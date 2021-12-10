Зеленский заявил, что благодаря США может появиться новая площадка для переговоров с Россией

Президент считает, что в таких условиях важно не потерять наработки переговоров в Нормандском формате.

Благодаря США может появиться новая площадка для переговоров со страной-агрессором Россией.

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Об этом в эксклюзивном интервью телеканалу "1+1" заявил президент Украины Владимир Зеленский.

"Мы говорили о том, что у нас может появиться благодаря США еще одна площадка переговоров с РФ. Здесь очень сложный момент, как не потерять Нормандский формат. Потому что здесь важно не потерять то, что есть, потому что в этом заинтересован Макрон. Я познакомлюсь с новым канцлером Германии господином Шольцом. Но у нас сегодня с Макроном хорошие отношения и у нас днем сегодня был с ним разговор. И он сегодня один из лидеров Европы. Лидер, который заинтересован в развитии и реализации всех наработок Нормандского формата. Сегодня все за то, чтобы было больше форматов и чтобы как можно больше стран делали все возможное, чтобы остановить войну", — сказал Зеленский.

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