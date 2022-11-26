Земля сильно загрязнена взрывчаткой и боеприпасами: как разминируют Снегиревку, где были бои за украинскую свободу

Врага оттуда с боями выбили на Восток, но возвращаться в Снегиревку местным пока рано. Кроме постоянных звуков взрывов земля сильно загрязнена взрывчаткой и боеприпасами.

Об этом пишет ТСН.

На пунктах пропуска в деоккупированную Снегиревку гражданских не пускают. Россияне здесь оставили много взрывчатки.

Разминируют территории специалисты ГСЧС. Вот так, с металлоискателями обследуют каждый метр земли.

Ходят – один за другим, по стопам. После оккупации здесь немало пожарищ, а среди куч металлолома есть мины, остатки боеприпасов, патроны. Могут быть и специально оставленные врагом растяжки.

На коленях ребята обследуют местное кладбище. По центру — развевается потрепанный украинский флаг, здесь падали российские кассетные боеприпасы.

Железяк так много, что одновременно и ежедневно здесь работают 7 пиротехнических подразделений: из Одесской, Кировоградской, Черкасской и Николаевской областей. Также – центра быстрого реагирования.

Все обнаруженные боеприпасы при работе транспортируются в безопасное место для дальнейшего уничтожения. Невозможно транспортировать боеприпасы уничтожаются на месте.

Работа – рискованная и опасная. В ГСЧС сообщают — во время разминирования погиб пиротехник из Одесщины Святослав Додон.

Ему было 30, взорвался на мине. Еще один пиротехник получил ранения. И даже несмотря на потери и невероятный риск разминирования освобожденных территорий не останавливаются: противотанковые и противопехотные мины, патроны, минометные и артиллерийские снаряды, ракеты РПГ. А еще – авиабомбы. В общей сложности здесь уже обнаружили более 1000 опасных предметов, и это всего с 21-го гектара площади.

Несмотря на увольнение Снегиревку и ее окрестностей — возвращаться местным пока не советуют — рано.

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Напомним, что во время бегства из Херсона оккупанты заминировали даже детские игрушки. На освобожденных территориях Херсона спасатели обезвредили уже более 5 тысяч взрывоопасных предметов.

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