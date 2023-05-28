"Землетрясение" в Киеве во время тревоги: известный сейсмолог рассказал свою версию событий

В свой день рождения Киев пережил тяжелую ночь – массированную атаку шахедами по городу, а еще землетрясение, о котором рассказывают жители города в социальных сетях. Но в Главном центре специального контроля официально не подтверждают информацию о землетрясении в столице.

Действительно ли были подземные толчки в столице, сайт ТСН.ua расспросил Александра Кендзеры, директора Института геофизики им. С. И. Субботина НАН Украины.

"Землетрясения, якобы состоявшегося возле Киева, на самом деле не было. Думаю, что это эффекты от взрывов, а именно работы нашей ПВО. Сказать было землетрясение или нет, сейчас точно никто не сможет по одной простой причине – возле Киева находится всего три станции наблюдения, их немного мало, чтобы можно было четко отличить взрывы от землетрясения. Если толчки достаточно сильны — 2 -3,3 балла, тогда и имеющихся станций хватает для идентификации землетрясения. Даже если землетрясение в Киеве было, и было слабенькое, оно не "прописалось" на оборудовании, чтобы можно было выяснить его спектр, определить объемы его продольных и поперечных волн", — рассказывает Александр Кендзера.

Как говорят сами киевляне, сегодняшняя ночная атака врага на город была сверхмощной. В городе громко работала ПВО. Взрывы раздавались над городом, от них сработали сигнализации в автомобилях, а это значит, что от них сильно содрогалась земля.

"Если происходит сугубо акустическое явление, то в таком случае П-волна есть, и она достаточно высока, а на горизонтальных составляющих нет колебаний. Но здесь и на горизонтальных и вертикальных волнах были такие препятствия, что обнаружить землетрясение практически невозможно. Было бы у нас больше станций наблюдения, то даже самое слабое землетрясение можно было обнаружить, но таких станций у нас очень мало", — объясняет ученый.

Он добавляет, чтобы зафиксировать мелкие землетрясения, нужно больше станций наблюдения по всей территории Украины. Пока у нас достаточно таких станций только в Карпатах, ведь в этом регионе чаще всего происходят землетрясения.

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"В Киеве и центральной Украине землетрясения происходят очень редко. Но их записи и фиксирование очень важны для ученых, чтобы надежно контролировать ситуацию. Например, недавно произошло землетрясение в 20 километрах к западу от Полтавы. Оно произошло на границе Украинского кристаллического щита и Днепровско-Донецкой впадины. Его магнитуда была 3,5 по шкале Рихтера. Параметры землетрясения были определены практически всеми станциями наблюдения, которые есть на территории Украины. Было достаточно легко распознать — землетрясение это или эффект от взрывов. Спектры взрывов и спектры землетрясений отличаются между собой на записях. Их можно отличить, если запись есть на фоне помех, но если у нас есть сплошные препятствия, то сделать это просто невозможно. Можно анализировать и фантазировать, но доказательств землетрясения не будет получено", — объясняет Александр Кендзера.

Эксперт добавляет, что в мирные времена, когда Национальная академия наук Украины еще нормально финансировалась, после каждого такого спорного землетрясения на территорию, где расположен его костер выезжали ученые. Они проводили опрос местных жителей, проверяли информацию, проводили проверку на наличие афтершоков специальной переносной аппаратурой.

"К сожалению, сейчас все это не делается. Финансирование на приобретение соответствующей аппаратуры фактически прекращено. На территории Украины если есть новые приборы, то они были приобретены с огромными сложностями и невероятными усилиями энтузиастов. Возникает логичный вопрос: зачем платить сейсмологам, если вы не даете им средств на аппаратуру, с которой они могли бы детализировать то, что должно произойти, это очень важно, ведь если мы даже не боимся землетрясений с такой величиной, которое произошло возле Полтавы, то следует понимать, что теоретически там могут возникать в будущем более сильнее. Землетрясения – это зона стыка крупных тектонических структур: Днепрово-донецкой впадины и Украинского кристаллического массива. Упругая энергия может там накапливаться и реализоваться в виде землетрясений. Записи таких землетрясений, если они подтверждены, очень важны, чтобы определять, какие из зон разлома активны на данном этапе геологического развития литосферы на территории Украины, и не только Украины. Конечно, что землетрясениями занимаются и в Европе, США и на всех континентах. Украина тоже занимается этим вопросом, но только на том уровне, на котором может выделить финансирование этих работ", – рассказывает Александр Кендзера.

Он добавляет, если с достаточной точностью записывать динамические процессы, происходящие на разных территориях нашего государства, тогда можно предположить – какие именно подземные толчки будут в будущем и таким образом защищаться от максимально возможных землетрясений достаточно дешево и эффективно, выбирая такие проекты зданий и сооружений. которые не будут разрушаться при землетрясениях в зонах, проявляющих сейчас сейсмологическую активность.

Напомним, ночью 28 мая, во время атаки на Киев и область, местные жители писали в социальных сетях о землетрясении. Мэр Киева Виталий Кличко раскрыл тайну странных вибраций и подземных толчков в столице минувшей ночью.

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