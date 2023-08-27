Зеленский об освобождении Крыма от оккупантов: можно дожать политически

Президент рассказал, при каком условии возможен такой сценарий.
Президент Украины Владимир Зеленский не исключает, что Россию можно вынудить вывести войска из оккупированного Крыма благодаря политическому давлению. Но для этого Украина должна взять под контроль админграницу с полуостровом.
Такое мнение он высказал в эксклюзивном интервью Наталье Мосейчук.
"Это меньше жертв. Если мы будем на административных или условных границах с Крымом. Я считаю, что можно политически дожать демилитаризацию России на территории украинского Крыма. Я считаю это было бы лучше. Я так считаю. Лучше, прежде всего, для тех, кто будет это выполнять. Любая война — это все равно потери, где бы она ни была. Надо все рассчитывать", — отметил он.
На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео "Есть люди и нелюди! Большое интервью с Зеленским о сенсациях, скандалах, выборах, победе и плане Б".
Напомним, секретарь СНБО Алексей Данилов считает, что Украина, вероятно, будет освобождать Крым военным путем, если Россия "не поймет, что ей нужно уйти".
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