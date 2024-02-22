Зеленский внезапно собрал нардепов: стало известно, о чем они говорили

Впервые после начала полномасштабной войны президент Украины Владимир Зеленский созвал всех "Слуг народа" на совещание. Встреча прошла 21 февраля за закрытыми дверями, но один из парламентариев инкогнито рассказал журналистам, о чем президент говорил с нардепами.

Что будут делать с Польшей, какие провокации готовят россияне в ближайшее время, кому зарплату поднимут до 200 тысяч и не только рассказала в эксклюзивном сюжете для TSN.ua журналистка Виктория Гнатюк.

Первая встреча за два года

21 февраля Зеленский созвал на совещание всю команду "Слуги народа". Эта встреча стала первой после начала полномасштабной войны, хотя раньше так собирались каждый год, так что поговорить явно было о чем. Все происходило за закрытыми дверями и по окончании встречи прокомментировал глава фракции Давид Арахамия. Он сказал, что этот сбор планировался уже давно и никакой внезапности в этом нет.

Понимаем, что она привлекла много внимания СМИ, так как это первое собрание в широком формате с начала полномасштабного вторжения. Но хочу заранее опровергнуть все конспирологические теории. Она была запланирована еще в конце прошлого года, но график Президента разрешил ее провести только сейчас. Цель встречи – синхронизация всех наших усилий и усиление отдельных направлений работы. В этом нет ничего нового, такие стратегические сессии мы проводили каждый год и до полномасштабного вторжения. Это нормальная практика для всех больших команд.

А вот что конкретно говорилось — не рассекретил, говорил только общими фразами.

“Говорили о самом главном для нашей Победы – фронте, экономике, помощи партнеров, сохранении единства в обществе. И, соответственно, о задачах для парламента и депутатов по этим направлениям. Работы много. Но с самого начала полномасштабного вторжения парламент показал свою способность справляться с самыми сложными задачами. Будем держать этот темп к Победе.

Нардепы анонимно рассказали журналистам, что было за закрытыми дверями

Впрочем, некоторые нардепы на условиях анонимности пообщались с журналистами. Один из них в комментарии ТСН.ua рассказал, что президент особый акцент сделал на единстве. Ведь, напомним, что уже в мае этого года будет ровно 5 лет, как Зеленский стал главой государства, а выборы в условиях войны не проводятся, чем мечтают воспользоваться враги.

“На встрече не было ничего удивительного. Но президент обратился ко всем, чтобы мы все держались вместе. Потому что россияне активно думают над тем, чтобы дестабилизировать парламент и сделать так, чтобы уже условно с мая целые фракции не выходили на работу. Это будет частью большой информационной кампании против него, будто он уже нелегитимен”.

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Зеленский также отметил, что располагает информацией о подготовке россиянами мощных информационных кампаний, точнее, провокаций. Вероятно, речь идет о подкупе нардепов, но президент просит никого на это не реагировать. А что касается своей легитимности, то заверил, что партнеры поддерживают позицию украинской власти, в том числе и невозможность проведения выборов во время войны.

Больше денег военным

Кроме того, президент поднял вопрос о повышении заработной платы военным, а именно воюющим на нуле, им он предлагает платить по 200 тысяч гривен ежемесячно. В то же время нардеп от "Слуги народа" Юрий Мысягин в своем Телеграмм-канале уточнил, что речь идет о тех военных, которые находятся на передовой уже два года. Ну а Зеленский еще рассказал, что ВСУ ожидает масштабный аудит.

Также отметил, что сейчас проходит аудит в ВСУ, и новый главком ВСУ уже нашел тысячи военных, которые ни разу не были в зоне боевых действий. Их сейчас будут активно привлекать”.

Что на фронте?

Еще несколько анонимных собеседников пообщались с журналистами издания "Украинская правда". Те рассказали, что Зеленский попросил и дальше поддерживать евроинтеграционные законопроекты, ведь после войны могут сложиться условия, когда Украина получит шанс на быстрое вступление в ЕС. Что касается ситуации на фронте, президент сообщил, что Украина имеет значительные успехи в море, а на некоторых участках фронта переходит к обороне.

“Что касается мобилизации, то президент сообщил, что Сырский готовит сейчас большой аудит по людям, кто где находится, потому что оказалось, что многие из тех, кто должен быть на фронте, на нем не был. Вот когда будет аудит, четче поймем реальное положение дел, а вы, мол, пока работайте с самим законом в Раде”.

Помощь от США и конфликт с польскими фермерами

Среди прочего, говорят нардепы, президент говорил о важности сделок безопасности с другими странами, и выразил надежду, что Конгресс США таки разберется между собой и сможет проголосовать за помощь Украине.

Не обошли и скандальную тему о событиях на польско-украинской границе. В течение 2023 года столкновения с фермерами, выступающими против украинского зерна, уже были, впрочем, в последнее время те переходят все границы. Кроме того, что грузовики днями и ночами стоят без возможности пересечь границу, а это уже по состоянию на 22 февраля 11:00 две с половиной тысяч фур, то поляки или псевдополяки на днях высыпали прямо на пути украинское зерно, которое вообще шло транзитом в другую страны.

Встреча Дуды и Зеленского будет?

Мы не забываем, сколько всего поляки сделали для украинцев, но и такое отношение — это максимальный трэш, ведь наши фермеры иногда вынуждены собирать зерно с поля в брониках, потому что никогда не знаешь, когда прилетит, ну и не забываем, что этими протестами пользуются россияне и максимально подогревают конфликт. По поводу отношений с Польшей Зеленский напомнил о своей идее отправить правительство к границе, объяснял, что все же важно и дальше сохранить отношения с Польшей.

Также Зеленский отметил, что на нынешнюю позицию польских властей серьезно влияют будущие местные выборы. К слову, власти Польши таки поддержали предложение украинского президента о встрече, впрочем, границу называют "не самым безопасным местом для этого". Об этом заявил государственный секретарь канцелярии польского президента Анджей Дера в интервью TVN24.

Президент выступает за то, чтобы вести этот диалог. Только так можно решить эту большую проблему. Проблема двусторонняя и очень мощная. Впрочем, лучше было бы встретиться в Варшаве, Люблине или Жешуве».

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