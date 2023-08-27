Зеленский об освобождении Крыма от оккупантов: можно дожать политически

Президент Украины Владимир Зеленский не исключает, что Россию можно вынудить вывести войска из оккупированного Крыма благодаря политическому давлению. Но для этого Украина должна взять под контроль админграницу с полуостровом.

Такое мнение он высказал в эксклюзивном интервью Наталье Мосейчук.

"Это меньше жертв. Если мы будем на административных или условных границах с Крымом. Я считаю, что можно политически дожать демилитаризацию России на территории украинского Крыма. Я считаю это было бы лучше. Я так считаю. Лучше, прежде всего, для тех, кто будет это выполнять. Любая война — это все равно потери, где бы она ни была. Надо все рассчитывать", — отметил он.

На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео "Есть люди и нелюди! Большое интервью с Зеленским о сенсациях, скандалах, выборах, победе и плане Б".

Напомним, секретарь СНБО Алексей Данилов считает, что Украина, вероятно, будет освобождать Крым военным путем, если Россия "не поймет, что ей нужно уйти".

Читайте также: