Зеленский заявил о подготовке к государственному перевороту в начале декабря

Речь идет об 1-2 декабря.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о якобы подготовке государственного переворота в Украине 1-2 декабря.

Об этом глава государства заявил во время пресс-марафона 26 ноября.

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"Например, получили информацию, что первого числа в нашем государстве будет государственный переворот. Интересная же информация?.. Мне кажется, что это важная информация. Первого-второго декабря", — сказал Зеленский и продолжил, — "Я же не Бурба, говорить и делиться той информацией, которой не имею права и буду, пока. Но могу сразу сказать, что у нас есть не только агентурная информация, но и звуковая, где представители Украины с представителями России обсуждают участие Рената Ахметова в госперевороте Украины".

Кроме того, президент сказал, что в эту так называемую операцию мол будет привлечен миллиард долларов. Впрочем, Зеленский заявил, что считает это подстава бизнесмена Рената Ахметова.

"Я считаю, что это операция, его вовлекают в войну против государства Украина. Считаю, что это большая его ошибка, ведь нельзя воевать против своего народа и избранного народом президента. Я приглашаю Ахметова на Банковую послушать, или в соответствующие органы. Я не Янукович, бежать никуда не буду", — подытожил глава государства Владимир Зеленский.

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