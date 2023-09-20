"Зерно раздора": политолог о том, кто прав в скандале с Польшей и почему Украина проиграет

Скандал между Польшей и Украиной набирает обороты: на заседании ООН президент Зеленский намекнул, что "страны, запретившие экспорт украинского зерна подыгрывают Путину", польский лидер Дуда сравнил наше государство с "утопленником, который тянет спасателя на дно". После этого в Польше уже вызвали украинского посла для объяснений, а Украина подала иск в ВТО и заговорила об эмбарго на польские продукты.

К чему приведут такие скандалы и как их можно решить – ТСН.ua спросил у политолога Владимира Фесенко.

Политолог считает, что нужно быть мудрее поляков

Украинский политолог считает, что в этом конфликте Украина права, однако, он точно не в интересах нашего государства. Также он отметил, что в Польше скоро будут выборы, и это могло определенным образом повлиять на ситуацию.

Владимир Фесенко / Фото: УНИАН

"Мы должны быть умнее поляков. В Польше выборы. Они сделали акцент на своих эгоистических интересах. Плюс предвыборная риторика. К большому сожалению. На всех уровнях украинской власти тоже сделан акцент на противостоянии с поляками. Например, правительство решило пойти в арбитраж по нормах ВТО, они пригрозили эмбраго на польские овощи и фрукты. В мирных условиях — это нормально. Сейчас — война", — объясняет Владимир Фесенко.

Украинский политолог отмечает, что нашему государству нужно немедленно прекратить конфликт.

"Мы не можем себе позволить подобные конфликты, даже если мы морально и политически правы. Нам не нужно повторять конфликтную риторику поляков. Единственный, кто этому радуется – Москва. А потому я думаю, что эмоции лишние. Польша и Украина выразили свои позиции. Мы продемонстрировали, что мы не соглашаемся с тем, как ведут себя наши партнеры. Хорошо. На этом нужно прекратить. Немедленно. Не нужно раскручивать этот конфликт и убрать эмоции", — сказал он.

Украине не стоит повторять ошибки Польши

Владимир Фесенко отмечает, что во время подобного экономического противостояния начнется цепная реакция.

"Надо действовать асимметрично, не повторять ошибок поляков, не нагнетать эмоций. Президент сформулировал позицию – достаточно. Правительству нужно действовать более гибко. Мы не можем сейчас усиливать эту рознь. Да – мы правы, но если начнем вводить ограничительные меры – начнется цепная реакция, а она уже началась. И к сожалению, мы здесь проигрываем гораздо больше", — подчеркнул он.

Как это повлияет на отношения Польши и Украины: заблокируют ли поляки поставки оружия и вопросы беженцев

Владимир Фесенко напомнил, что именно с территории Польши поступает в Украину западное вооружение. Также эта страна разрешает своей территорией импортировать украинское зерно. Кроме того, Польша принимает украинских беженцев.

"Во-первых, это ухудшит наши позиции сейчас. Через Польшу идет основной поток оружия. Это не прекратится, конечно, потому что если проигрываем мы – война придет в Польшу, я думаю это они понимают. Поэтому они не заблокируют поставки оружия в Украину. Но двусторонние отношения существенно ухудшатся. Это не на пользу государству и украинцам, которые находятся в Польше. Если поляки прекратят поддержку украинцев - они поедут в Германию и от этого Польша тоже проиграет, в частности экономика. Ухудшение отношений может уменьшить уровень поддержки со стороны Польши. Второе - нам Польша важна, как территория для транзита нашего зерна. Они не хотят покупать - пусть не блокируют транзит", - сказал Фесенко в комментарии ТСН.ua.

Может ли заблокировать Польша вступление Украины в ЕС — мнение политолога

Владимир Фесенко отмечает, что Польша через зерно, несмотря на угрозы, не будет блокировать вступление Украины в ЕС. Однако вопрос аграрного сектора может стать ключевым во время переговоров по евроинтеграции нашего государства.

"Стратегически, что надо понять – по аграрным вопросам, это будет одна из самых сложных проблем во время переговоров с ЕС. Если мы сейчас делаем акцент не на поиске компромиссов, а на конфликте – это уменьшит наши шансы на вступление в Европейский союз. Когда говорят, что поляки могут заблокировать, то здесь не такая простая ситуация. Политически полякам выгодно членство Украины в ЕС, но экономически они будут выдвигать нам претензии. И по аграрным вопросам нам придется искать компромиссы", — сказал Фесенко.

Политолог отмечает, что при вступлении в ЕС все же придется договариваться с другими государствами Центральной Европы.

"Потому что у нас в ЕС есть конкуренты. Если мы хотим положительного результата по переговорам вступления в ЕС – мы должны быть гибкими и искать компромиссы, не вступать в конфликты, не отвечать на оскорбления. Потому что это ухудшит наши позиции по переговорам о членстве в ЕС. Некоторые страны могут это действительно заблокировать", — объяснил Владимир Фесенко.

Как Россия может этим воспользоваться

Политолог отмечает, что в Кремле только мечтать могли о таком конфликте, ведь таким образом можно усилить антиукраинские настроения в Польше и антипольские настроения в Украине.

"В Москве этому радуются, Нарышкин об этом мечтал. Но зачем помогать нашему врагу. Прямых последствий не будет, но будут информационные, пропагандистские. Вот это в пользу России и точно в ущерб Украине и Польше. Еще раз подчеркиваю — надо быть умнее, чем поляки. Надо делать поправку на их выборы, конфликт интересов в аграрной сфере. Конфликт объективен", — сказал он.

Как разрешить конфликт с Польшей

Политолог считает, что подобные конфликты нужно разрешать без публичной плоскости.

"Этот конфликт нужно решить без публичной потасовки. Проблема в Польше, а не Украине. Потому что украинское зерно просто так в Польшу не попадет: если было ограничение, то как оно попадало. Я вам скажу – коррупция, которая в Польше тоже есть. Поэтому им самим нужно разобраться, а нам – вместо публичного выяснения отношений на весь мир – собраться в закрытом режиме и сказать – дело не в Украине, вы не хотите покупать, то сделаем паузу. Если украинское зерно как-то туда попадает – пусть польские власти разбираются. Вот таким образом нужно действовать", – сказал он.

Что известно о скандале между Украиной и Польшей

15 сентября ЕС разрешил отменить запрет на импорт агропродукции после того, как Украина пообещала принять меры по усилению контроля над экспортом в соседние страны. Польша, Словакия и Венгрия в тот же день ввели односторонние эмбарго на зерно из Украины.

После этого в ответ на эмбарго украинского зерна Украина заговорила о запрете польских овощей и фруктов. Также Кабмин из-за действий соседних государств обратился с иском к ВТО.

На заседание ООН произошел еще один конфликт – Зеленский намекнул на страны, введшие запрет на экспорт украинского зерна, тем самым подыграли Путину. Анджей Дуда в ответ сравнил Украину с утопленником, который тянет ко дну спасателя.

В Польше заговорили об уменьшении поддержки Украины и вызвали украинского посла.

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