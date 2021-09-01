Зеленский в США: как прошел первый день визита и чего ждать после встречи с Байденом

Зеленский в США: как прошел первый день визита и чего ждать после встречи с Байденом

Украина получит от Штатов 60 млн долларов военной помощи.

Начинается второй день американского визита президента Украины Владимира Зеленского. Сегодня состоится встреча с президентом США Джо Байденом.

Чего от нее можно ожидать — рассказали в сюжете ТСН.Ранок 1 сентября.

Сегодня в 14:00, а в Киеве в 21:00 на Владимира Зеленского ждут в Белом доме. Поскольку визит имеет дипломатический статус рабочего, то участие жен не предусмотрена. Мужчины пообщаются сначала в присутствии ключевых советников, а затем один на один. Совместной пресс-конференции не предусмотрено. Итоги лидеры будут комментировать отдельно, но выпустят объединенную заявление.

Безопасность, война, экономика: такими будут темы, которые к обсуждению будет предлагать Владимир Зеленский. Русско-немецкий газопровод "Северный поток-2" уже почти достроен, но уже столкнулся с проблемами на пути сертификации и ввода в эксплуатацию. Германия на словах обязалась наказывать Россию санкциями, если будет злоупотреблять своей газовой трубой. Впрочем, президент Украины стремится к гарантиям: "Если он будет достроен, все говорят, что он будет достроен, мы еще поборемся о том, как он будет работать. Хотели договориться о конкретных шагах и гарантии со стороны прежде всего Соединенных Штатов Америки, потому что к ним доверие больше, чем в других партнеров".

Новости мира: уже сегодня состоится встреча Зеленского и Байдена

Конкретная помощь, которую США готовы предоставить Украине, военная. В ней будут и известные американские противотанковые комплексы Javelin — об этом на встрече с Зеленским сообщил министр обороны США Ллойд Остин. "Тот факт, что именно под визит президента Зеленского Соединенные Штаты решили предоставить 60 млн долларов помощи, военной помощи, в частности, которые пойдут на получение Украиной систем Javelin, — является лучшим свидетельством того, что к этому визиту администрация Байдена подходит не только с общеполитической точки зрения, но и с точки зрения оказания конкретной помощи", — подчеркнул глава МИД Дмитрий Кулеба.

За более чем семь месяцев пребывания Джо Байдена в президентском офисе, его политику называют проамериканской. Он сосредоточен на решении внутренних вопросов. Владимир Зеленский будет вторым европейским лидером (после канцлера Германии Ангелы Меркель), кого пригласили в Белый дом.

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку