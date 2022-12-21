Зеленский – уже в США: какая программа визита, о чем будет говорить с Байденом и какое оружие получит

Владимир Зеленский уже прибыл в США. О визите еще накануне писали американские СМИ, а затем информацию подтвердил и Офис президента.

Об этом идет речь в выпуске ТСН.

Владимир Зеленский уже находится в Соединенных Штатах. В Сеть попало видео, снятое в польском Перемышле, куда Зеленский приехал поездом, а затем пересел на самолет на аэродроме в Жешуве в Вашингтон.

Как рассказали накануне в Белом доме на условиях анонимности, решение об этом визите было принято неделю назад и держали его в тайне из соображений безопасности. С начала полномасштабного вторжения Зеленский еще не выезжал за пределы Украины и на то, чтобы улететь, тем более за океан, должны быть серьезные причины. О своей мотивации Зеленский с утра сделал сообщение в твиттере. Его ретвитнул Байден и добавил несколько слов.

"Направился в США для укрепления устойчивости и обороноспособности Украины. В частности, с Джо Байденом обсудим сотрудничество Украины и США. Также выступлю в Конгрессе и проведу ряд двусторонних встреч", — написал президент Украины.

"Надеюсь, что вы хорошо долетите, Владимир. Я рад, что вы здесь. Нам есть о чем поговорить", – ответил президент США.

В Белом доме в свою очередь отмечают, что этот визит имеет большое символическое значение. Путин кардинально просчитался: после 300 дней войны Украина не только выстояла, но и имеет успехи на поле боя и беспрецедентную мировую поддержку.

Первая встреча Зеленского в Вашингтоне сегодня пройдет с президентом Джо Байденом и его командой. Они, по словам собеседника ТСН из Белого дома, будут обсуждать ситуацию на поле боя и дальнейшую поддержку Украины – предоставление оружия, тренировку украинских военных, наложение санкций на Россию, все, что может помочь Украине победить.

И именно к этому визиту в Белом доме подготовили важное объявление – сегодня будет обнародован очередной пакет военной помощи почти на 2 млрд дол. И в нем – подтвердили в офисе Байдена – есть системы ПВО Patriot. Это самая современная, продвинутая система. В начале войны США категорически отрицали, что она может быть передана Киеву. Но, как видим, в администрации Байдена мнение изменили.

Кстати, ряд СМИ – в частности Axios и Politiko – пишут, что в Вашингтоне Зеленский попытается убедить Байдена преодолеть еще один психологический барьер и предоставить Украине ракеты ATACMS с дальностью более 300 км. Они позволят наносить удары вглубь по территории России.

После совместной пресс-конференции с Байденом Зеленский примет участие в объединенном заседании обеих палат американского Конгресса. Хотя этот состав работает до января, ему еще предстоит проголосовать важный документ – бюджет на следующий год, где в частности, заложено почти 45 млрд долл. в поддержку Украины и партнеров по НАТО. Это будет свидетельством того, что двухпартийная поддержка Украины в Конгрессе остается непоколебимой.

Зеленский еще сегодня по американскому времени, это будут уже следующие сутки по Киеву, возвращаться домой.

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