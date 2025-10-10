Земля в обмен на обед: на Сумщине руководство дома престарелых требует паи у стариков

На Сумщине разгорелся скандал из-за земельных паев / © Фото из открытых источников

Реклама

В каких условиях живут пожилые люди

Сумщина. Село Синовка. Крыльцо дома-интерната для граждан пожилого возраста. Местные жители выходят на утреннюю прогулку. Бывшему комбайнеру Ивану Ивановичу 75 и он жалуется, что пенсию он получает, однако кормят их здесь не очень хорошо.

Попал сюда господин Иван, по его словам, после ранения — 2 года назад наехал на мину. Его дочери не могли постоянно ухаживать за папой, поэтому из больницы перевезли его сюда. Через несколько дней пребывания ему позвонили и предложили, так сказать, сделку — передать земельный пай. Он отказался и заручился поддержкой дочерей.

Владимир — сосед Ивана Ивановича. Бывшему военному — 70 лет. Сюда пришел по семейным обстоятельствам — шутит, сбежал от жены. Он тоже отдает администрации две трети своей военной пенсии. Оставшихся карманных денег не хватает — поэтому вынужден искать подработки.

Так же как и Ивану Ивановичу, господину Владимиру предлагали улучшить условия проживания.

Такую же историю рассказывает еще одна дама. Ее эвакуировали с севера Сумской области. Дом уничтожили русские, а паи остались в серой зоне. Во время нашего разговора она вспоминает о своей сожительнице Наташе, у которой пока есть земля.

Реакция директора заведения

Пока ждем, появляется директор заведения Ольга Семелит, она еще и местный депутат. Наши собеседники утверждают, что именно она причастна к земельным махинациям.

По информации источников ТСН — землю от жителей этого дома для пожилых людей оформлено, в частности, и на дочь и зятя госпожи директора. Она же говорит, что зять ушел из семьи. А вот о земле, записанной на ее дочь — не знает.

Согласно реестру недвижимого имущества 11 земельных участков принадлежат Жанне Фадеевой, которая является дочерью Ольги. А ее бывшему зятю — Максиму Фадееву — восемь. В судебном же реестре можно найти постановление, по которому Жанна, по ходатайству адвокатов, просит оформить на нее наследство от посторонних людей. Основание — завещание, составленное в местной больнице.

Директор проводит журналистам экскурсию по заведению и жителей, которых встречаем, переспрашивает, не требовали ли у них землю в обмен на улучшение проживания.

В заведении более сотни жителей. И среди тех, кто отвечает, что у них есть земельные паи, есть те, кто сюда переехал из серой зоны, так что угодья там пока не привлекают.

Что говорит адвокат

Требовать с пенсионеров земельный пай в обмен на улучшение условий содержания — является уголовным преступлением. Адвокат по земельным вопросам и один из авторов земельного кодекса Виктор Кобылянский объясняет почему.

«В данной ситуации чувствуются определенные признаки мошенничества. То есть, это завладение чужим имуществом путем обмана или злоупотребления доверием», — говорит он.

По законодательству, пожилой человек действительно может заключить договор пожизненного содержания. Но в данном случае, отмечает адвокат, соглашение должно быть заключено с учреждением как с юридическим лицом. Иначе, действия работников заведения могут быть расценены именно как мошенничество.

«Объясню, почему я вижу здесь элементы мошенничества. Потому что человеку предлагают лучшие условия в этом доме престарелых. То есть якобы договор с домом престарелых. Хотя договора формально нет. Но завещание на земельный участок человек составляет не на этот дом, Кстати, нормально можно на юридическое лицо написать заповедь, а не на конкретное должностное лицо или его родственников», — говорит юрист.

Какое улучшение условий предлагают пожилым людям

Какое же улучшение условий проживания может быть в этом коммунальном учреждении — этого во время экскурсии мы не увидели. За 75 процентов от пенсии — везде грязь, грибок на стенах и ужасный запах. На складе продуктов немало от гуманитарной помощи.

По словам господина Владимира, «гуманитарку» сюда привозят регулярно, но на рацион это не влияет.

Как у людей отбирают землю

Уже за пределами этого дома, прямо на улице мы встретили одну из жительниц села. Открыто говорить она опасается, но утверждает — тоже стала жертвой земельной аферы.

«Умерли мои родители, у меня есть также сестра, через полгода мы вступили в наследство. Подали к нотариусу заявления, так получилось, что я оформила свое наследство, а сестра не оформила. Не успела, уехала за границу», — говорит она.

Нотариус объяснил им, что наследственное дело открыто и дооформить имущество они смогут и позже. Но в марте 2023 года местные депутаты на сессии приняли решение: лицом, которое управляет наследством и является арендодателем участков сельскохозяйственного назначения, является Синевский сельский совет. Простыми словами, ненаследуемую землю отобрали.

Оказывается, по решению этой сессии Синевского сельсовета на балансе громады оказалось 670 гектаров, которые после этого отдали в аренду местному фермеру по цене в несколько раз меньше рыночной.

Юрист объясняет, что такие действия местных депутатов незаконны. Община может взять на баланс землю исключительно по решению суда. В данном случае, к судьям не обращались.



«Она обязана обратиться в суд с иском о признании наследства от умершей. Это можно расценивать как самоуправство. Самоуправство, извините, это уголовное преступление, предусмотренное Уголовным кодексом Украины. И, вполне понятно, что это сделано не просто решением местного головы, а через сессию для того, чтобы размазать ответственность, это же депутаты проголосовали», — говорит юрист.

Что говорит председатель сельсовета

К тому же сдавать в аренду коммунальные земли напрямую — запрещено законом, говорит адвокат. Созывал ту сессию и подписывал все документы председатель Синевского сельсовета Олег Тихоненко. Мы находим его на рабочем месте.

Олег Тихоненко / © ТСН

Сначала он проверяет наши документы. Потом делает вид, что не понимает вопросов.

Рассказываем ему историю нашей героини. Напоминаем о решении Синевского сельского совета от марта 2023 года. Он снова делает вид, что не знает о чем идет речь.

Гектар земли сельскохозяйственного назначения в этой части Сумской области стоит почти две тысячи долларов. Аренда такого гектара — около ста долларов в год. Соответственно стоимость шестисот семидесяти гектаров земли — более миллиона долларов. Или почти 70 тысяч долларов в год за аренду.

Угрозы журналистам

Мы прощаемся, и когда Олег Тихоненко решил, что наша камера выключена, начинает угрожать.

«Я сейчас дозвонюсь, чтобы вас там приняли».

«Вы нам угрожаете что нас примут?»

«Послушайте меня внимательно. Я вам категорически запрещаю снимать здания, названия здания, и выставлять в сеть, так как я считаю».

ТСН направила запрос в полицию с просьбой разъяснить ситуацию с земельными вопросами в Синивской общине. Прошло более десяти дней, никаких ответов или комментариев от правоохранителей мы не получили.

