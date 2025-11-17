Зеленский во Франции встретился с рыбаками, которые снабжают украинские города антидроновыми сетками / © ТСН

Президент Украины Владимир Зеленский во время визита во Францию встретился с представителями ассоциации Kernic Solidarites и Национального комитета рыбаков Бретани и Франции, которые снабжают украинские города антидроновыми сетками.

Об этом сообщает корреспондент ТСН Ирина Кондрачук.

В ходе встречи Зеленский рассказал, что накануне посетил юг Украины, где рыболовные сети помогают сохранить человеческие жизни.

«Для меня все равно (важно — ред.) было сегодня поблагодарить и людей, которые делают системы ПВО, и простых людей, которые с чрезвычайным теплом нас поддерживают. Вам, рыбакам, которые за свои деньги более 200 км (сеток) передали украинским дорогам и создали логистические маршруты безопасности. И это для нас очень важно. Мы высоко это ценим», — сказал глава Украинского государства.

«Вы даже не представляете, сколько людей было спасено благодаря вашей помощи», — добавил он.

Дата публикации 22:53, 17.11.25

Рыбаки пообещали продолжать поддерживать Украину, ведь их вдохновляет образцовая смелость украинского народа. В ответ Зеленский подарил рыбакам президентские часы, зато они представили ему свою фирменную безрукавку.

Дата публикации 22:53, 17.11.25 Количество просмотров 3 Президент Зеленский во Франции поблагодарил рыбаков за антидроновые сети и вручил подарки

Как ранее писал The Guardian, ежегодно французские рыбаки выбрасывают около 800 тонн изношенных глубоководных сеток. Теперь эти списанные сетки, в частности традиционно использовавшиеся для отлова морского черта, играют роль антидроновой защиты на украинском фронте. Бретонская благотворительная организация Kernic Solidarités уже отправила в Украину две партии таких сеток общей протяженностью 280 километров.

Напомним, 17 ноября, в Париже Владимир Зеленский и Эммануэль Макрон подписали важное соглашение для Украины — декларацию о намерениях по сотрудничеству в сфере приобретения Украиной оборонного оборудования.