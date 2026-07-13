Земельные войны в Киеве: Верховный суд положил конец громким скандалам, связанным с застройкой

Многоэтажный дом в Киеве / © ТСН

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В 2015 году Верховная Рада Украины внесла важные изменения в Земельный кодекс, согласно которым земля вокруг многоквартирных домов передается их непосредственным жильцам — совладельцам. Но в этой статье есть одна юридическая норма — «передается в порядке, установленном Кабинетом Министров Украины». И этот порядок до сих пор не разработан. На официальный запрос ТСН в Министерстве развития общин ответили — над ним ещё работают. А тем временем, на протяжении этих 10 лет, пока чиновники разрабатывают порядок, есть те, кто активно пользуется бюрократической лазейкой и делает жизнь жильцов многоэтажек невыносимой.

Об этом говорится в репортаже корреспондента ТСН Игоря Бондаренко.

Парковка во дворе дома в Киеве

Большой эвакуатор доставляет на территорию киевского многоэтажного дома МАФ. Именно с этой белой будки и начинается ожесточённое противостояние местных жителей Троещины с частной компанией, которая внезапно решила обустроить на их придомовой территории собственную платную парковку.

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Манзура Ткаченко, председатель правления ОСМД: «Привезли МАФ, установили его для охраны, пытались завезти сюда бетонные блоки для ограждения. Когда люди увидели это из окон, мы сразу же начали физическую борьбу».

В самый разгар полномасштабной войны городской Департамент земельных ресурсов столичных властей неожиданно выставляет придомовой земельный участок дома на торги, — возмущается председатель ОСМД. Три тысячи квадратных метров ухоженной территории просто резали глаз местным бизнесменам.

Манзура Ткаченко вспоминает о рейдерских методах дельцов: «Заезжали титушки в спортивных костюмах и пытались что-то здесь разделить, начертить, даже парковочные места посчитали — сколько будет прибыли для них».

Подобные земельные конфликты в Украине в целом длятся уже более двух десятков лет. Чтобы начать строительство любого многоэтажного дома, местный совет сначала выделяет земельный участок застройщику — определяются четкие границы территории и присваивается кадастровый номер. Однако после возведения дома и ввода его в эксплуатацию и начинаются длительные баталии за право собственности на придомовую землю.

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Валентин Бороган, председатель ОСМД, руководитель Центра поддержки многоквартирных домов: «Не являясь полноправным собственником этой территории, ОСМД может обнаружить на следующее утро под окнами очередной МАФ или любое другое сооружение, право на размещение которого предоставил номинальный владелец этого участка, а именно — орган местного самоуправления».

Конфликт на Русановке: счет на 1,7 миллиона от ГУД

А это уже другой многоэтажный дом в столичной Русановке, и проблемы с правом собственности на землю здесь точно такие же. Оксана с гордостью показывает журналистам ТСН ухоженные, посаженные собственными руками цветы возле подъездов: «Здесь южная сторона, а там северная, поэтому розы там не растут».

На 88 сотках вокруг дома, помимо самого здания, расположены индивидуальный тепловой пункт и автомобильная парковка. Этой территорией жильцы спокойно пользуются уже более 20 лет, но официального права пользования придомовой землей до сих пор юридически не имеют.

Оксана Любомирская, председатель правления ОСМД: «Нынешний землепользователь не дает своего согласия. И в этом году мы официально получили от него письмо, в котором он предлагает нам полностью выплатить земельный налог, который он самостоятельно уплачивал в течение 22 лет. В то же время добровольного согласия на отказ от землепользования он нам все равно не дает».

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Дело в том, что государственная компания «Укринвестбуд» заявляет свои права на придомовую территорию дома в Русановке и все эти годы уплачивает земельный налог. И теперь с постоянной периодичностью выставляет жильцам счета на возмещение своих расходов. За всё это время сумма уже прилично набежала — один миллион 700 тысяч гривен. На собрании ОСМД жильцы в очередной раз бурно обсуждают — платить эти деньги или нет? Приглашенный на собрание руководитель предприятия пытается наглядно продемонстрировать людям последствия неправильного, по его мнению, решения.

Игорь Кривец, и.о. директора ГП «Укринвестбуд»: «У нас есть большие строительные краны, но катастрофически не хватает территории, где можно было бы всё это хранить…»

Стоит отметить, что «Укринвестбудом» непосредственно руководит Государственное управление делами, известное в народе как ДУС. Это специальный государственный орган, который материально обеспечивает деятельность президента Украины, Верховной Рады, Кабмина, СНБО и других высших государственных органов. Жители ОСМД настоятельно просят главного «завхоза» страны официально отказаться от придомового участка на Русановке и дать им возможность полноценно пользоваться своей землей. В своем официальном ответе на запрос ТСН Государственное управление делами напоминает, что владельцы дома ранее уже проиграли это дело в суде, и поэтому советует сторонам договариваться мирным путем.

Игорь Кривец, и.о. директора ГП «Укринвестбуд»: «Мое предложение — обязательно выслушать жильцов, чтобы они официально подали запрос, а я перенаправлю его в орган управления. Конечная цель — чтобы абсолютно все стороны остались довольны».

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Последнее слово осталось за Верховным судом: прецедент, который меняет всё

Завершением подобных затянувшихся историй должны были бы стать комплексные изменения в Земельный кодекс Украины. Ведь еще 11 лет назад законодатели на уровне Верховной Рады официально разрешили безвозмездную передачу в собственность или в постоянное пользование придомовых участков совладельцам многоквартирных домов.

Виктор Кобылянский, председатель Комитета Ассоциации адвокатов Украины по вопросам земельного права: «Земельный кодекс четко предусматривает, что совладельцы многоквартирного дома могут беспрепятственно получить земельный участок в аренду или в собственность в порядке, определенном Кабмином. Закон официально действует еще с 1 июля 2015 года, однако Кабмин до сих пор так и не утвердил соответствующий порядок».

В бывшем Минрегионстрое журналистам ТСН в письменном виде ответили, что просто создать один новый механизм передачи земли с баланса на баланс недостаточно. Необходимы комплексные законодательные изменения на уровне парламента, поэтому чиновники пока лишь готовят новый законопроект. Однако окончательную точку в этих затянувшихся земельных спорах о праве собственности уже самостоятельно поставил Верховный Суд Украины.

Василий Панченко, юрист: «Земельный участок, который в свое время был выделен под застройку дома, автоматически является общей совместной собственностью всех владельцев квартир. И в настоящее время существует четкая позиция Верховного Суда о том, что надлежащим подтверждением права собственности на придомовую территорию является непосредственное право собственности на квартиру в этом доме».

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Ожесточенная борьба жителей Троещины с незаконным МАФом, наемными «титушками» и произволом чиновников за свою землю непрерывно продолжалась полтора года. В суде первой инстанции совладельцы сначала полностью проиграли, однако люди не сдались, сплотились, выиграли апелляцию и в конце концов дошли до высшей судебной инстанции страны — Верховного Суда. Представители украинской Фемиды окончательно разъяснили норму закона.

Василий Панченко, юрист: «Как четко указал Верховный суд в нашем деле — право собственности на придомовой земельный участок принадлежит совладельцам в соответствии с законом. Этого вполне достаточно для того, чтобы никто посторонний больше никогда не посягал на это право собственности».

После победного завершения дела в суде скандальная «белая будка» исчезла из двора в Троещине так же быстро, как и появилась в свое время. Жители соседних многоэтажек, увидев этот успех, быстро создали собственные ОСМД. Ведь в борьбе со сплоченными, юридически подкованными владельцами квартир любые бизнесмены оказываются совершенно бессильны. Победители из Троещины отныне активно консультируют других, а жильцам дома на Русановке настойчиво советуют не сдаваться под давлением ГУД. Юридический судебный прецедент в Украине уже создан, а потому другим в новых противостояниях защищать свои дворы будет гораздо легче.

▶ На YouTube-канале ТСН можно посмотреть по этой ссылке: ШОКИРУЮЩИЕ ПОДРОБНОСТИ нападения на ТЦК во Львове! Комплименты ТРАМПА и ТРАГЕДИЯ В КИЕВЕ | ТСН 20:00 10 июля

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