Зеленский встретился с гендиректором МАГАТЭ перед визитом миссии на Запорожскую АЭС

Президент Украины Владимир Зеленский 30 августа в Киеве встретился с гендиректором МАГАТЭ Рафаэлем Гросси и отметил необходимость полной демилитаризации Запорожской АЭС.

Заметим, что вместе с Гросси в Киев прибыла вся миссия МАГАТЭ. Ее 13 специалистов 31 августа должны отправиться на ЗАЭС.

Об этом говорится в эфире ТСН.19:30.

Глава государства поблагодарил атомщиков за оперативность и отметил, что требование Украины неизменно – оккупанты должны уйти из крупнейшей в Европе АЭС.

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"Мы хотим, чтобы миссия МАГАТЭ во главе с директором Гросси нашла возможность благодаря нашим спецслужбам, коридорам безопасности попасть на станцию и сделать максимум, чтобы избежать угроз мирового масштаба", – сказал президент.

"Мы доверяем вашим специалистам. Мы хотим, чтобы была не только проверка – это тактические действия, а есть стратегические решения. Станция находится в украинской собственности и контролируется украинскими специалистами", – добавил Зеленский.

Он также отметил необходимость срочной демилитаризации ЗАЭС, выхода оттуда российских военных со взрывчаткой, оружием, освобождения станции, создания демилитаризованной зоны и полного перехода АЭС под контроль Украины.

Президент отметил, что безопасность и контроль именно Украины над ее имуществом является залогом не только безопасности миллионов людей, но и комфортного прохождения осенне-зимнего периода.

Напомним, советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк сообщил, что российские войска намеренно обстреливают коридоры, по которым миссия МАГАТЭ должна добраться до ЗАЭС.

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