"Земля под ногами затряслась": что происходит спустя год после подрыва Каховской ГЭС

Сразу после катастрофы предполагали, что здесь будет либо мертвая земля, либо болото на многие годы. Но сейчас есть все признаки того, что природа Большого Луга восстанавливается быстрыми темпами.

6 июня 2023 года россияне взорвали Каховскую ГЭС. Эта катастрофа шокировала всех не только в Украине, но и в мире. Вода сносила все на своем пути – людей, животных, здания... Эта трагедия разделила жизнь Херсонщины на до и после.

Прошел год... Что происходит сейчас на месте Каховского водохранилища, почему экологи в шоке, что власти планируют делать с этой территорией в будущем и почему это место считается сакральным для украинцев – смотрите в эксклюзиве Виктории Панченко для TSN.UA

Подрыв Каховской ГЭС

Эти кадры шокировали весь мир! 6 июня 2023 года российскими оккупационными войсками был совершен подрыв Каховской ГЭС. Большая вода сносила все на своем пути, разрушала жилые дома, постройки, промышленные и коммерческие объекты. Местных жителей начали эвакуировать.

Оккупанты на этом не остановились и начали обстреливать людей, пытавшихся выехать в безопасные места.

Кроме дамбы, российские оккупанты взорвали турбины и генераторы станции. Как россияне подорвали объект, который невозможно было разрушить, – рассказал Олег Пащенко, директор Каховской ГЭС. Он говорит, что это мог сделать только взрыв изнутри:

"Сделано так, что ее невозможно было разрушить. По расчетам было, что – повредить, не разрушить, не уничтожить, как это было сделано. Это три авиационные бомбы по 500 килограммов и в одно место нужно было попасть. Там еще и вода, она бы амортизировала все. Мы видим съемки, что третий, четвертый гидрегат – там максимально разбили, там стены просто сложились".

Буданов о подрыве Каховской ГЭС

Впоследствии начальник ГУР Кирилл Буданов рассказал жуткие детали, как оккупанты планировали и реализовали этот теракт.

Опасаясь наступления украинской армии летом на юге, 6 июня 2022 года Россия совершила невиданных до сих пор масштабов преступление экоцида. Уничтожила заранее спланированным проведенным взрывом Каховскую гидроэлектростанцию. К террористическому акту напрямую причастна 205 отдельная мотострелковая казачья бригада сухопутных войск российской армии, которая в то время контролировала ГЭС.

В свою очередь, эксперты назвали подрыв Каховской ГЭС крупнейшей техногенной катастрофой в Европе, а экологи сравнили трагедию со взрывом атомной бомбы или аварией на АЭС.

Сила Большого Луга

Сразу после катастрофы, приведшей к гибели людей и уничтожению природы, звучали печальные прогнозы. Предполагали, что здесь будет либо мертвая земля, либо болото на многие годы. Но сейчас есть все признаки того, что природа Большого Луга восстанавливается быстрыми темпами. Сам факт размещения Запорожской Сечи на территории Большого Луга делает эту местность одним из важнейших природно-исторических объектов для Украины, уверяет учитель истории Артур Бабенко в проекте "Уроки истории в Сниданку с 1+1".

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И хотя эта часть долины Днепра является колыбелью украинской государственности и местом концентрации колоссального исторического и археологического наследия, именно этот объект практически неизучен историками и археологами. Единого мнения о том, что делать с этой территорией, нет. Энергетики хотят восстанавливать ГЭС, природоохранники призывают возродить Большой Луг как природный заповедник и объект исторической памяти.

Более того, природа тоже сказала свое слово. Прошел год – и на месте Каховского водохранилища образовалось уникальное явление, которым восхищается эколог Вадим Манюк – 150 тыс. га ивового леса. Он надеялся на месте Каховского моря увидеть какие-то открытые участки почвы и хотя бы маленькие озера, а увидел море вербы. Об этом эколог рассказал в интервью "Суспильному Днепро".

Оказалось, что условия, образовавшиеся на дне Каховского моря после уничтожения ГЭС, идеальны для прорастания ивы.

Если смотреть на лес в целом, говорит эколог, то он однорослый — в среднем произрастающие растения достигли 2,5-3,5 м в высоту. Вадим Манюк заметил, что все, что на этом месте могло прорасти, уже проросло.

Сразу от берега бывшего водоема теперь идет сплошная стена ивы, рядом с ней видна узкая полоса камыша, кое-где виднеются отдельные растения полусорняков и даже щавель.

Щели, которые образовались на дне Каховского водохранилища из-за пересыхания ила, также выполняют экологическую функцию, говорит Вадим Манюк. Из них прорастает мох и даже каркасы.

Такого явления не было 65 лет

Напомним, ранее в Сеть попали спутниковые снимки, где значительная часть Каховского водохранилища была покрыта водой. Причины такого явления объяснил эколог Вадим Манюк. Он заверил, то что происходит – только в пользу экосистеме местности. Более того, такого явления не наблюдалось более 65 лет.

Спутниковый снимок, где большая часть Каховского водохранилища была покрыта водой

По его словам, вода в Каховском водохранилище положительно отразится на экологии. Потому что все экосистемы, которые сейчас воспроизводятся фактически на месте водохранилища на месте, где находился Большой Луг, это экосистемы, связанные с водой.

Как видим, воды хватило и мы можем видеть уникальное явление – 150 га Каховского "моря" ивы.

К слову, правительство разрешило использовать земли Каховского водохранилища только для восстановления и строительства гидротехнических сооружений. Целевое предназначение земли Каховского водохранилища менять не будут. Об этом говорится в постановлении правительства. Решение будет действовать на период действия военного положения и в течение пяти лет после его прекращения или отмены.

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