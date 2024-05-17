Зеленский заявил о стабилизации на Харьковщине: почему и на сколько продвинулся враг

Президент сообщил об усилении нескольких направлений в Харьковской области отдельными батальонами — "то, что можно было забрать где-то из резерва и из некоторых направлений".

Сегодня украинские войска на Харьковщине "стабилизировали россиян там, где они сейчас находятся". Самая глубокая точка продвижения врага – 10 километров.

Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский на встрече с журналистами 16 мая.

Зеленский – о наступлении РФ на Харьковщине

Глава государства сообщил о предметной встрече с главнокомандующим ВСУ Александром Сырским, командующим ОСГВ "Хортица" Юрием Содолем, командующим ОТГ "Харьков" Михаилом Драпатым, главой ГПСУ Сергеем Дейнеко и с Нацполицией.

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"На сегодняшний день наши Силы обороны стабилизировали россиян там, где они сейчас находятся. Самая глубокая точка их продвижения – 10 километров. На направлениях некоторых бригад у врага нет совсем продвижения и не было", – рассказал Зеленский.

Он отметил, что в украинской армии есть "очень мощные бригады", и поблагодарил их за это.

"Сейчас мы усилили несколько направлений отдельными батальонами – то, что можно было забрать где-то из резерва и из некоторых направлений", – сообщил президент.

Почему врагу удалось зайти на Харьковщину

"Пересечение россиянами границы связано с тем, что не хватает ПВО. Они на расстоянии, где у них есть преимущество, действуют авиабомбами, артиллерией", — объяснил глава государства.

Он также обратил внимание, что было восемь месяцев паузы в принятии решений партнерами о военной помощи для Украины. Зеленский сказал: "Понятно, что нашим воинам было непросто".

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Зеленский – о линиях обороны на Харьковщине

Зеленский также дал разъяснения по линиям обороны в Харьковской области.

"До бетонной линии обороны никто не дошел, это бред, что там говорят. Враг дошел до первой линии. Первая линия – это не граница, там невозможно строить, потому что из-за соответствующего оружия, которым работали россияне, наши люди погибали", – рассказал президент.

По его словам, российские оккупанты в области сейчас находятся примерно на первой линии обороны. Эту линию на войне под постоянным огнем построили украинские военные.

"Первую и вторую линию строят военные, а третья линия построена местными властями. Она самая мощная – не потому, что они лучше военных, а просто потому, что она дальше от оружия, от снарядов, от обстрелов", – добавил глава государства.

Зеленский назвал цель врага в Харьковской области

Зеленский также сообщил, какие цели российских войск в Харьковской области.

"Волчанск — их цель, разумеется. Кроме того, что они хотят соответствующую зону 10 километров, они хотят всегда развивать успех, если он есть. Но главное на сегодняшний день — нашими Силами обороны ситуация стабилизирована", — подчеркнул президент.

Напомним, накануне в интервью журналистам телеканала ABC News Зеленский заявил, что происходящее на Харьковщине – вина всего мира, но мир теперь может помочь.

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