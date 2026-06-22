Землетрясения, нападение на российскую ФСБ и пожар в порту: что сейчас происходит в оккупированном Крыму

Последствия атаки на Керчь

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Сегодня утром в районе Севастополя произошло сразу семь землетрясений. Толчки магнитудой от трёх с половиной до семи с половиной баллов были зафиксированы в Чёрном море — в тридцати километрах от города.

В свою очередь, силы обороны Украины также нанесли несколько ударов по объектам на территории оккупированного Крыма. Взрывы, по данным местных пабликов, раздавались в Армянске, Феодосии и том же Севастополе. В частности, сообщается о попадании в здание пограничной службы ФСБ в Армянске.

Об этом говорится в репортаже ТСН.

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Энергетический кризис и введение ограничений на полуострове

В Севастополе ввели поочередные отключения света, перебои с электричеством фиксируются также в Ялте и других городах полуострова. Из-за паники, вызванной блокадой, в Крыму ввели ограничения на продажу продуктов питания.

Кроме того, в Севастополе фактически ввели комендантский час. Местный гауляйтер объявил, что:

магазины будут работать до восьми вечера;

после 21:00 прекратится движение общественного транспорта;

уличное освещение будет отключаться.

Логистический коллапс и топливная блокада с обеих сторон моста

Продолжается и топливная блокада Крыма. Повреждения получили объекты по обе стороны Керченского моста. После ударов по Керчи в воскресенье — там горит нефтяной комплекс по перевалке мазута, сжиженного газа и светлых нефтепродуктов.

А с другой стороны — в Краснодарском крае уничтожена морская логистика для перевозки топлива. В море у порта Кавказ в воскресенье горели сразу три парома. В Севастополе бензин вообще исчез из свободной продажи.

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Российские туристы жалуются, что оказались в ловушке в оккупированном Крыму. Они не могут уехать из-за нехватки топлива и ограниченного железнодорожного сообщения.

Предупреждение от Сил беспилотных систем

Глава Сил беспилотных систем Роберт «Мадьяр» Бровди принес извинения украинцам, проживающим на оккупированном полуострове, за тревогу, закрытые мосты и стресс.

Но в то же время он предупредил, что дальше в Крыму будет ещё веселее.

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