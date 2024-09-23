Земельные выборы в Германии: почему Шольца просили не приходить на митинги в Бранденбурге

Ультраправая пророссийская партия "Альтернатива для Германии" заняла второе место на земельных выборах в земле Бранденбург. Они всего на один процент отстали от социал-демократической партии Германии. Во время избирательной кампании канцлера Олафа Шольца просили на показываться на митингах, чтобы не портить рейтинг партии.

Об этом говорится в материале Натальи Фибриг.

В федеральной земле Бранденбург подсчитали голоса после земельных выборов в воскресенье. 30,9 процента голосов там получила социал-демократическая партия Германии. С отрывом в менее одного процента им в спину дышит ультраправая "Альтернатива для Германии" с результатом 29,2% голосов. Такой результат — незначительное, однако облегчение для канцлера Германии Олафа Шольца. Если бы его партия провалила бы и эти земельные выборы, кандидатура Шольца на следующих федеральных выборах была бы под большим вопросом. Да и скорее всего надо было бы проводить досрочные выборы в парламент и выбирать нового канцлера. Теперь Олаф Шольц смог выиграть немного времени.

Залогом успеха, хоть и сомнительного, в земле Бранденбург стала фигура земельного премьера Дитмара Войтке. Его партия правит в Бранденбурге с момента объединения Германии. Лично Войтке поддерживают 60 процентов избирателей. Поэтому он запретил Шольцу появляться на предвыборных мероприятиях и заявил, что если не победит на выборах, то совсем уйдет из политики. Поэтому избиратели в Бранденбурге голосовали прежде всего за него.

"Когда откровенно правая экстремистская партия в нашем государстве набирает около 30% голосов, это очень тревожно для всех нас, для всех демократов, для всех, кто выступает за свободу, открытость и толерантность. Несмотря на всю гордость, которую мы испытываем сегодня из-за хорошего результата, мы должны отнестись к этому серьезно. Мы должны продолжить дебаты после этой избирательной кампании. У Бранденбурга есть шанс, только если Бранденбург останется либерально настроенной и толерантной землей", — говорит Дитмар Войтке.

Дитмар Войтке.

Ультраправая популистская "Альтернатива для Германии" заняла второе место — это второй раз за последние несколько месяцев после второго места в Саксонии и первого места на выборах в Тюрингии. Лидеры от "АдГ" в Бранденбурге говорят, что приход их партии к власти – это только вопрос времени. Больше всего ультраправых поддержала молодежь — избиратели от 16 до 24 лет.

Результат этих земельных выборов стал болезненным ударом для правящей коалиции в Берлине. Партия зеленых и "Свободные демократы" вылетели из земельного парламента, не преодолев проходной барьер. Зато левая партия "Союз Сары Вагенкнехт", которая, как и "АдГ", выступает за снятие санкций с России и прекращение помощи Украине, набрала 13 с половиной процента. И теперь готовится войти в местную власть, поскольку сотрудничать с "АдГ" демократические партии отказываются, а сами большинства собрать не могут.

Через год в стране выборы, где будут выбирать уже новый парламент и нового канцлера Германии. И кампания при условии, когда с обеих сторон подпирают крайне правые и крайне левые, здесь уже идет.

Выборы в Германии

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