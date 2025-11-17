- Дата публикации
-
- Категория
- Эксклюзив ТСН
- Количество просмотров
- 204
- Время на прочтение
- 2 мин
Зеленский во Франции встретился с рыбаками, которые снабжают украинские города антидроновыми сетками
Рыбаки Британии и Франции передали Украине 200 км сеток для защиты от дронов.
Президент Украины Владимир Зеленский во время визита во Францию встретился с представителями ассоциации Kernic Solidarites и Национального комитета рыбаков Бретани и Франции, которые снабжают украинские города антидроновыми сетками.
Об этом сообщает корреспондент ТСН Ирина Кондрачук.
В ходе встречи Зеленский рассказал, что накануне посетил юг Украины, где рыболовные сети помогают сохранить человеческие жизни.
«Для меня все равно (важно — ред.) было сегодня поблагодарить и людей, которые делают системы ПВО, и простых людей, которые с чрезвычайным теплом нас поддерживают. Вам, рыбакам, которые за свои деньги более 200 км (сеток) передали украинским дорогам и создали логистические маршруты безопасности. И это для нас очень важно. Мы высоко это ценим», — сказал глава Украинского государства.
«Вы даже не представляете, сколько людей было спасено благодаря вашей помощи», — добавил он.
Рыбаки пообещали продолжать поддерживать Украину, ведь их вдохновляет образцовая смелость украинского народа. В ответ Зеленский подарил рыбакам президентские часы, зато они представили ему свою фирменную безрукавку.
Как ранее писал The Guardian, ежегодно французские рыбаки выбрасывают около 800 тонн изношенных глубоководных сеток. Теперь эти списанные сетки, в частности традиционно использовавшиеся для отлова морского черта, играют роль антидроновой защиты на украинском фронте. Бретонская благотворительная организация Kernic Solidarités уже отправила в Украину две партии таких сеток общей протяженностью 280 километров.
Напомним, 17 ноября, в Париже Владимир Зеленский и Эммануэль Макрон подписали важное соглашение для Украины — декларацию о намерениях по сотрудничеству в сфере приобретения Украиной оборонного оборудования.