиной и ее ключевыми партнерами сразу отказались рассматривать какие-либо прямые переговоры с Путиным. Это хорошая новость. Однако противоположный лагерь — "Глобальный юг" — с ними не согласился и предлагал выслушать кремлевского диктатора.

Итак, заключают журналисты, встреча не дала значительных сдвигов. Кроме того, на ее успех повлияли другие факторы: обеспокоенность стран "недостаточными" успехами Украины на фронте и явные внутренние споры в США и ЕС о помощи Украине.

Интересно и то, кто присутствовал на заседании в Эр-Рияде. Там были такие тяжеловесы, как Индия, Саудовская Аравия и Турция. Впрочем, обошлось без Китая и Бразилии. Именно вовлеченность Пекина могла бы в перспективе вынудить занять украинскую сторону. Пока этого не произошло.

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Есть и хорошие новости с фронта. Не успел закончиться украинское контрнаступление, как уже не удалось российское. Об этом написал немецкий журналист и аналитик из Bild Юлиан Репке. По его оценке, опирающейся на открытые источники, путинское осенне-зимнее нашествие под Купянском и Авдеевкой захлебнулось. РФ не смогла достичь намеченных целей, ее продвижения очень малы, почти не изменили ситуацию на линии столкновения. А за эти месты сотни метров Россия заплатила колоссальными потерями — несколько тысяч солдат и 400 единиц техники. Пока рашисты думают, что с этим делать.

“За российскими атаками с участием тысяч солдат в ноябре и декабре последовали более мелкие столкновения, которые продолжаются в течение последней недели. России, очевидно, придется снова собирать резервы, прежде чем она сможет в очередной раз перейти в наступление», — пишет Юлиан Репке.



А вот журналисты другого немецкого издания Die Welt допустили, когда Украина может ответить и чем. Речь идет о ближайшем будущем. Цель неизменна и это Крым. А ключом может стать авиация.

"Die Welt" цитирует "Главком":

Украинские атаки последних нескольких дней показывают, что Россия до сих пор не смогла решить проблему своей ненадежной системы ПВО. Норвегия передаст Украине истребители F-16 в течение нескольких месяцев. После этого ВСУ снова могут перейти от обороны к наступлению.



Журналисты указывают, что от украинского плацдарма на левом берегу Херсонской области до Крыма всего 60 километров.



Крым остается одним из самых проблемных регионов России. Он предназначался для того, чтобы стать районом отступления и ударной площадкой для русской армии, где она могла бы беспрепятственно действовать вдали от линии фронта. Однако делать это оккупантам становится сложнее из-за атак Сил обороны Украины.



В материале говорится, что украинские атаки последних дней показывают, что Россия до сих пор не смогла решить проблему своей ненадежной системы ПВО. Либо это связано с некомпетентностью армейского руководства, либо у России нет достаточно мощных систем ПВО для размещения на полуострове”.

Скорее всего, первые американские истребители будут в строю в марте 2024 года. Такие осторожные предположения делал в прошлом году министр иностранных дел Дмитрий Кулеба. Таково мнение и большинство западных аналитиков.

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