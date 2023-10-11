Землетрясение в Украине: почему толчки почувствовали на Закарпатье и Львовщине и возможно ли повторение

В Украине накануне ощутили последствия землетрясения, произошедшего в словацком городке Гуменне. Толчки слышали по всему Закарпатью и даже во Львовской области.

Об этом говорится в сюжете корреспондентки ТСН Светланы Денищук.

Землетрясение произошло в Закарпатье и Львовской области: причины

Землетрясение магнитудой 5,5 баллов произошло в городке Гуменное в Словакии, в 60 километрах от Ужгорода. Однако почти сразу толчки почувствовали на Закарпатье и даже на Львовщине. Их сила была не больше четырех баллов, однако этого хватило, чтобы задвигались вещи в комнатах. А в некоторых домах появились трещины на потолке и стенах.

Эпицентр землетрясения 9 октября. Фото: скриншот

Толчки в Словакии зафиксировали на глубине более 20 километров и именно поэтому, объясняют сейсмологи, колебания дошли до Львовщины.

"Чем глубже землетрясение, тем большую поверхность оно охватывает. И поэтому мы так хорошо его почувствовали", — говорит заведующая сейсмической станцией Ужгорода Светлана Плишко.

Из-за землетрясения возможны повторные толчки

Для Закарпатья, говорят специалисты, землетрясения – явление обычное. Только за этот год регион трясло более трех десятков раз. Однако обычно толчки настолько малы, что люди их не замечают

"Закарпатская область — сейсмически активная область, которая имеет 5 сейсмически активных разломов. Когда менее интенсивная сейсмическая активность происходит до 20 землетрясений в год, когда более интенсивная — до 70", — говорит заведующая сейсмической станции Ужгорода Светлана Плишко.

Землетрясение 9 октября

Произошедшее накануне землетрясение может спровоцировать повторные подземные толчки, говорят сейсмологи. Объясняют, что тектонические плиты после ударов становятся на место несколько дней. Сила колебаний должна быть меньше, но спрогнозировать ее точно невозможно, поэтому спасатели напоминают меры безопасности.

Что делать во время землетрясения

"В принципе действия такие же, как во время воздушной тревоги: становиться под опорами несущих стен, в коридорах или ванных комнатах. Если это происходит во время движения автомобиля – нужно остановиться, открыть дверь, но не выходить – переждать это землетрясение", — говорит начальник главного управления ГСЧС в Закарпатье Роман Гудак.

И даже в случае сильного землетрясения бояться больших разрушений не следует, говорят в военной администрации. Многоэтажки в Закарпатье строят с учетом сейсмичности и постоянно проверяют их на наличие трещин в фундаменте.

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Напомним, 9 октября в Закарпатье произошло землетрясение магнитудой 4,5 балла по шкале Рихтера.

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