Зеленского и Путина на встрече рассадят подальше: эксперт назвал сценарии угроз

Встреча Зеленского с Путиным может состояться на нейтральной территории / © ТСН

После того, как в информпространстве появились сообщения о возможной встрече президента Украины Владимира Зеленского с российским диктатором Владимиром Путиным, в соцсетях стали делать множество предположений о том, как она пройдет.

Как выяснил ТСН.ua, при условии согласования встречи обеими сторонами на конкретную дату специально обученные аналитики составят карту рисков, которые могут ожидать президента Украины. Там будут учтены и прописаны все риски с точки зрения физической безопасности Владимира Зеленского при условии, что встреча пройдет на нейтральной территории.

В свою очередь военный эксперт и бывший сотрудник СБУ Иван Ступак уверен, что стопроцентно Зеленский и Путин оставаться один на один не будут.

«Российская Федерация из-за этого может беспокоиться. Во-вторых, там будут определенные медиаторы. Если это будет Венгрия, то будут сидеть Орбан и кто-нибудь из европейских лидеров. Но вариант Венгрии — это призрачная история. Если встреча будет в Турции, то там может присутствовать Эрдоган. Кроме того, на встрече стопроцентно будут переводчики. Считаю, что Зеленский стопроцентно будет пользоваться услугами переводчиков. Это принципиальный вопрос», — говорит Ступак.

Он отмечает, что разговор Зеленского с президентом США проходил возле камина, лидеры сидели на стульях, но вероятная встреча с Путиным, скорее всего, будет за столом и президентов попросят сесть подальше друг от друга.

«Согласно правил человек, который эмоционально взорвался, считается проигравшим. Человек, который перейдет на крик во время встречи, потеряет баллы. Есть много примеров», — говорит Ступак.

Он высказывает предположение, что Зеленский, скорее всего, будет вести себя взвешенно и сдержанно.

Возвращаясь к вопросу безопасности, Ступак говорит, что риски для высших должностных лиц всегда есть.

«Есть люди-фанатики, которые могут произвести выстрел или бросить взрывчатку. Это все может быть, потому охрана президентов все это учитывает. Учитывает это и местная полиция, местные спецслужбы. Сторона, которая принимает, как говорится, головой отвечает за жизнь и здоровье каждого из присутствующих лидеров. В случае провала принимающая сторона несет колоссальные имиджевые потери», — говорит Иван Ступак.

В то же время на вопрос о возможном политическом финале вероятной встречи эксперт ответил, что пока не берется давать свои оценки.

Ранее сообщалось о том, что Путин боится встречаться лично с Зеленским.