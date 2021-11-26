Зеленский заявил, что на Бурбу готовили покушение за пределами Украины

Кто готовил покушение – неизвестно.

На бывшего руководителя военной разведки Минобороны Украины Василия Бурбу готовилось покушение.

Об этом во время пресс-конференции 26 ноября сказал президент Владимир Зеленский.

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Кто и когда готовил покушение, а также есть ли подозреваемые по этому делу, президент не сообщил.

"Из-за того, что он (Бурба – Ред.) сейчас рассказывает эту информацию ничего хорошего в этом нет. Например, мы получили информацию и предупредили его, что на него готовится покушение. Не внутри государства, слава Богу. Я сказал соответствующим органам, несмотря ни на что, предоставить ему "Альфу", все что нужно. Мощную охрану", — заявил глава государства.

К слову, Василий Бурба возглавлял Главное управление разведки Минобороны Украины. Его имя снова появилось в медиа после выхода громкого расследования Bellingcat по спецоперации по задержанию наемников-"вагнеровцев".

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский заявил о, мол, подготовке государственного переворота в Украине 1-2 декабря. Он сказал, что в эту так называемую операцию мол будет вовлечен миллиард долларов. Впрочем, Зеленский заявил, что считает это основанием бизнесмена Рената Ахметова.

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