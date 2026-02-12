Зеленский ввел в действие решение о гарантиях безопасности для Украины: что предусматривает указ

Гарантии безопасности для Украины / © ТСН.ua

Президент Владимир Зеленский подписал указ №111/2026, которым ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины "О гарантиях безопасности для Украины". Документ касается подготовки международных соглашений с ключевыми партнерами по долгосрочным гарантиям безопасности для Украины на фоне переговоров о прекращении войны с Россией.

Согласно указу, Министерство иностранных дел совместно с Министерством обороны должны безотлагательно подготовить и подать президенту проекты международных договоров по гарантиям безопасности для Украины. Контроль за исполнением решения возложен на секретаря СНБО. Указ вступил в силу со дня обнародования.

О чем идет речь в решении СНБО

СНБО рассмотрел предложения, наработанные украинской делегацией в рамках переговоров с США, другими международными партнерами и представителями РФ по достижению справедливого и устойчивого мира. Ключевая цель — закрепить для Украины внешние гарантии безопасности, которые должны стать фундаментом любых мирных договоренностей.

Президент неоднократно подчеркивал: гарантии безопасности должны быть первичны в отношении других документов и договоренностей, а роль США — определяющей как “бэкстоп” для всей системы сдерживания будущей агрессии РФ.

Соглашения с США и ЕС под вопросом

Несмотря на заявления Киева о готовности документа по американским гарантиям безопасности, официальным подтверждениям со стороны администрации США относительно дат подписания и последующей ратификации Конгрессом пока нет. В СМИ появлялась информация, что позиция Вашингтона может быть привязана к вопросу территориальных уступок Украины – этот подход в Киеве называют неприемлемым.

Ранее звучали заявления о "революционных гарантиях безопасности" для Украины и Европы, однако в последнее время от американской стороны не звучит конкретика относительно юридически обязывающих механизмов сдерживания РФ.

Три уровня гарантий безопасности: позиция НАТО и Европы

Генсек НАТО Марк Рютте подтвердил, что США и европейские союзники обсуждают многоуровневую систему гарантий:

Усиленная украинская армия.

Речь идет о мощных ВСУ численностью около 800 тысяч военных как первой линии обороны. Европейские партнеры рассматривают финансовую поддержку такой модели.

2. "Коалиция решительных".

Франция и Британия формируют группу стран, которые могут обеспечить присутствие в регионе с авиацией, флотом в Черном море и ограниченным наземным присутствием. В то же время размещение сил непосредственно на линии фронта считается маловероятным.

3. Роль США без ввода войск.

Вашингтон готов приобщаться к разведданным, логистике, спутниковому мониторингу режима прекращения огня, но не рассматривает введение своих войск в Украину в случае повторной агрессии РФ.

Территориальные уступки в обмен на гарантии: что думают украинцы

По данным опроса КМИС, большинство украинцев не поддерживают сценарий обмена территорий на гарантии безопасности.

54% категорически против всех уступок РФ.

Основные аргументы: Россия не остановится; невозможность "торговать людьми и землями"; недоверие к гарантиям Запада после опыта Будапештского меморандума.

39% допускают такой сценарий только в жестких условиях, в том числе при наличии юридически обязывающих гарантий, автоматических механизмов защиты, размещения западных войск или предоставления Украине всего необходимого оружия.

Ранее издание Politico писало, что Украина опасается, что не сможет полагаться на гарантии безопасности от союзников в каком-либо потенциальном мирном соглашении, и рассматривает сценарий, при котором ей придется самостоятельно обеспечивать защиту от возможного нового нападения России.