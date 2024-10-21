Зеленский свирепствует из-за "липовых" инвалидностей и миллионов долларов: все о скандалах с МСЭК

Зеленский разозлился из-за коррупции в МСЭК и прокуроров с " инвалидностью " – президент созвал СНБО. А в Минздраве анонсировали проверку решений по инвалидности, реформе и даже ликвидации МСЭК. Все это происходит после громких скандалов из-за коррупционных схем и миллионного состояния врачей МСЭК, которых разоблачили правоохранители.

"Все мы слышали о даме, которая выбрасывала с балкона сумки с долларами. А вот в Виннице врач-терапевт МСЭК купил 13 квартир и три Tesla, на жену-пенсионерку оформил шестикомнатные апартаменты в центре Киева", – напомнили журналисты в эксклюзиве TSN.UA .

Зеленский созвал СНБО

Президент Владимир Зеленский не на шутку разозлился и назначил заседание Совета нацбезопасности и обороны.

Он требует реакции правоохранителей на ситуацию с медико-социальными экспертными комиссиями и оформлением фальшивой инвалидности, в частности, прокурорами. Об этом он сообщил в своем вечернем обращении 20 октября.

Прокуроры-инвалиды

Более 50 прокуроров Хмельницкой области во главе с областным прокурором оформили инвалидность. Вероятно, им это удалось сделать из-за коррупционной схемы Татьяны Крупы в МСЭК, ранее разоблаченной на незаконном обогащении. Об этом сообщил украинский журналист Юрий Бутусов. Он утверждает, что правоохранители Хмельницкой области знали о масштабах правонарушений, потому что могли быть "соучастниками коррупционных схем". А выявить связи Крупы позволило изучение деклараций хмельницких правоохранителей.

По словам журналиста, суть схемы состоит в следующем: муж, жена которого имеет группу инвалидности, оформляет себе уход, и таким образом автоматически исключается из пригодных к мобилизации. Однако и сами прокуроры не сторонились оформлять себе инвалидность. Коррупционная схема работала ежедневно и массово в порядке живой очереди. Но почему коррупционные схемы были разоблачены не местными правоохранителями, а ДБР? Выявить связи Крупы позволило изучение деклараций хмельницких стражей порядка, которые сами все задокументировали.

Кстати, фамилии прокуроров-инвалидов Бутусов тоже обнародовал. Из всего руководства Хмельницкой областной прокуратуры и ее структурных подразделений пенсию у Крупы не оформил только один прокурор Александр Гончар, руководитель Каменец-Подольской окружной прокуратуры.

Реакция Офиса генпрокурора

В офисе генпрокурора заявили, что подписали приказ о проведении служебного расследования.

Что предшествовало?

Напомним, что правоохранители разоблачили на незаконном обогащении руководителя Хмельницкого областного центра медико-социальной экспертизы Татьяну Крупу и ее сына. У семьи нашли только наличными почти $6 млн в разных валютах.

В сети сразу разлетелись видео и мемчики, главными героями которых стали горе-чиновники из Хмельницкой области.

Дальше больше. Во время обысков чиновница пыталась избавиться от части денег, выбросив две сумки с полмиллиона долларов через окно. Вот кому бы такое счастье на голову упало. Также у чиновника в рабочем кабинете было обнаружено $100 000, а еще ряд поддельных медицинских документов, списки «уклончан» с фамилиями и фиктивными диагнозами. Кроме того, дома у женщины нашли почти $5 млн 244 тыс., €300 000, более 5 млн, брендовые украшения и т.д. Также изъяты документы, подтверждающие незаконную деятельность должностных лиц и отмывание ими денег через разные бизнес-проекты.

Более того, семье топчиновников принадлежат немалое состояние, элитная недвижимость и не только в Украине, с десяток автомобилей, ресторан и миллионы долларов на зарубежных счетах.

Взяли под стражу

Позже руководители Хмельницкого областного центра МСЭК Татьяне Крупы избрали меру пресечения – содержание под стражей на 60 суток с возможностью внесения залога в размере 500 млн грн. Примечательно, что залог примерно вдвое больше суммы, которую у нее изъяли. Напомним, Крупи сообщили о подозрении в незаконном обогащении. Ей инкриминируют организацию фальшивых инвалидностей уклоняющимся. Более того, ДБР изучает списки "ухилянтов", найденные в медикине. В документах, в частности, указаны фамилии и фиктивные диагнозы. "Ухилянтов" теперь должны найти и проверить. Если диагноз "куплен" с целью уклонения от военной службы, то мужчинам грозит от 3-х до 5-ти лет. А теперь вспомним списки прокуроров-инвалидов. Интересно, понесет ли кто-то из них наказание, если их диагнозы окажутся фальшивками?

Врачи-миллионеры

Не успело общество оправиться от скандала с миллионным состоянием «Королевы, которой можно все» – руководительницы МСЭК Хмельнитчины Татьяны Крупы, как правоохранители разоблачили еще одного врача-миллионера из Винницы. Об этом идет речь в расследовании Oboz.ua. Журналисты проанализировали декларации семьи Виктора Власюка – врача-терапевта МСЭК. И как оказалось мужчина вместе со своей женой-пенсионеркой владеет тремя Теслами. Кроме того, у семьи еще есть немного недвижимости, а именно – 13 квартир. Самые дорогие из апартаментов официально оформлены на жену Власюка, пенсионерку Оксану Бланар. Это 6-комнатная квартира в центре столицы, на ул. Институтской.

Общая площадь шестикомнатной квартиры составляет 260 кв. м, а стоимость одного квадратного метра в такой квартире — около 3 тыс. долларов за квадрат. Более того, сын врача винницкой МСЭК Виктора Власюка — Владислав Викторович Власюк работает советником президента Владимира Зеленского по санкционной политике.

Кроме того, семья врача имеет совместный бизнес с его начальницей – главой МСЭК Юлией Даниленко. В свою очередь Даниленко задекларировала зарплату в размере 221 тыс. грн за весь 2023 год, кучу недвижимости, в частности, дом площадью 196,7 квадрата. Журналистам OBOZ.UA удалось обнаружить этот дом. Это большое двухэтажное здание из красного кирпича. Судя по фото из Googlemaps, на доме размещены солнечные панели.

Муж Даниленко – директор по обеспечению деятельности АО "Винницаоблэнерго". Кроме большого дома у Даниленко также есть в собственности квартира в Виннице площадью 49 квадратов и 104 квадрата коммерческой недвижимости. Мужчина владеет квартирами площадью 57,7 и 70,4 квадрата в одной из Винницких новостроек. А также квартирой площадью 48,1 кв. м в другой многоэтажке. Кроме того, семья задекларировала 25 земельных участков. В автопарке энергетика и врачи – Tesla Model3, Mitsubishi Pajero и Mitsubishi Outlander. В декларации указано, что Tesla женщина приобрела всего 58,4 тыс. грн четыре года назад. То есть, на момент покупки фактически новый автомобиль обошелся всего в 2,1 тыс. долларов. И это при том, что сейчас (уже четырехлетний) такой автомобиль стоит около 20 тысяч долларов.

Как оказалось, Власюк – тоже не простой врач. Когда-то он был "главным человеком" в медучреждении. С 2002-го по 2014-й он возглавлял МСЭК, то есть Даниленко – его преемница. Виктор Васильевич уже достиг пенсионного возраста и занимает должность терапевта. Кроме врачебного дела вместе с Даниленко Власюк получает доход от генерации тока. Его зарплата в МСЭК – 16,7 тыс. грн в месяц. То есть, за год он заработал на основной работе 200,9 тыс. грн. Но за счет своего партнерства с Даниленко только официально дополнительно получил от энергокомпании 1,1 млн. грн. Еще 990 тыс. – от предпринимательской деятельности. В ООО "Солнечные фермеры" официально трудоустроена и его супруга-пенсионерка. В прошлом году она заработала от энергокомпании 541 тыс. грн., 83 тыс. от ООО и еще 840 тыс. – от предпринимательской деятельности. Но даже такие доходы не могут объяснить такое количество элитной недвижимости.

МСЭК ликвидируют?

Примечательно, что глава Минздрава Виктор Ляшко после скандала вокруг миллионного состояния врачей МСЭК анонсировал проверку 3,5 тыс. решений по инвалидности (а вместе с тем непригодности к военной службе) мужчин. Министерство здравоохранения анонсирует реформу и даже ликвидацию МСЭК. Медико-социальные экспертные комиссии работают в Украине на протяжении десятилетий. В ходе войны они получили возможность зарабатывать сотни тысяч и даже миллионы долларов на коррупции. Однако такие скандалы случались и задолго до полномасштабной войны. Более того, Минздрав уже отменил инвалидность 74 военнообязанных, установленных Хмельницким МСЭК.

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Об этом говорится в ответе Минздрава на запрос Українських Новин. Отмечается, что в 38 случаях ІІ группа инвалидности упразднена и установлена ІІІ группа. В 36 случаях группа инвалидности снята.

Тем временем большинству ветеранов из Хмельнитчины отказали в оформлении инвалидности. Комбат 3-й штурмовой рассказал подробности о коррупционном скандале в МСЭК.

Напомним, глава Хмельницкой областной прокуратуры Алексей Олейник после скандала с оформлением инвалидности был уволен с занимаемой должности по собственному желанию.

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