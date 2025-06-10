Зеленский заговорил о завершении войны в Украине: политолог назвал реальную дату

Политолог Владимир Фесенко проанализировал, приближается ли война России против Украины к завершению / © ТСН

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На днях президент Украины Владимир Зеленский заявил в интервью ABC News, что Украина подошла очень близко к моменту, когда можно заставить Россию закончить войну или хотя бы остановить ее.

В то же время ряд пользователей соцсетей именно эту новость прокомментировали достаточно скептически, обращая внимание на то, что о каком приближении идет речь, когда армия РФ продвигается на нескольких направлениях.

Почему президент Украины заявил о возможном приближении завершения войны во время российского летнего наступления — об этом в комментарии для ТСН.ua высказал собственное мнение политический эксперт Владимир Фесенко.

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«Это заявление нужно воспринимать не как политический диагноз, не буквально. Не то, что еще немного и война закончится», — объясняет свое видение ситуации Владимир Фесенко.

И продолжает: «Это как сигнал. С одной стороны — для внутренней аудитории, потому что люди видят — переговоры зашли в тупик, военная ситуация обостряется, обстрелы обостряются. Мне кажется, что президент хочет немного успокоить, хочет сказать, что война не без конца».

По мнению Фесенко, это заявление также направлено на наших партнеров — на США и европейцев, которые нам помогают коммуницировать с администрацией Трампа.

«Для того чтобы ускорить переговорный процесс и сделать его более реалистичным, нужно активизировать усилия», — уверен политолог.

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Кроме того, он считает, что президент Украины подразумевает два фактора: политическое, санкционное давление на Россию, чтобы уменьшить ее доходы от продажи нефти.

«Именно это главный источник финансирования войны. И возобновление снабжения американского оружия. Я думаю, это тоже один из приоритетов, который может и нам помочь, и стать сигналом для РФ. Главное — показать Путину, что ему не удастся выиграть эту войну, принудить его к реальным переговорам», — говорит Фесенко.

На вопрос о том, не охватит ли на фоне такого заявления украинского президента большое количество украинцев отчаяние из-за того, если война продолжится еще на неопределенное время, Фесенко ответил так: «Данные социологии свидетельствуют о том, что сейчас снова возросло количество людей, готовых терпеть продолжение войны. У людей есть более реалистичное ощущение ситуации. Были надежды, связанные с Трампом. Сейчас это скорее разочарование. Есть проблемы из-за усложнения военной ситуации. Но я бы не сказал, что сейчас есть какие-то завышенные ожидания. Они были несколько месяцев тому назад. Сейчас нет. Люди понимают, что нужно и воевать, и выживать, и решать бытовые проблемы».

Что решается сейчас

Владимир Фесенко также уверен, что в Стамбуле продолжатся переговоры, но в каком формате — вопрос.

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«Будут скорее попытки продолжения переговоров в Стамбуле. Они продолжатся скорее инерционно. В продолжении переговоров есть интерес всех участников. Более всего заинтересована Турция, потому что это работает на их международный авторитет», — говорит эксперт.

По его словам, США сейчас отошли в сторону.

«Но я думаю, что они будут контролировать этот процесс, наблюдать и подталкивать, чтобы он продолжался. Разрушение переговорного процесса будет ударом и по ним. Не критическим, но будет рассматриваться как неудача Трампа. Для нас важно сохранить хорошие отношения с Трампом — договариваться об оружии, санкциях. А для этого нужно быть в переговорах», — говорит Фесенко.

Какой интерес для Путина — об этом политолог говорит следующее: «Для него переговоры — это, безусловно, маскировка, прикрытие войны. Но для коммуникации с Трампом РФ будет продолжать переговоры. То, что Путин позвонил по телефону Трампу — свидетельство того, что его игра с американским президентом продолжается. При этом у всех участников есть понимание, что скорого результата не будет».

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Продолжится ли война в 2026 году

Фесенко призывает не тешиться иллюзиями.

«Я бы сказал, что есть два варианта. Первый: многие представители экспертного сообщества считают, что если нам удастся стабилизировать фронт осенью, после российского летнего наступления, то именно осенью, ближе к концу года, смогут возобновиться более реалистичные переговоры о прекращении огня. Это более оптимистичный вариант», — говорит политолог.

По его мнению, второй вариант касается уже 2026 года.

«Решающим образом будет зависеть от ситуации на фронте, от ситуации внутри России, от взаимоотношений Трампа с Путиным. Есть версия, что Путин может пойти на встречу с Трампом не сейчас, а в следующем году, ближе к промежуточным выборам в Конгресс. Возможно, поэтому президент Украины где-то неделю тому назад в общении с журналистами сказал, что война может прекратиться до июня следующего года», — резюмирует Фесенко.

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Ранее сообщалось о том, что Путин готовит месть.

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