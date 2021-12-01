Зеленский заявил о планах на рекордное снижение государственного долга

Об этом глава государства сказал во время своего выступления в Верховной Раде.

Выступая в Верховной раде, Владимир Зеленский заявил, что Украина планирует снизить государственный долг до 50%.

"Впервые начиная с 2013 года мы снизим государственный долг до уровня ниже 50% ВВП. При том, что в последние годы в большинстве стран он стремительно рос и в среднем в мире превышает почти 90%", — подчеркнул Президент Украины.

Кроме того, глава государства добавил, что уровень показателей золотовалютных резервов бьет максимум впервые с 2013 года.

"Наши золотовалютные резервы выросли и сегодня достигают 30 млрд долларов. Это самый высокий показатель с 2013 года", — сказал Зеленский.