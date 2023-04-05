Зеленский в Польше: все, что известно об очень плодотворном для Украины визите

В Варшаве согласовали новый пакет военной помощи для ВСУ. Также Дуда анонсировал еще больше Миг-29 для Украины.

Анонсированный и очень плодотворный визит президента Украины Владимира Зеленского в Польшу. Сегодня в Варшаве согласовали новый и крайне нужный именно сейчас нашим воинам оборонный пакет. Речь идет о поставках польских БТРов Rosomak, переносных ЗРК "Перун" и июньских поставках истребителей Миг-29.

Больше о визите Зеленского говорится в выпуске ТСН:19:30.

Первый официальный зарубежный визит вместе с супругой с начала полномасштабного вторжения. Однодневный, короткий, но очень содержательный. Так в Варшаве говорят о приезде Зеленского.

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Польша – третий в мире партнер по масштабам милитарной помощи Украине после США и Британии. Польша передала нам более 300 танков, "Крабы", ракеты "Перун" и другое военное оборудование.

На этот момент Польша – первая страна, которая дала нам боевую авиацию. Четыре Миг-29 – уже в Украине, четыре – в процессе и еще шесть бортов готовят для передачи. Об этом заявил Анджей Дуда и подчеркнул – все для того, чтобы мы могли противостоять российской агрессии – агрессии не только против Украины, но и всего свободного мира.

В ходе встречи тет-а-тет президенты обсудили не только вопросы безопасности и оружия, но и сложные темы общей истории и дальнейшее экономическое сотрудничество и международную политику.

"Мы будем поддерживать Украину и дальше, в частности в евроинтеграционных вопросах. Со всех сил поддерживать, чтобы как можно быстрее Украина вступила в Европейский Союз и НАТО. Сегодня мы стараемся получить для Украины на предстоящем саммите НАТО в Вильнюсе дополнительные гарантии безопасности, которые будут укреплять военный потенциал Украины, будут укреплять чувство безопасности украинского общества, и также будут сильной моральной поддержкой украинским воинам в их очень тяжелой борьбе с российскими захватчиками", – заявил президент Польши Анджей Дуда.

Зеленский поблагодарил всех поляков за помощь, которую они без устали оказывают украинцам вот уже 14 месяцев. И сказал, что "усталости не будет от благодарности полякам и Польше, благодарности за человеческое отношение к украинцам". Также Зеленский подчеркнул, что Украина – страна теплая, дружественная, но в этой войне бескомпромиссная. Бескомпромиссна в том, что мы не отдадим нашу землю, нашу свободу, нашу независимость. А также – бескомпромиссная на своем пути в НАТО. Говорил президент и о будущем, тесном сотрудничестве стран после победы.

"Мы приглашаем бизнес Польши заходить в Украину очень интенсивно уже сейчас. Почему? Потому что может кто где-то в мире еще сомневается, – а я уверен, что Польша уверена в нашей победе, – а это значит – кто раньше зайдет, тот больше будет зарабатывать. Приглашаем", – сказал Зеленский.

До полномасштабного вторжения в Украине работало более тысячи польских фирм, а после победы их будет еще больше, убеждены главы государств.

Из рук Дуды Зеленсткий получил высшую польскую награду – орден Белого Орла. Ее вручают людям, которые своей жизнью внесли большой гражданский или военный вклад для Польши. Известно, что такие награды ранее получали королева Великобритании Елизавета II и Папа Римский Иоанн Павел II.

После встреч в президентском дворце Зеленский поехал в правительство. Там прошла встреча с польским премьером Моравецким. Они подписали ряд соглашений, в том числе производство 125-миллиметровых снарядов и восстановление Украины.

Зеленский подчеркнул, что сегодня подписали очень важный оборонный пакет, который сейчас очень нужен украинским защитникам. Речь идет о польских "Росомахах", "Раках" — самоходных минометах калибра 120 мм, "Крабах" и другом вооружении.

Также известно, что Зеленский принял участие в Польско-украинском экономическом форуме. После этого он вместе с польским коллегой встретился с украинцами и поляками в Королевском замке.

Выступая на территории замка, Зеленский назвал шаги, необходимые для победы Украины в войне.

"Много ли еще нужно шагов к ней (победе – ред.)? Нет. Надо только не останавливаться в солидарности. Когда битва требует артиллерии, ее следует давать. Когда победа нуждается в танках, их грохот должен зазвучать на передовой. Когда независимость нуждается в воздухе, не нужно обращать внимание, как отреагируют в России на самолеты у нас", – рассказал Зеленский.

Он также призвал западных партнеров не думать о том, какое число будет выглядеть безопаснее рядом с буквой F – 16 или какое-либо другое.

"Нужно действовать. Так же, как ваше лидерство (Польши – ред.) проявилось в танковой коалиции, верю, что так же проявится и в авиационной", – отметил Зеленский.

Новый оборонный пакет от Польши: подробности плодотворного визита Владимира Зеленского в Польшу

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