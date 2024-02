Зеленский впервые заявил о 31 тысяче погибших украинских воинов: западные СМИ называют другую цифру

В воскресенье, 25 февраля, президент Владимир Зеленский во время большой пресс-конференции по итогам форума "Украина. Год 2024" впервые раскрыл потери Украины. По его словам, с начала полномасштабной войны РФ погибли 31 тысяча украинских воинов. Западные СМИ пестрят заголовками на эту тему.

Западные СМИ пишут о другой цифре погибших украинских военных в войне

Ряд иностранных изданий в своих материалах о сказанных Зеленским потерях украинской армии называют другую цифру. The Guardian, The Washington Post, The New York Times, Reuters, Spiegel напоминают оценку США, озвученные летом 2023 года, согласно которой, украинские потери с 24 февраля 2022 года предварительно составляют около 70 тысяч убитыми и 100-120 тысяч — ранеными.

"Подсчет господина Зеленского не удалось проверить независимо. Это резко отличается от оценок официальных лиц США, которые прошлым летом оценивали потери гораздо выше, говоря, что было убито около 70 000 украинцев и от 100 000 до 120 000 были ранены. Потери российских военных, за словам официальных лиц, были примерно вдвое больше", — отмечает NY.

"В середине февраля Министерство обороны США оценивало количество убитых и раненых российских военных в 315 тысяч человек", – пишет известное немецкое издание Spiegel.

" Зеленский впервые назвал цифру о 31 тысяче погибших военных" – с таким заголовком вышла статья на сайте британского таблоида The Guardian.

"Владимир Зеленский впервые назвал цифру погибших украинцев на поле боя в войне с Россией, признав 31 тысячу убитых военных и отметив, что 2024 год станет решающим для исхода конфликта. Выступая в Киеве через день после двухлетней годовщины вторжения Владимира Путина, украинский президент сказал, что верит, что его страна победит, несмотря на последние военные неудачи. Он признал, что западного оружия не хватает, и оно имеет решающее значение в то время, когда его войска были поразительно превзойдены вооружением", — говорится в материале.

Также авторы издания привели заявление Зеленского, что 2024 год будет "переломным" и результаты ноябрьских выборов президента США станут ключевым фактором. " Если Дональд Трамп выиграет второй срок, он, как ожидается, перекроет помощь Киеву".

" Этот год определит формат прекращения войны", — цитируют украинского президента.

"Зеленский говорит, что с момента вторжения была убита 31 тысяча украинских военных" — NY

Авторитетное американское издание The New York Times опубликовало статью со следующим заголовком: "За два года войны погибла 31 тысяча украинских военных – Зеленский".

"Около 31 000 украинских солдат были убиты с начала полномасштабного вторжения России два года назад, заявил в воскресенье президент Владимир Зеленский, впервые за время войны назвав конкретную цифру жертв Украины", — пишут авторы президента Зеленского и приводят его цитату "это большая потеря для нас".

Также они подчеркнули, что Зеленский отказался обнародовать "число раненых или пропавших без вести, заявив, что Россия может использовать эту информацию для оценки численности активных сил Украины".

"Необычное признание господина Зеленского поступило, когда вооруженные силы его страны находятся в обороне, испытывая нехватку живой силы и боеприпасов вдоль большей части линии фронта протяженностью 600 миль, а российские войска атакуют на востоке и юге", — добавляют в NY.

"Последний раз Украина публично обнародовала количество" погибших в декабре 2022 года" — WP

Американское информационное агентство The Washington Post обратило внимание, что "в последний раз Украина публично обнародовала количество потерянных в боях военных" в декабре 2022 года, когда советник Зеленского заявил, что погибли до 13 тысяч военных.

Авторы пишут, что ожидается, что в прошлом году цифры значительно выросли, поскольку Украина проводила контрнаступление, а "несколько сражений зашли в тупик".

"Киев тщательно охраняет данные о жертвах, чтобы не взорвать моральный дух общества, и цифры, предоставленные Зеленским в воскресенье, невозможно проверить независимо. Он также утверждал, что Россия понесла 500 000 потерь, включая 180 000 военных, убитых в бою", — говорится. в статье.

"Зеленский: в этой войне погибли 31 тысяча людей наших воинов" — польское издание RMF24

Польское СМИ RMF24 пишет, что " президент Украины Владимир Зеленский заявил, что с начала полномасштабного российского вторжения два года назад погибла 31 тысяча украинских военных".

"Каждый человек для нас – большая потеря. Погибли 31 тысяча украинцев, столько воинов пало на этой войне. Не 300 тысяч и не 150 тысяч, как лжет Путин", — цитируют авторы заявление президента Украины и добавляют его слова, что "потери противника составили 180 тысяч погибших".

Немецкое Spiegel подвергает сомнению заявление Зеленского о потерях Украины

Авторы известного немецкого издания Spiegel отмечают, что Зеленский в первый раз назвал число погибших с украинской стороны. "Видимо, это гораздо меньше, чем потери российской стороны. Но сомнения остаются".

"Зеленский отверг приведенные сейчас американской или российской стороной цифры потерь, согласно которым погибли от 100 до 300 тысяч украинских военных. Зеленский назвал потери россиян у 180 тысяч погибших и 500 тысяч раненых. Заявления президента невозможно проверить независимо ", — пишет Spiegel.

Напомним, 25 февраля Зеленский впервые назвал количество погибших воинов Украины на фронте.

