Зенитные комплексы, киберспециалисты и деньги: США размышляют, как уберечь Украину от российской угрозы

WP пишет, что Байден рассматривает варианты, как помочь украинской армии и возможным партизанам, если Россия нападет и захватит часть страны.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг готов к диалогу и намерен созвать заседание Совета НАТО с Россией уже в начале следующего года. По словам Столтенберга, оно должно проходить в консультации с Украиной. Россия требует гарантий невключения Украины в Североатлантический альянс. А еще сегодня в Москве звучали обвинения в подготовке провокаций американскими военными в Украине

О новых заявлениях Кремля и реакции на них в правительстве Соединенных Штатов из Вашингтона рассказала наша корреспондентка Ольга Кошеленко, говорится 21 декабря в сюжете ТСН.19:30.

Провокационные заявления

Министр обороны России Сергей Шойгу официально заявил, что 120 американских военных-наемников привезли на восток Украины химическое оружие и готовят там провокации. Он указал города Авдеевка и Красный Лиман. Американцы там якобы "устраивают огневые объекты в жилых домах". Словом, готовят украинские силы к активным боевым действиям. Это все было сказано на коллегии Минобороны с участием Путина.

Как в США отреагировали на обвинения от РФ в подготовке провокаций в Украине | Новости мира

Воинственная риторика РФ

Владимир Путин тоже не покидает эту же воинственную риторику об угрозе НАТО, о том, что он стремится получить гарантию безопасности от США. Кроме того, сегодня он заявил, что США собираются поставить в Украину гиперзвуковое оружие, которого у них еще нет, а также направлять с территории Украины экстремистов.

Кремль "торгуется"

Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков подчеркнул, что они не видят смысла привлекать Киев к переговорам, касающимся Украины. То есть напрямую предлагают США разделить сферы влияния.

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Накануне советник президента США по вопросам национальной безопасности говорил с советником российского президента Юрием Ушаковым. Краткое сообщение об этом появилось на официальной странице Белого дома. И там идет исключительно о том, что США готовы к дипломатическим переговорам с Россией, но на условиях, приемлемых для Вашингтона.

"Любой диалог должен основываться на взаимности и учитывать наши беспокойства по поводу действий России и происходить в полной координации с нашими европейскими союзниками и партнерами", — отметили в пресс-службе Белого дома.

Салливан также подчеркнул, что существенный прогресс можно достичь только в условиях деэскалации.

Кибератаки России

Официальные заявления американского правительства достаточно сдержанны и неэмоциональны. Однако американская пресса со ссылкой на источники в администрации пишет о том, что Россия планирует осуществить кибератаку на украинские госорганы, включая полицию. Ориентировочное время – первая половина января после Рождества 7 января.

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По информации, NYT, США и Великобритания направили в Украину своих экспертов для помощи. Кстати, сегодня вице-премьер Украины Ольга Стефанишина косвенно подтвердила содержащуюся в этой публикации информацию. Она заявила, что в январе в Украине будут учения НАТО по кибербезопасности с участием всех членов Альянса.

На Washington Post вышел материал, где со ссылкой на анонимные источники в администрации говорится, что Байден рассматривает варианты, как помочь украинской армии и возможным партизанам, если Россия нападет и захватит еще часть страны.

Речь идет о возможности предоставить Украине переносные зенитно-ракетные комплексы "Стингер", а также материально и организационно поддерживать возникшие повстанческие группы. Прямое участие американских военных в боевых действиях на территории Украины президент Байден исключил.

Напомним, Владимир Путин принял участие в заседании коллегии министерства обороны РФ в Москве. Главные тезисы выступления президента страны-агрессора: