Зерновая блокада: почему украинской агропродукции закрывают путь в Евросоюз

Но это скорее компромиссное решение в пользу этих пяти стран, которым вводится запрет на импорт украинской пшеницы, кукурузы, рапса и семян подсолнечника на неопределенный срок (вероятно до 5 июня, когда заканчивается первый год беспошлинной для Украины торговли с ЕС – ред.) именно в эти страны.

В список не вошло подсолнечное масло. Что касается нее и других видов украинских продуктов, учитывая молочку, яйца, мясо птицы, замороженные фрукты еще будут проводиться защитные расследования. То есть как их импорт влияет на конкурентоспособность местных товаропроизводителей. ЕС также выделит пострадавшим фермерам из этих пяти стран 100 млн. евро в качестве компенсации. По оценке Еврокомиссии на конец марта фермеры из этих стран потеряли 417 млн. евро от наплыва дешевой украинской продукции. Однако это предварительные цифры, которые еще предстоит подтвердить внутреннему расследованию ЕС.

В ответ на "принципиальное соглашение" Украина выразила протест Польше и ЕС из-за введения ограничений на импорт украинской с/х продукции как противоречащие Соглашению об ассоциации.

"Существуют все правовые основания для немедленного возобновления экспорта украинских аграрных товаров в Польшу, Румынию, Венгрию, Словакию и Болгарию, а также продолжение беспрепятственного экспорта в другие государства-члены ЕС и в целом беспрепятственный транзит всей украинской продукции в другие страны как в пределах, так и вне ЕС", — подчеркнул спикер украинского МИД Олег Николенко.

Отреагировал и президент Украины Владимир Зеленский, назвав деструктивным запрет отдельными государствами ввоза нашей агропродукции, что не только нарушает существующее Соглашение об ассоциации между Украиной и ЕС, но и дает опасную надежду Кремлю на то, что в нашем общем европейском доме чьи-то ошибочные решения могут властвовать над общими интересами.

"Сейчас, когда Россия нарушает свободу торговли, пытается заблокировать поставки агропродукции на мировой рынок, точно не время кому-либо следовать за государством-злом. Надо найти нормальный, в европейском духе, конструктивный выход из этой непростой ситуации, такое учитывающее решение интересы всех наших стран и Европы в целом", — сказал Зеленский в видеообращении в пятницу, 28 апреля, сразу после достигнутого "компромиссного" решения Еврокомиссии.

Что этому предшествовало?

Надо начать с того, что весной прошлого года ЕС отменил все пошлины и квоты на наш экспорт (относительно фруктов и овощей, а также с/х продукции и продуктов ее переработки), чтобы поддержать украинскую экономику во время полномасштабной войны. Это решение действует до 5 июня 2023 года. На днях послы ЕС продлили беспошлинную торговлю с Украиной еще на год. Это решение в мае еще предстоит принять Европарламенту.

Тогда же, весной 2022 года, ЕС положил начало "Пути солидарности", призванные помочь Украине экспортировать свою с/х продукцию (тогда экспорта ждали 20 млн тонн зерна), когда морские порты были заблокированы Россией, а зерновое соглашение еще не было заключено. "Пути солидарности" упростили таможенное оформление, ЕС предоставил свои вагоны для экспорта украинской агропродукции, поскольку разница в ширине железнодорожных путей в Украине и ЕС, а также было увеличено количество перевалочных сооружений для увеличения мощностей для временного хранения украинского экспорта, судов и грузовых автомобилей. По словам украинского министра аграрной политики и продовольствия Маркияна Дмитрасевича, с апреля 2022 по март 2023 через "Пути солидарности" Украина экспортировала более 32 млн тонн зерновых и масличных культур.

Однако 16 апреля этого года Польша, в которую впоследствии присоединились Венгрия, Словакия и Болгария, ввели экспортную блокаду украинской с/х продукции и даже вина. Была информация, что Румыния может присоединиться к блокаде. Однако правительство этой страны не стало вводить запрет на импорт украинской агропродукции. Однако после "компромиссного" решения Еврокомиссии запрет на экспорт четырех видов сельскохозяйственной продукции из Украины распространился и на Румынию.

Все началось с массовых акций протеста польских аграриев, призывавших свое правительство заблокировать не только импорт украинской агропродукции, но и транзит в третьи страны, убеждая, что значительная его часть оседает в Польше, снижая закупочные цены на зерно для здешних аграриев. Польские фермеры блокировали пункты пропуска на границе и даже угрожали сорвать визит президента Зеленского в Польшу 5 апреля. Под давлением своих фермеров и на фоне парламентских выборов осенью этого года правительство Польши обратилось в Еврокомиссию с требованием ввести отказ от нулевой пошлины на украинскую агропродукцию.

В комментарии ТСН.ua заместитель председателя Всеукраинского аграрного совета Денис Марчук говорит, что по примеру протестов фермеров в Польше последовали и акции в Румынии и Болгарии. Однако, в большей степени, мотивировали все эти вещи все же поляки, потому что эту тему подхватили довольно успешно польские власти, учитывая, что для Ярослава Качиньского (лидер правящей польской партии ред.) и "Права и справедливости" (правящая партия в Польше — ред.) – это их прямой электорат.

Также читайте Херсонский коллаборант Сальдо открыл в Лондоне торгующую зерном компанию — The Guardian

"Они потеряли не из-за украинских зерновых, а из-за того, что снизились цены. В марте 2022 года тонну пшеницы продавали по $400. Поэтому они и рассчитывали на эту цену, придерживая свою пшеницу, потому что надеялись, что на период окончания маркетингового года, между прошлым и новым урожаем цены растут, как это было всегда, но в марте этого года мировые трейдеры, работающие в ЕС, сказали, что будет дешевле, в районе до $300. ", – объясняет Денис Марчук.

Как устранить проблему?

Польша настаивает не только на запрете экспорта украинской пшеницы, кукурузы, рапса и семян подсолнечника до конца 2023 года, но и молочки, яиц, мяса птицы, замороженных фруктов и другой продукции. Более того, если расследование Еврокомиссии подтвердит факт демпинга, то официальная Варшава хочет ввести таможенные пошлины на ввоз этой продукции в Польшу.

"Мы не отменим наши меры до тех пор, пока аналогичные меры не будут введены на европейском уровне. Время играет в нашу пользу. Мы сохраним польские решения, пока ситуация не стабилизируется. Иначе может произойти так, что после жатвы украинское зерно снова заполнит силосы, которые мы сейчас так решительно опорожняем", — заявлял министр развития и технологий Польши Вальдемар Буда 26 апреля.

Как же так произошло, что украинская с/х продукция, которая до 24 февраля 2022 года экспортировалась в основном по морю, и теперь должна была идти в страны Африки, Азии и Ближнего Востока, вместо транзита по дороге осела в Польше и других странах ЕС? Кто будет за это нести ответственность? В сюжете "1+1" и корреспондентки ТСН Марии Васильевой (полную версию сюжета вы можете просмотреть в конце этой статьи – ред.) говорится, что европейские зернотрейдеры охотно продавали украинское зерно местным предприятиям с существенной скидкой, вместо того, чтобы прокладывать путь в страны назначения. Нарушающие условия транзита зерна к покупателям могут быть лишены лицензий. И это должно делать украинское правительство, где украинских трейдеров не винят.

"Это была абсолютно свободная конкуренция, и она никогда не была таким мега-демпингом. Бизнесы этих стран выиграли от поставки украинского зерна, и они наоборот искали эти поставки, договаривались уже с владельцами, иногда даже теми, кто вез на транзит, чтобы все- таки, а это нормативно разрешено, менять пункт назначения, и использовать у себя" – говорит в сюжете ТСН Тарас Высоцкий, первый заместитель министра агрополитики и продовольствия Украины.

На границах с Болгарией, Венгрией, Польшей, Румынией и Словакией скопились фуры с украинской агропродукцией. Очереди длиннющие. И это при том, что "Путями солидарности" с весны прошлого года именно через западные границы идет около 15% нашего экспорта с/х продукции.

"Где-то 10% идет в Польшу. Около 6% — это Венгрия и Словакия. Но, если смотреть эти "Пути солидарности", то на первом месте — Румыния — использование Дуная. Март этому яркое подтверждение. Если мы за март экспортировали близко 7 млн тонн, где-то 3,5 млн тонн – это было морским коридором, а 2,5 млн тонн – через Дунай по речным портам в сторону Констанцы. А другая часть – это железная дорога и автомобили через Польшу, Словакию и Венгрию", — замечает Денис Марчук.

Весь другой экспорт идет морем, благодаря зерновой сделке. Поэтому не совсем понятно, почему Польша и другие страны-соседи Украины (хотя в отношении Польши и Словакии — это отчасти понятно, потому что там скоро парламентские выборы – ред.), ввели полную блокаду экспорта украинской агропродукции.

"Польские фермеры, нацеленные на выборы, уже показывают ролики, как идут конвои, что они добились большого прогресса, и все это давно нужно было сделать. Поэтому еще до сентября 2023 года этот вопрос будет в повестке дня. Но то, что их действия неадекватны, это уже признают в самой структуре бизнеса Польши.Появилась информация, что даже бизнес-ассоциации Венгрии в агарном секторе, которые занимаются переработкой, например, в животноводстве, уже выразили претензию к такому единоличному решению своего правительства, потому что им не хватает около 700 тыс тонн кормовой кукурузы, которая должна быть задействована для вскармливания животных. Та же ситуация, например, и у поляков, где наполнение бюджета осуществляют предприятия переработки, то есть добавленная стоимость. Аграрный сектор у них дотационный", — объясняет Денис Марчук.

Пока Еврокомиссия ищет выход, Турция, по словам руководителя Мониторинговой группы Института Черноморских стратегических исследований, главного редактора портала BlackSeaNews Андрея Клименко, является едва ли не наибольшим выгодоприобретателем Черноморской зерновой инициативы, что является на 98% проектом Эрдогана. Однако последние соцопросы свидетельствуют о том, что Эрдоган проигрывает президентские выборы кандидату от объединенных оппозиционных сил.

Бизнес бизнесом, деньги денежными средствами, а украинская экономика теряет. На полях Николаевщины, как говорится в сюжете ТСН, ржавеют панцирники, из земли торчат обломки ракет и снарядов, а 270 тыс. гектаров только в этой области непригодны для фермерства из-за боевых действий. Разминировать все это саперы не успевают, потому что площади огромны. Кое-где отчаянные фермеры сами вытаскивают снаряды и мины.

Фермер Юрий Жабский рассказывает: "Страшно, выезжаешь в поле, а кто его знает, что там еще есть. Что нашли, вытащили, принесли". Фермеры подрываются на заминированных полях еженедельно. Групп для разминирования, которые продлятся несколько, а может и десятки лет, не хватает. Но на свой страх и риск аграрии все же выходят в поле, потому что нужно платить кредиты, аренду и как-то жить.

Аграрий из Харьковщины Александр Крипцун обшил свой трактор броней из брошенной российской бронетехники и установил радиоуправление. Оккупанты, которых в прошлом году выбили отсюда, не жалели мин, которыми теперь усеяны все здешние поля. Изобретение позволяет управлять трактором дистанционно. Чтобы связь была лучше, механизатор работает буквально в воздухе.

ТСН.ua подробно писал, почему Россия собирается поставить крест на зерновом соглашении, которое позволяет Украине экспортировать свою агропродукцию. В следующей статье ТСН.ua расскажет, как это можно предотвратить.