Зеленский уволил Вениславского: громкие заявления нардепа и чем он известен

Глава государства Владимир Зеленский снял Федора Вениславского с должности своего представителя в Верховной Раде.

Увольнение Федора Вениславского с должности представителя президента Украины в Верховной Раде было обсуждено с Владимиром Зеленским несколько дней назад. Однако он остается народным депутатом от "Слуги народа".

ТСН.ua собрал все, что известно о Вениславском — биографию, причину увольнения, громкие предложения и заявления нардепа.

Что о нем известно

Федор Вениславский родился 16 мая 1969 года в поселке Олыка Киверцовского района Волынской области.

Трудовую деятельность начал в 1986 году в поселке Олыка рабочим строительной бригады колхоза.

Вениславский – кандидат юридических наук. Он пять раз неудачно баллотировался в Верховную Раду. На шестой раз — в июле 2019 года — был избран народным депутатом 9-го созыва от «Слуги народа» под номером 88 в списке (беспартийный). Также член Комитета Верховной Рады Украины по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки.

С июня 2019 по сентябрь 2022 он был представителем президента в Конституционном суде Украины. Впоследствии Федор Вениславский вступил в должность исполняющего обязанности представителя президента в Верховной Раде. В должности Вениславский пробыл чуть больше года.

Увольнение Вениславского

Владимир Зеленский уволил нардепа Федора Вениславского с должности представителя президента Украины в Верховной Раде. Об этом свидетельствует соответствующий указ главы государства 7 декабря.

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Так, в указе президента №812/2023 7 декабря указано: "Освободить Вениславского Федора Владимировича от исполнения обязанностей Представителя Президента Украины в Верховной Раде Украины".

Заметим, что, несмотря на это увольнение, Вениславский остается народным депутатом от "Слуги народа".

Вениславский рассказал, почему его уволили

Народный депутат Федор Вениславский уволен с должности представителя президента в Верховной Раде, ведь он не может выполнять полномочия из-за большой занятости. Об этом нардеп сообщил в комментарии NV.

Он отметил, что его освобождение от должности представителя президента в Верховной Раде было обсуждено с Владимиром Зеленским несколько дней назад.

“Я занимаюсь несколькими чисто военными проектами, из-за чего приходится много бывать у линии фронта. Соответственно, не всегда успеваю выполнять полномочия представителя президента Украины в ВРУ”, — сказал он.

Громкие предложения и заявления

Наказание для женщин, которые не станут на военный учет

В августе прошлого года Вениславский заявил, что до 1 октября женщины, чьи специальности подпадают под перечень военнообязанных, должны стать на военный учет. В дальнейшем к систематически уклоняющимся от военного учета могут быть применены принудительные меры.

К женщинам, которые до 1 октября не станут на военный учет, жесткие санкции не будут сразу применяться. Однако за это предусмотрена административная ответственность.

Публичный реестр уклонистов

В марте Вениславский заявил, что он работает над законопроектом о публичном реестре уклонистов во время военного положения.

Он пояснил, что если военнообязанный был дважды должным образом информирован о необходимости явиться в территориальный центр комплектования, но не сделал этого, то его личные данные будут опубликованы в открытом реестре. Если гражданин исполнит свой долг, его данные будут удалены из реестра.

Отмена отсрочки от мобилизации для студентов 30+, получающих второе образование

Федор Вениславский внес предложение отменить отсрочку от мобилизации для студентов, получающих второе или третье высшее образование.

«Человек учится на дневной форме в любом возрасте и имеет право на отсрочку, но мы понимаем, что есть злоупотребления… Даже во многих зарубежных вузах открыли целые факультеты, потому что это зарабатывание денег, да и в Украине тоже начали открывать. Это то, что нуждается в редактировании, поскольку мы понимаем, что есть злоупотребление», — подчеркнул нардеп.

“Я думаю, что совершенно справедливо в условиях войны ограничить одним высшим образованием. Если человек получает третье, четвертое высшее образование, то это точно не может быть основанием для отсрочки во время военного положения”, — заявил народный депутат.

3 сентября в Верховной Раде зарегистрировали законопроект, который может позволить мобилизовывать студентов старше 30 лет и получающих второе высшее образование.

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Повестки в мессенджерах

Ранее Федор Вениславский рассматривал возможность вручения повесток военнообязанным через мессенджеры. Позже он объяснил, что существует много проблем с проведением мобилизации из-за перемещения по стране мужчин призывного возраста. Многие переехали из зон боевых действий в другие регионы и не стали на военный учет.

Вениславский заявил, что многие мужчины, переехавшие на новое место жительства, либо не смогли, либо не захотели, либо не успели стать на военный учет, поэтому народные депутаты будут работать над решением этой проблемы.

Вручение повесток по электронной почте

На днях Вениславский сообщил, что в Раде готовится законопроект о внесении изменений в процесс мобилизации и военного учета. В частности, планируется предусмотреть вручение повесток не только лично, но и электронной почтой и заказным письмом.

Изменения предусматриваются в рамках законопроекта об изменении мобилизации и военной службе, который готовит Верховная Рада. В нем будут содержаться новые нормы по вручению повестки, отсрочки от военной службы и прав военнообязанных. Под вопросом — условия по демобилизации.

Если депутаты успеют урегулировать все дискуссионные моменты, то у этого документа есть все шансы быть зарегистрированным уже на этой неделе.

В законопроекте, по словам Вениславского, планируется прописать возможность вручения повестки не только лично под расписку, но и через электронную почту и заказным письмом. То есть уведомление о поступлении заказного письма поступает в почтовый ящик, а уже само письмо с повесткой должны выдать человеку лично в руки соответствующими представителями почтовых служб. Это так называемая публичная повестка.

Федор Вениславский / Фото: Верховная Рада Украины

“По актуальности электронных почтовых ящиков, у нас уже фактически действует электронный кабинет военнообязанных и призывников, который будет содержать все идентификационные данные. Эти нормы должны упростить получение повестки и не разрешать людям злоупотреблять тем, что он якобы не получает повестку и не нарушает закон”, — отметил депутат.

Украинцев могут обязать носить с собой военный билет

Народные депутаты предложили ввести долг для украинцев носить с собой военный билет. Соответствующую инициативу озвучил Федор Вениславский.

Документ будет предусматривать, что в период военного положения и общей мобилизации военнообязанные (лица в возрасте от 18 до 60 лет) должны постоянно иметь с собой документ о пребывании на военном учете. Это кроме документа, удостоверяющего личность.

Документы о нахождении на военном учете нужно будет предъявлять представителям ТЦК и СП. Как объяснил Вениславский, все для того, чтобы не приходилось привлекать полицию для вручения повестки и минимизировать риски возможных конфликтных ситуаций.

Избранный во время войны президент "вряд ли будет считаться легитимным"

Вениславский заявил, что президентские выборы во время войны в Украине будут противоречить конституционным основам избирательного права и будут основания сомневаться в легитимности избранного во время военного положения президента.

Комментируя вопросы президентских выборов во время войны, он объяснил, что вряд ли удастся обеспечить соблюдение конституционных принципов избирательного права в условиях военного положения.

Вениславский также убежден, что в случае проведения президентских выборов во время войны не будет соблюдена свобода перевыборной агитации, свобода деятельности СМИ, политические партии в условиях безопасности для жизни и здоровья и т.д.

Реакция на заявление Безуглой об отставке Залужного

Вениславский подверг критике заявление депутата Марьяны Безуглой о том, чтобы отправить в отставку главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного.

“В условиях войны это может иметь очень негативные последствия. Тем более, учитывая те чувствительные вопросы, которые рассматривает комитет (комитет по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки — ред.)», — отметил нардеп, который вместе с Безуглой является членом этого комитета.

Вениславский добавил, что поведение его коллеги недопустимо, а пребывание депутата в комитете "может представлять реальную угрозу национальной безопасности".

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