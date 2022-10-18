Зерновое соглашение: шансы на продление и шантаж Путина — ответ эксперта

Евгения Габер подчеркнула, что Украина, безусловно, благодарна Турции за ее помощь, но Турция будет делать все возможное для того, чтобы продлить действие этого зернового соглашения.

Зерновое соглашение, если почитать турецкие СМИ, это такое соглашение столетия, когда Турция смогла сделать то, что никто другой сделать не смог. Поэтому это вопрос имиджа, вопрос личного дипломатического вклада и победы президента Турции Реджепа Таипа Эрдогана.

Об этом в интервью ТСН.ua рассказала старший аналитик Центра исследований современной Турции Евгения Габер, оценивая шансы на продление зернового соглашения.

"Это, конечно, вопрос экономический, потому что, во многом, те процессы, которые сейчас происходят в рамках соглашения, они позволяют Турции играть роль не только газового хаба, но еще и роль зернового хаба. Поскольку где-то до 25% всего зерна из Украина идет в Турцию, частично остается в Турции, частично перерабатывается в муку и продается в другие страны, поэтому иногда странно слышать критику о том, что зерно из Украины идет не в те страны, какие-то западные страны. Потому что четверть этого зерна идет в Турцию… Поэтому здесь много разных вопросов", — отметила она.

Аналитик подчеркнула, что Украина, безусловно, благодарна Турции за ее помощь, но Турция будет делать все возможное для того, чтобы продлить действие этого зернового соглашения.

"Недавно состоялась встреча нашего министра Александра Кубракова (министр инфраструктуры Украины – ред.) с турецким Минобороны, где они это обсуждали – вопрос, как будет выкручивать руки Россия, что потребует Россия для того, чтобы это соглашение продлить. Сейчас из того, что я вижу, это требование расширить экспорт российского зерна и удобрений, и Турция уже говорила о том, что готова способствовать организации этого процесса, в том числе через территорию Турции, помогать открыть доступ к российскому зерну и удобрениям на мировые рынки. На это Турция, я думаю, может пойти. Во-первых, это экономически выгодно Турции, во-вторых, поможет сохранить зерновое соглашение, в-третьих, это может помочь убедить Россию продлить действие этого соглашения", — резюмировала Евгения Габер.

Напомним, аналитик также рассказала, как Турция зависит от российского газа и понимает ли угрозы.

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