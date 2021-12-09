Зеленский в Брюсселе встретится с лидерами Германии и Франции — глава ОПУ

Зеленский в Брюсселе встретится с лидерами Германии и Франции — глава ОПУ

Эта встреча станет еще одним шагом к проведению саммита лидеров Нормандского формата.

На следующей неделе в Брюсселе состоится встреча президента Зеленского с президентом Франции Эммануэлем Макроном и новым канцлером Германии Олафом Шольцем.

Об этом сообщил 9 декабря глава Офиса президента Украины Андрей Ермак в прямом эфире ток-шоу "Право на владу" на телеканале "1+1".

Глава ОПУ отметил, что Германия и Франция как партнеры Украины в течение последних лет очень многое сделали для мирного урегулирования на Донбассе.

"Думаю, что на следующей неделе в Брюсселе состоится встреча президента Зеленского с президентом Макроном и новым канцлером Германии. Думаю, что мы будем продолжать работать над тем, чтобы был проведён саммит лидеров Нормандского формата”, — сообщил Андрей Ермак.

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Он также добавил, что США приняли для себя ясное решение быть активным игроком в этом процессе.

"Они [Соединенные Штаты] очень заинтересованы в том, чтобы в Украину пришел мир", — подчеркнул глава Офиса президента Украины.

Напомним, Германия и Франция хотят провести нормандскую встречу министров иностранных дел в кратчайшие сроки. Также дипломаты надеются на поддержку их предложения и других участников нормандского формата.

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