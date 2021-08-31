Зеленский в США: где поселился президент и каким было его непубличное утро

Зеленский в США: где поселился президент и каким было его непубличное утро

Первый день визита президента Украины в США в самом разгаре. Встречи проходят одна за другой по очень плотному графику.

В Вашингтоне Зеленский вместе с женой и всей украинской делегацией — поселились в пятизвездочном отеле, прямо через дорогу от Белого дома.

Об этом 31 августа говорится в сюжете ТСН.19: 30.

Это один из исторических и самых роскошных отелей города. Рядом с ним расположен живописный парк "Лафайет" и церковь Святого Иоанна. Самый дешевый номер здесь стоит от 10 тысяч гривен в сутки. Цены за номера класса "люкс" стартуют от 24 тысяч гривен. Самый дорогой — 52. На сайте отеля сообщают, что номер площадью 102 квадратных метра имеет пространство для отдыха с диванами и обеденным столом, две спальни, две ванные комнаты и камин. Каждый номер-"люкс" выполнен в классическом стиле в светлых тонах с лепниной на потолке и оборудован огромной двуспальной кроватью. Здесь накормят изысканной современной американской кухней. Кроме того, в отеле есть бар с богатым выбором вин и частная столовая на 20 гостей. Основные блюда здесь стоят от семи сотен гривен. За десерт придется выложить от 400 гривен.

Новости мира: Зеленский с женой и делегацией поселились в 5-звездочном отеле в Вашингтоне

Уже в 7 утра первая леди Елена Зеленская в спортивной форме направлялась в сопровождении местной охраны из отеля в парк. И через некоторое время, около 8, в отель из парка напротив возвращался президент. Кроме охраны вместе с ним был и председатель Офиса президента Андрей Ермак.

"Была не то, чтобы пробежка, разминка утренняя, потому что после перелетов поясница болит", — рассказал он.

Владимир Зеленский говорит, несмотря на час сна — разница в часовых поясах сказывается — настроен на плодотворные встречи — одна из очень ключевых сейчас проходит в Пентагоне, и там ожидается подписание важных документов по военному сотрудничеству. И уже завтра встреча с глазу-на-глаз Зеленского и Байдена.

Новости мира: каким было непубличное утро украинской делегации в Вашингтоне

"Моя встреча должна быть конструктивной, предметной. Мне кажется, что все будет достаточно нормально, потому что все ожидали эту встречу и Соединенные Штаты, и Украина. И для нас для всех самое главное — это получить базовый, положительный результат", — отметил президент.

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