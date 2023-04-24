Зенитчики на Бахмутском направлении приземляют кучу вражеской техники: эксклюзивные кадры работы бойцов

С тех пор как зенитчики 28-й бригады заступили на дежурство близ Бахмута, они уничтожили десяток российских воздушных целей.

Один российский МИ-24, вертолет поддержки пехоты, два разведывательных и еще пару ударных вражеских беспилотников уничтожили украинские воины только за сутки вдоль передовой. И пилотируемую авиацию и беспилотные воздушные аппараты оккупанты применяют непрерывно и круглосуточно. Следовательно, и расчеты украинских противовоздушных подразделений подстерегают вблизи всей передовой также без перерывов и выходных, говорится в ТСН.

Зенитники 28-й механизированной бригады имени Рыцарей Зимнего Похода защищают небо на Бахмутском направлении преимущественно от беспилотных угроз. "Орлан" — разведывательный, "Зала" — разведывательный. А уж именно вот ударные, идут на высотах, там: 500-600 метров”, — рассказывает “Смайл”.

Во все, что летит ниже, признаются зенитчики, они пытаются попасть из автоматов. “На высотах там до 400-300 метров, еще можно сразиться так с ним. А так, работаем только 23-м”, — добавляет он.

23 миллиметра – это калибр, их главного ударного оружия. Их зенитной установке более шестидесяти лет, но в искусных руках эта выполняет свою работу очень неплохо. Приземляют и "Орланы" с "Залами", которые помогают вражеской арте наводиться на цели в линии обороны. Ударные же "Ланцеты" – сами по себе очень опасны. “Подлетает на низкой высоте, он сверх посадки идет, то есть, чтобы его не заметили максимально. Затем он поднимается вверх и прямо пикирует на свою жертву. Так, ребята такое насмотрелись — добротно”, — рассказывает военнослужащий 28-й ОМБр им. Рыцарей Зимнего Похода "Художник".

На Бахмутском направлении часто случается, что вражеские беспилотники летают звеном. "С "Орланом" летело два "Ланцета". Отделение первого сбило "Ланцет", он разорвался в воздухе", — рассказывают бойцы.

Первое правило боевой работы этих украинских военных максимально простое – видишь, скорей стреляй. “Мы же пришли сюда – воевать!? Нам поставили задачу: сбивать! Мы сбиваем! Это наша работа”, — говорит "Художник".

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То, что "Художник" описывает несколькими словами, на самом деле результат круглосуточных усилий немалого коллектива зенитчиков. Тот же "Художник"— наводчик, но может и нажать на гашетку. Всегда улыбающийся и хладнокровный "Смайлик" — именно тот, чья обязанность превратить воздушную цель в неспособную лететь дальше. “Вот он заходит, я его уже жду и встречаю с сюрпризом. Да и приземляем его на землю", – рассказывает боец.

С тех пор как зенитчики 28-й бригады заступили на дежурство близ Бахмута, они уничтожили десяток российских воздушных целей. Самое главное – спасли жизнь не одному десятку украинских защитников.

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