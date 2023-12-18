Земля проваливается: будут ли закрывать в Киеве новые станции метро (видео)

В КГГА была создана специальная комиссия, все подробности – в эксклюзиве для TSN.UA.

В Киеве возле метро "Демеевская" начал проседать асфальт. Аварийный отрезок дороги перекрыли для пешеходов и автомобилей. Людей это не останавливает. В КГГА была создана специальная комиссия.

Огромные трещины в асфальте, воронки в земле и деформированные постройки! Такую ужасную картину можно увидеть недалеко от бывшего Демеевского рынка, прямо над отрезком синей ветки столичного метро, закрывшей на ремонт. И это не последствия обстрела или прилета. Какая еще опасность грозит киевлянам и говорят в КГГА – в эксклюзиве Виктории Панченко для TSN.UA.

Земля уходит из-под ног

Аварийный участок расположен над тоннелем станции метро "Демеевская". Это отрезок синей ветки киевской подземки, закрывшейся на ремонт из-за разгерметизации тоннеля. На пешеходной части улицы было повреждено асфальтное покрытие. Грунт просел под частью Голосеевской площади в месте, где проходит перегон тоннеля от станции метро "Лыбидская" до метро "Демеевская". Разрушения влекут за собой деформацию зданий. Более того, под землю сползают целые торговые павильоны.

Напомним, что станции метро, над которыми находится аварийный участок, строили еще при Януковиче. "Демеевскую", "Голосеевскую" и "Васильковскую" торжественно открыли в декабре 2010 тогдашний глава столицы Александр Попов и премьер-министр Николай Азаров.

Дорогу перекрыли

Сегодня же отрезок дороги, где наблюдают трещины и оползни, перекрыли для пешеходов и частично ограничили движение автомобилей. В частности, на полосе съезда по проспекту Лобановского. Сейчас там можно двигаться на авто только одной полосой. Также, на видео видно, что проблемный участок огражден специальным забором. Но это не останавливает пешеходов. Некоторые храбрецы идут напрямик.

Что говорят в КГГА?

В КГГА сразу опровергли, что такая ситуация возникла из-за аварийного закрытия подземки. Мол, проседание грунта вблизи станции метро Демеевская состоялось еще до закрытия шести станций синей ветки.

"Просадка грунта возле станции метро "Демеевская" состоялась еще до закрытия шести станций "синей" ветки. Сразу за ним был установлен усиленный постоянный надзор и контроль. В целом критических изменений специалисты не зафиксировали. "стабилизированный и полностью контролируемый", — говорится в КГГА.

Отмечается, что профильные специалисты производят работы по обустройству усилительных конструкций и локализации течей. Появление новых деформаций и трещин не наблюдается – говорится в сообщении.

Специальная комиссия

Бьет тревогу и депутат Киевсовета Евгения Кулеба. Она предполагает, что закрытие метро из-за аварийности и плотной застройки этого участка могли стать причинами столь угрожающей ситуации для киевлян.

Евгения Кулеба говорит о том, что этот вопрос должен решаться комплексно. Депутат уверяет — проблема аварийного участка уже на контроле Киеврады.

Метро закрыли

Напомним, что 8 декабря колеи станции метро "Демеевская" подтопило из-за разгерметизации. Подземные воды начали пробиваться в тоннели подземки и даже на станции метрополитена. На следующий день на ремонт было закрыто сразу шесть станций метро синей ветки. Ограничения продлятся в течение полугода. И это уже привело к массе неудобств для киевлян.

А от 13 декабря между станциями метро "Теремки" — "Демеевская" заработало "челночное" движение поездов. На этом участке по каждому из двух путей будет курсировать поезд с интервалом 13 и 17 минут, в зависимости от направления движения. По принципу фуникулера или "челноком". Расписание поездов вы можете видеть на экране.

Также появилась информация, что в Киеве могут закрыть еще один участок метро. Оказывается, что в ремонте требуется отрезок Оболонско-Теремковской линии столичной подземки. Там со временем могут начаться ремонтные работы. Об этом рассказал заместитель начальника КП "Киевский метрополитен" Дмитрий Пинчук. Он отметил, что в связи с физическим износом и необходимостью улучшения эксплуатационных характеристик требует проведения планового капитального ремонта участок тоннелей по первому главному пути "Почайна" и "Тараса Шевченко". Предприятие производит закупку проектных работ. За участком ведется постоянный периодический надзор. Безопасность движения поездов и безопасная перевозка пассажиров обеспечены", — говорится в сообщении.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео "В КИЕВЕ НОВЫЕ ПРОБЛЕМЫ С МЕТРО! Закрывают новые станции?! Земля проваливается!".

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