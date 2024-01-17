Зеленский в Давосе: о чем говорил президент и получит ли Украина помощь от ЕС и США

Владимир Зеленский сообщил о положительных сигналах относительно перспектив задерживаемой западной поддержки. Он сказал об этом на отдельной встрече с американскими и европейскими топ-чиновниками в Давосе. А с трибуны престижного Форума президент подчеркнул, что к обороне нужно готовиться не только Украине.

Об этом говорится в сюжете корреспондентки "Радио Свобода" Зоряны Степаненко специально для ТСН.

Что говорил Зеленский в Давосе

Давосский форум - это большое событие для политических и бизнес-элит едва ли не со всего мира. В этом году на заседании форума России не было, однако о стране-оккупанте постоянно говорят.

Владимир Зеленский с трибуны упрекал Запад и за слабые санкции, которые не остановили российское ракетное производство, и за попытки избежать эскалации - сказал, это стоило Украине времени и многих жизней опытных военных. Предостерегал украинский президент и от идей остановить только боевые действия.

"Любой замороженный конфликт в конце концов вспыхнет снова. После 2014 года были попытки заморозить войну на Донбассе. Были очень влиятельные гаранты этого процесса. Но Путин является хищником, который не удовлетворяется "замороженным продуктом". И нам нужно защищать себя, наших детей, наши дома, наши жизни. И мы можем это сделать", - говорит президент.

Владимир Зеленский во время выступления на Всемирном Экономическом форуме в Давосе / Фото: Associated Press

Обсуждение военной помощи от США

Для руководства Украины форум в Давосе - возможность завладеть вниманием партнеров. И побороться за военную и финансовую помощь, которая в последние месяцы задерживается. Об этом Зеленский отдельно обсуждал с топ-чиновниками НАТО и Соединенных Штатов в частности, где на добро Конгресса ожидают более 60 миллиардов долларов на военные нужды Украины.

"Мы полны решимости обеспечивать нашу поддержку Украине и очень тесно сотрудничаем с Конгрессом, чтобы сделать это. Я знаю, что наши европейские коллеги делают то же самое. Поэтому, достигая военного успеха против этого российского нападения, вы также строите Украину для будущего, которая может крепко стоять на ногах в военном, экономическом и демократическом смысле", - сказал Энтони Блинкен, госсекретарь США

Помощь Украине от ЕС

В Брюсселе 50 миллиардов евро макрофина для Украины в заложниках держит Виктор Орбан и лидеры ЕС попытаются прорвать венгерскую блокаду в этом вопросе 1 февраля. Ради этого собираются на внеочередной саммит.

Перспективы по этим средствам Зеленский обсуждал с президентом Еврокомиссии. Договорились и о следующих шагах по пути Украины в ЕС, в частности, начало скрининга украинского законодательства на его соответствие европейскому. С трибуны Урсула фон дер Ляен заявила, что Украина может победить. При стабильной помощи от партнеров 2024-го и дальше.

Президент Украины в Давосе встретился с Президентом Европейской комиссии / Фото: Сайт президента Украины

"Сейчас Россия зависит от Китая. И все это говорит нам, что Украина может победить в этой войне. Но мы должны продолжать усиливать их сопротивление", – сказала она.

Встретится ли украинская делегация с китайской

После переговоров с чиновниками из Брюсселя и Вашингтона Зеленский выразил оптимизм по дальнейшей поддержке. Интрига, однако, остается вокруг китайской делегации и ее планов в Давосе.

Поговорить и прояснить роль и намерения Пекина в войне России против Украины (в Китае называют ее украинским кризисом) хотела бы и украинская сторона, и ее партнеры. Ни одна – вероятности таких встреч не подтверждает. Но и не опровергает.

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Напомним, сколько Россия тратит на войну против Украины и топ-3 самой дорогой уничтоженной техники кафиров.

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