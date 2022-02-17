Зеленский заявил, что альтернативы НАТО нет, потому что это гарантия не потерять независимость

Зеленский заявил, что альтернативы НАТО нет, потому что это гарантия не потерять независимость

У прифронтового Мариуполя верховный главнокомандующий поздравил моряков и пограничников.

Угрозы полномасштабного вторжения пока нет, а вступление Украины в НАТО не имеет альтернативы.

Об этом заявляют в высшем руководстве государства, говорится в ТСН.12.00.

Президент Зеленский, секретарь СНБО Данилов и Министр внутренних дел Монастырский сегодня все еще на востоке.

У прифронтового Мариуполя верховный главнокомандующий поздравил моряков и пограничников, патрулирующих Азовское море. Там Зеленский заявил, что Киев регулярно спрашивает у Москвы переговоры, но ответа не получает. Президент заявил, что готов к переговорам с Путиным в любом формате.

Зеленский в очередной раз упрекнул западных партнеров в том, что те затягивают с приглашением Украины в НАТО, но утверждает, что другого варианта добиться безопасности для нашей страны нет. «НАТО – это гарантии безопасности. А как Украина может выбирать другую сторону, какую? Скажите, где еще есть гарантии безопасности, и мы будем смотреть. Для нас это гарантия не лишиться нашей независимости", - заявил он.

«Если будет угроза, народу сообщат. Может быть, какое-то обострение в ситуации, да, РФ может это сделать. Но это не полномасштабное наступление, которое мы не видим", - заявил Данилов.

Топ-руководство страны: угрозы полномасштабного вторжения пока нет

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