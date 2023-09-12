Землетрясения, ураганы и пожары: в каких странах мира массово погибают люди из-за природных катаклизмов (фото, видео)

Землю всколыхнули разрушительные катаклизмы за последние месяцы. Жители в разных странах почувствовали на себе мощные удары стихии – люди массово погибают из-за землетрясений, паводков, шторма и лесных пожаров.

ТСН.ua собрал последние новости о последствиях катаклизмов в мире.

Ливию, Грецию и Болгарию накрыл мощный шторм "Даниэль"

В Ливии в результате мощного шторма "Даниэль" погибли более 2000 тысяч человек. Катастрофу вызвал обвал дамбы – уровень воды достиг более 3 метров. В море смыло целые кварталы с их жителями.

В Ливии в результате мощного шторма погибли тысячи человек

В Ливии произошел мощный шторм

В Греции сильные дожди и наводнения унесли жизни по меньшей мере 10 человек в центральной и северной части страны и нанесли ущерб на миллиарды евро, уничтожив имущество и оставив большие территории без электричества и воды.

Два человека погибли в результате наводнения в муниципалитете Царево, в соседней Болгарии. В пострадавшем регионе было объявлено чрезвычайное положение, а СМИ сообщили об эвакуации 60 человек.

Китай идет под воду из-за ливней

Китай восьмой день страдает из-за ливней, вызванных тайфуном Хайкуй, а теперь тропическим штормом. Низинные районы затоплены, дороги и заблокированы.

Ливень в Китае / Фото: Associated Press

Затопленные улицы в Китае. / Фото: Associated Press

В малоэтажных домах в регионе Гуанси вода стоит более 2 метров. Спасатели эвакуировали оттуда людей. В некоторых районах ливни привели к оползням, которые разрушали дороги и обрушили мосты.

Мощный шторм в Испании

В Испании из-за мощного шторма погибли уже пять человек. Местные власти сообщают, что в провинции Толедо, к югу от Мадрида, нашли тела трех мужчин. Тело одного погибшего обнаружили в гаражном лифте, другого – в автомобиле. Кроме того, тело 50-летнего мужчины было извлечено из стока.

Власти ищут мужчину, который путешествовал с женой и двумя детьми в регионе Мадрида в воскресенье вечером. Автомобиль семьи был снесен водой, вышедшей из берегов реки Альберче. Жена и дочь смогли спастись, а сын несколько часов просидел на дереве, откуда его эвакуировали спасатели.

Пожары в Греции стали самыми масштабными в истории ЕС

В Греции в результате пожаров выгорело 73 тысячи гектаров лесов. Они стали самыми масштабными в истории Евросоюза. В конце июля стало известно о первых жертвах. Двое из них — пилоты разбившегося на острове Эвия самолета Canadair CL-215 во время тушения огня. Им было 34 и 27 лет. Тело еще одного погибшего нашли в хижине в труднодоступном районе острова Эвия.

Сгорели автомобили после пожара в Греции / Фото: Associated Press

Лесные пожары в Греции / Фото: Associated Press

Пожар на Гавайях

На гавайском острове Мауи лесные пожары начались 10 августа. Число погибших превысило 100 человек. Сотни людей все еще считаются пропавшими без вести.

Как рассказал украинец Андрей Алевсеевич, три года проживающий на острове, пожар вспыхнул очень близко к его дому.

Пожар на Гавайях / Фото: Associated Press

Пожар на Гавайях / Фото: Associated Press

Пожар на гавайях / Фото: Associated Press

"Он остановился в 400-х метрах от моего дома", — сказал Андрей.

Мужчина также приютил девушку, которой из-за стихийного бедствия пришлось спасаться от пожара.

Разрушительное землетрясение в Марокко

В Марокко вечером 8 сентября произошло мощное землетрясение в горах Высокого Атласа. Его магнитуда составила 6,8 балла. По состоянию на 11 сентября количество погибших возросло до почти 2500 человек. Число пострадавших составляет около 2476 человек.

Мощное землетрясение в Марокко: количество погибших выросло вдвое

Большинство смертей продолжает фиксироваться в провинции Аль-Хауз – 1 452 смерти, за ней следуют Тарудант (764), Чичауа (202) и Марракеш (18).

Последствия землетрясения в Марокко/Фото: скриншот

Разрушенные здания в Марокко. / Фото: Associated Press

Женщины на руинах дома в Марокко. / Фото: Associated Press

Спасатели работают над расчисткой дорог, чтобы дать возможность медикам добраться до пострадавших. В горных селах люди до сих пор могут находиться под завалами.

Землетрясение в Марокко убило более 2 тысяч человек

Наводнение в Турции

В среду, 6 сентября, в Стамбуле сильные дожди привели к затоплению улиц и домов. В течение шести часов на город рухнула месячная норма осадков. В результате наводнения пять человек погибли и один пропал без вести в провинции Киркларелли вблизи границы с Болгарией и Грецией. Местные власти сообщили, что еще два человека погибли и 31 получил ранения в районах Башакшехир и Кючукчекмедже на севере Стамбула.

На стоянке самолетов аэропорта Стамбула в результате удара молнии пострадали двое рабочих, которые были доставлены в больницу. Также была затоплена таможня Халкали.

Наводнение в Стамбуле/Фото: Ali Yerlikaya

Наводнение в Стамбуле/Фото: Ali Yerlikaya

Наводнение в Бразилии

На юге Бразилии царил сильный шторм, в результате которого по меньшей мере 50 муниципалитетов в двух южных штатах пострадали, а около 80% города Мусум оказались под водой. По информации местных властей, более тридцати человек погибли.

Шторм в Испании

Испанию накрыла непогода со шквальным ветром, проливным дождем, молниями и градом. В каталонском муниципалитете Альканар в воскресенье, 3 сентября, по данным метеорологической службы, выпало 215 миллиметров осадков.

В понедельник, 4 сентября, в Мадриде последствия шторма продолжали оказывать влияние на работу метрополитена и дорожное движение. Всего из-за мощного шторма погибли пять человек, инфраструктура населенных пунктов потерпела разрушения.

Тайвань накрыл тайфун

Тысячи домов были обесточены тайфуном Хайкуй на юге и востоке Тайваня. Как сообщает Reuters, из-за стихии на острове были закрыты школы и предприятия, а внутренние авиалинии отменили почти все полеты.

Тайфун достиг суши в воскресенье, 3 сентября, в гористой и малонаселенной части острова далеко на юго-востоке, а затем переместился на юг.

Спасатели сообщили о 116 пострадавших в результате стихии, предположительно один человек, обнаруженный на обочине дороги в Тайтуне, стал жертвой урагана.

Напомним, в этом году Земля пережила самый жаркий август – это было самое жаркое лето в Северном полушарии. Август приблизился к смертельным температурам.

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